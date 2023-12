Mitarbeitergewinnung: Stellenangebote aus neuer Perspektive angehen

1.12.2023 – Fachkräfte sind ein knappes Gut. Wer sie als Arbeitgeber für sein Unternehmen gewinnen möchte, sollte freie Stellen mit derselben Umsicht verkaufen wie seine Produkte. Was der Einzelne besser machen kann: Stellen-Ausschreibungen neu denken.

43 Prozent der Versicherungsmakler sehen sich vom Fachkräftemangel betroffen, so die Asscompact Trends-Umfrage der BBG Betriebsberatungs GmbH von Mitte 2023. Vier von zehn Stellen bleiben unbesetzt und bei einem Fünftel der besetzten Stellen machen die Arbeitgeber fachliche Abstriche. Mehr als die Hälfte nennt den schlechten Ruf der Branche als Ursache für den Mangel.

Vom Bewerber her denken

Neue fähige Mitarbeiter sind also ein knappes Gut. Deshalb müssen Sie um künftige Angestellte genauso werben wie um Ihre Kunden. Deshalb der Tipp: Setzen Sie die Brille von Bewerbern auf. Denn deren Frage lautet: Was ist mein Nutzen, wenn ich für diesen Versicherungsmakler arbeite?

Das kann sein: ein kurzer Weg zur Arbeit, hohes Gehalt, ein gutes Arbeitsklima, eine besondere Zielgruppe als Kunden, spezielle Produkte oder regelmäßige Weiterbildung.

Dieser Blickwechsel ist entscheidend für den Erfolg, wenn Sie neue Mitarbeiter gewinnen wollen. Unternehmen sollten freie Stellen genauso verkaufen wie ihre Produkte. Vom Bewerber her denken und herausstellen, was in dieser Stelle wirklich steckt.

Das bietet der Betrieb

Der erste Satz in einer Stellenausschreibung lautet oft: „Wir sind ein inhabergeführtes Versicherungsbüro in zweiter Generation und stehen für Tradition und Sicherheit“. So schreiben das wahrscheinlich mehr als die Hälfte Ihrer Kollegen in ganz Deutschland. Austauschbar und vor allem langweilig.

Arbeiten Sie heraus, was das Besondere in Ihrem Unternehmen ist, fragen Sie auch Ihre Mitarbeiter, warum sie bei Ihnen arbeiten. Vielleicht lautet dann der erste Satz in einer Stellenanzeige künftig: „Unser Ziel ist es, für Kunden und Mitarbeiter ein freundliches und erfolgreiches Umfeld zu schaffen.“

Das muss natürlich stimmen und diese Arbeitsatmosphäre muss in Ihrem Büro wirklich gelebt werden. Sonst machen Sie falsche Versprechungen. Das wäre fatal, denn enttäuschte Mitarbeiter sind für einen Betrieb noch verheerender als enttäuschte Kunden.

Fallen Sie auf

Viele Stellenanzeigen haben keinen Eyecatcher – fallen optisch nicht auf. Stellen Sie deshalb ein Foto nach oben, egal ob print oder online. Am besten mit sich selbst oder Menschen, die tatsächlich bei Ihnen arbeiten. Lassen Sie einen professionellen Fotografen ran, der etwa ein Froschauge nutzt, mit Tiefenschärfe arbeitet oder weiß, wie er ein Bild besonders machen kann.

Da Stellenausschreibungen meistens auf Onlineportalen oder Ihrer Homepage laufen, machen Sie zusätzlich ein einfaches Video mit Ihrem Handy. Das muss eher authentisch sein, es kann also auch Dialekt gesprochen werden oder ein Versprecher darin vorkommen. Das macht Sie sympathischer und ehrlicher als ein perfektes, glattgebügeltes Video von einer Werbeagentur.

Das wird der Bewerber künftig tun

80 Prozent der Begriffe in Stellenausschreibungen wiederholen sich. Es gibt immer flache Hierarchien, Teamarbeit oder ein attraktives Gehalt.

Zum einen ist das ein Einheitsbrei, in dem Ihr Büro untergeht. Zum anderen wissen die Bewerber immer noch nicht, was sie machen werden. Es sollte deshalb konkret beschrieben werden, was auf der Stelle zu tun ist.

Weg mit Spiegelstrichen

Viele Stellenanzeigen enden in einer Wüste von Spiegelstrichen. Da wird zum einen aufgezählt, was der Bewerber so alles können sollte, und dann nochmal, was der Betrieb bietet. Das ist sicherlich alles richtig, aber schwer lesbar. Prüfen Sie, ob Sie selbst noch den fünften, sechsten Spiegelstrich lesen.

Was spricht gegen vollständige Sätze? Sie müssen keinen Roman schreiben, sondern lediglich zwei, drei Sätze, in denen die wichtigsten Fakten stehen.

Ausschreibung variieren

Unternehmen sollten mit den Jobtiteln spielen und eine Stelle mehrfach ausschreiben. Denn ob jemand als Buchhalter, Steuerfachkraft oder Kaufmann ausgebildet ist, spielt für eine entsprechende Stelle oft überhaupt keine Rolle.

Diese Kreativität lohnt sich, denn Sie werden mehr Bewerber ansprechen, die meist nur nach Buchhaltungsstellen googeln, wenn sie selbst diese Ausbildung haben.