Müssen Versicherungsangestellte bald bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten?

16.9.2025 – Der Arbeitgeberverband der Versicherer begrüßt den Vorschlag der Bundesregierung, die tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche zu ersetzen. Dadurch könnten Spitzenbelastungen, etwa nach Naturkatastrophen, schneller abgearbeitet werden. Verdi warnt hingegen vor möglichen Nachteilen und Missbrauch der geplanten neuen Regelungen.

Die Bundesregierung plant laut ihrem Koalitionsvertrag, das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren und die tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche zu ersetzen. Damit sollen auch Arbeitstage erlaubt sein, die den aktuell vorgegebenen Rahmen von acht Stunden überschreiten (VersicherungsJournal 9.4.2025, 11.4.2025).

Derzeit regelt § 3 ArbZG, dass die werktägliche Arbeitszeit acht Stunden nicht überschreiten darf. Bis zu zehn Stunden sind aber heute schon erlaubt, „wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden“.

Darüber hinaus erlaubt § 7 ArbZG Tarifparteien, abweichende Regeln zu vereinbaren. Davon macht auch die Versicherungswirtschaft Gebrauch:

Laut „Tarifvereinbarung über die Einführung einer Arbeitszeitflexibilisierung für das private Versicherungsgewerbe“ kann die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für den Innendienst auf bis zu 20 Stunden verkürzt oder auf bis zu 42 Stunden verlängert werden.

Der Manteltarifvertrag sieht für den Innendienst eine Wochenarbeitszeit von 38 Stunden vor. Für den Werbeaußendienst gibt es gemäß § 18 MTV Teil III hingegen keine feste Arbeitszeitregelung; lediglich der 24. und 31. Dezember sind arbeitsfrei.

Arbeitnehmer befürchten negative Auswirkungen

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung warnt in einer aktuellen Stellungnahme, dass durch die geplante Reform künftig Arbeitstage von zwölf Stunden oder mehr möglich werden könnten (10.9.2025).

Eine aktuelle Umfrage des WSI unter 1.788 Beschäftigten zeigt, dass viele Arbeitnehmer der Reform mit Skepsis begegnen. Die Befragten befürchten nicht nur, dass ihre physische und psychische Gesundheit unter verlängerten Arbeitstagen leiden könnte. Sie sehen auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben in Gefahr – etwa, weil weniger Zeit für Familie oder Erholung bliebe.

Das VersicherungsJournal hat deshalb beim Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. und Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft nachgefragt:

Wie stehen sie zu einem möglichen Wegfall der täglichen Höchstarbeitszeit?

Betrifft das überhaupt die Versicherungswirtschaft ob der Sonderregeln?

Wie häufig sind lange Arbeitstage in der Branche schon heute?

Der AGV begrüßt den Gesetzgebungsvorschlag. Er trägt der höheren Flexibilität in der heutigen Arbeitswelt Rechnung. Sebastian Hopfner, AGV

AGV: „Längst überfälliger Schritt im Arbeitsrecht“

Sebastian Hopfner (Bild: AGV)

Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, stellt zunächst die Funktion der geltenden Regeln heraus.

„Die gesetzliche Regelung befasst sich nicht mit der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit, sondern stellt eine Norm zum Gesundheitsschutz dar. Sie definiert Höchstarbeitszeiten, damit nicht durch überbordende Arbeitszeit Gesundheitsgefährdungen riskiert werden“, so Hopfner. Was tarifvertraglich oder vertraglich gelte, bleibe davon unberührt.

Der Gesetzgeber unterscheide dabei nicht zwischen schwerer körperlicher Arbeit und Büro- oder Homeoffice-Tätigkeiten, erläutert Hopfner. Sein Fokus habe aber primär auf schwerer körperlicher Arbeit gelegen.

„Arbeitsmedizinisch können Büroarbeiten auch weit über zehn Stunden am Tag hinaus erbracht werden, ohne die Gesundheit zu gefährden – jedenfalls dann, wenn das nur vereinzelt vorkommt“, so Hopfner.

Wochenarbeitszeit bleibt bei höchstens 48 Stunden

An der im Wochenmittel gesetzlich definierten Höchstarbeitszeit von 48 Stunden ändere der Gesetzgebungsvorschlag laut Koalitionsvertrag hingegen nichts. Er betreffe allein die tägliche Höchstarbeitszeit.

„Damit soll der Notwendigkeit von mehr Flexibilität vor allem bei Büroarbeiten Rechnung getragen werden. Das ist ein vollkommen richtiger und längst überfälliger Schritt im Arbeitszeitrecht“, positioniert sich der Verbandsfunktionär.

Hopfner erklärt, dass Beschäftigte, die an einem Tag mehr als zehn Stunden arbeiten, an den übrigen Tagen derselben Woche stärker geschützt seien, da die Mehrarbeit von den insgesamt erlaubten 48 Wochenstunden abgezogen werde. „Die Sorgen, die manche zu haben scheinen, sind unbegründet“, schlussfolgert er.

Ausnahmefälle auf gesicherte rechtliche Grundlage stellen

„Der AGV begrüßt den Gesetzgebungsvorschlag. Er trägt der höheren Flexibilität in der heutigen Arbeitswelt Rechnung“, so lautet Hopfners Fazit zum Vorstoß der Bundesregierung.

Es gehe der Branche nicht darum, nun die täglichen Höchstarbeitszeiten auszuweiten. „Es ist aber gut, wenn Ausnahmefälle von eintretenden Spitzenlasten, zum Beispiel bei Naturkatastrophen, auf einer gesicherten rechtlichen Grundlage abgearbeitet werden können.“

„Nach unseren Statistiken arbeiten Vollzeitkräfte der Branche im Durchschnitt kaum über 38 Stunden pro Woche. Echte Überstunden sind dank der flexiblen Arbeitszeitsysteme in der Branche eher der Ausnahmefall. Gleiches gilt für Arbeiten über acht Stunden am Tag hinaus“, schließt Hopfner.

Verdi: Neuregelung wäre „nachteilig bis gesundheitsschädlich“

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beurteilt den Vorstoß der Bundesregierung, längere tägliche Arbeit zu ermöglichen, kritisch. Sie verweist darauf, dass bereits ausreichende Möglichkeiten bestünden, vom Achtstundentag abzuweichen.

„In allen Unternehmen der Versicherungsbranche gibt es bereits jetzt flexible Arbeitszeiten, die ausreichend Gestaltungsspielräume bieten. Die von der Bundesregierung geplante Einführung einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit ist insofern vollkommen unnötig – und für die Beschäftigten, nicht nur der Versicherungen, wäre sie nachteilig bis gesundheitsschädlich“, teilt ein Sprecher mit.

Schon jetzt könne ein Achtstundentag auf bis zu zehn Stunden ausgeweitet werden, wenn innerhalb von sechs Monaten ein Ausgleich erfolge. „Das ist die Gesetzeslage. Weitere Ausnahmen auf Grundlage von Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen, die auf Tarifverträgen fußen, sind möglich und in vielen Branchen, auch bei den Versicherungen, eingeübte Realität“, so der Verdi-Sprecher.

Der aktuelle Rechtsrahmen sei folglich mehr als hinreichend gestaltbar, biete aber zugleich auch allen Beschäftigten einen Schutz vor willkürlichen Zugriffen.

„Eine wöchentliche Höchstarbeitszeit würde 13-Stunden-Schichten ganz legal machen, in Firmen ohne wirksame Arbeitnehmervertretungen kann dies schnell noch darüber hinausgehen. Die Gewerkschaften, auch Verdi, sind daher strikt gegen die Einführung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit – und kämpfen mit vereinten Kräften dagegen“, positioniert sich der Sprecher.

Alle Versicherungsunternehmen haben Vereinbarungen zur […] notwendigen Flexibilität im betrieblichen Alltag. Martina Grundler, Verdi

Einhaltung der Höchstarbeitszeit „stringent überwacht“

Martina Grundler (Bild: Julia Carola Pohle)

Wo sich Verdi und AGV hingegen einig sind, ist die Beobachtung, dass die Versicherer ihre Innendienstmitarbeiter nicht zu übermäßigen Überstunden veranlassen. Martina Grundler, Verdi-Verhandlungsführerin in der jüngst abgeschlossenen Tarifrunde (8.7.2025), berichtet:

„Für die Versicherungsbranche ist der Status quo mit seiner hohen Flexibilität auf Grundlage ausgehandelter Tarifverträge ausreichend und gute Praxis, die auch den Arbeitsschutz wahrt.

Alle Versicherungsunternehmen haben Vereinbarungen zur flexiblen Arbeitszeit, die sowohl einen fairen Ausgleich geleisteter Mehrarbeit als auch die notwendige Flexibilität im betrieblichen Alltag gewährleisten“, so Grundler.

Die Funktionärin berichtet weiter: „Im Innendienst der Versicherungswirtschaft wird über die überall vorhandenen Zeiterfassungssysteme die Einhaltung der Höchstarbeitszeit stringent überwacht – auch wenn das natürlich nicht ausschließen kann, dass einzelne Arbeitnehmer*innen in Ausnahmefällen auch nach dem Ausstempeln weiterarbeiten. Nach unserem Überblick sind das aber Ausnahmefälle.“

Im Außendienst gilt keine tarifliche Arbeitszeit

Im angestellten Außendienst sehe es aber anders aus – hier sei keine tarifvertragliche Arbeitszeit vereinbart.

Allerdings seien die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes „selbstverständlich auch hier einzuhalten“, so Grundler. „Unseres Wissens gibt es in den Unternehmen unterschiedliche Regelungen zu diesem Thema, branchenweite Einschätzungen sind daher nicht möglich.“