Monster: „Der Kampf um Talente geht in die nächste Runde“

22.5.2024 – Größte Herausforderungen für Personalverantwortliche sind das Finden von Bewerbern mit den richtigen Fähigkeiten sowie das Anwerben und Binden von Spitzentalenten. Das zeigt der aktuelle HR-Report von Monster. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört demnach das Employer Branding. Hier können Auszeichnungen als „beste Arbeitgeber“ helfen. MSR bietet Agenten und Maklern die Möglichkeit, sich für die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber im Versicherungsvertrieb“ zu qualifizieren.

„Der Kampf um Talente geht in die nächste Runde.“ Das schreibt der Arbeitskräftevermittler Monster Worldwide Deutschland GmbH in seinem aktuellen HR-Report „Monster Insights 2024“ (PDF, 7 MB). Für die Studie wurden Ende 2023 gut 400 Personaler aus 17 Branchen, auch aus der Versicherungswirtschaft, gefragt.

Als größte Herausforderungen nannten die Arbeitgeber:

Bewerbende mit den richtigen Fähigkeiten für offene Stellen finden: 51 Prozent

Anwerbung und Bindung von Spitzentalenten auf einem wettbewerbsintensiven Stellenmarkt: 40 Prozent

Ausgeschriebene Stellen kann noch nicht einem ein Viertel der Unternehmen (23 Prozent) innerhalb eines Monats besetzen. Fast die Hälfte (49 Prozent) brauchte bis zu drei Monate und die Übrigen noch länger.

So versuchen Unternehmen ihre Attraktivität zu erhöhen

Laut der Umfrage versuchen Arbeitgeber mit externen und internen Maßnahmen, im Einstellungsprozess wettbewerbsfähig zu bleiben.

Extern:

Erhöhung der Gehälter/Löhne: 50 Prozent

Erhöhung der Mitarbeiterbenefits: 41 Prozent

Umstellung zu flexibler/hybrider/remoter Arbeit: 39 Prozent

Angebot von Schulungen: 23 Prozent

Startprämien/Umzugsprämien anbieten: 19 Prozent

Intern:

Erhöhung der Anzahl der Stellenanzeigen: 29 Prozent

Ausweitung der Standortsuche: 24 Prozent

Angabe des Gehalts in Stellenanzeigen: 19 Prozent

Erfolgsfaktor Employer Branding

Um die Erfahrungen der Bewerber zu verbessern, wollen die Personal in erster Linie mehr Fokus auf die Fähigkeiten von Bewerbern legen (47 Prozent) und ihr Employer Branding auffrischen (36 Prozent).

Zu der Markenbildung als Arbeitgeber gehören unter anderem die Ergebnisse von Umfragen, in denen Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten. So bewertet zum Beispiel die unter der Marke „Great Place To Work“ auftretende GPTW Deutschland GmbH jährlich „Deutschlands Beste Arbeitgeber“. Hier hatten die Allianz Versicherungen bei den Großunternehmen den ersten Platz belegt (26.3.2024).

Bei den „Top-Arbeitgeber 2024“ schafften es fünf Versicherer in die branchenübergreifende Aufstellung der besten 50 (20.2.2024). Bei den von Stern und Statista gekürten besten Arbeitgeber bilden die ADAC Versicherungen, die LVM Versicherungen, die Huk-Coburg Versicherungen, die R+V Versicherungen und die Allianz die Spitzengruppe der Branche (25.1.2024).

Die Kununu GmbH stellte ihre Hitliste unter dem Titel „Top Companys 2024 – Die besten Arbeitgeber in Deutschland“ vor. Hier lautet die Rangfolge Allianz vor den Axa Versicherungen und der R+V. (8.12.2023).

Die besten Arbeitgeber im Versicherungsvertrieb werden gesucht

Ein spezielles Ranking für den Versicherungsvertrieb hat die MSR Consulting Group GmbH entwickelt. Erstmals in diesem Jahr können sich Versicherungsagenturen und -makler für die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber im Versicherungsvertrieb“ qualifizieren (VersicherungsJournal 14.3.2024).

Den Nutzen beschreibt MSR-Partnerin Dr. Judith Glüsenkamp so: „Die besten Unternehmen erhalten ein Gütesiegel und werden öffentlich prämiert. Damit werden sie wirksam im Personalmarketing unterstützt.“

Grundlage ist eine Befragung der Mitarbeiter der teilnehmenden Agenturen und Makler. Nähere Informationen stehen auf dieser Internetseite.