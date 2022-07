Mitarbeiter-Benefits: Handy und Dienstwagen sind passé

14.7.2022 – Das Gehalt und die Sicherheit des Arbeitsplatzes spielen bei der Wahl des Arbeitgebers eine große Rolle. Beim betriebseigenen Belohnungssystem würde sich die Mehrheit der Beschäftigten für eine Betriebsrente entscheiden.

Das Ansehen und die Wertschätzung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ist bei deutschen Arbeitnehmern hoch. Das zeigt die aktuelle Studie „Global Benefits Attitudes“ von Willis Towers Watson. Sie stellt die Einstellung der Beschäftigten in Bezug auf Themen wie Wohlbefinden (Wellbeing) und Altersvorsorge in den Mittelpunkt.

Die Erhebung unter rund 36.000 Befragten in 23 Ländern fand weltweit zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 statt. In Deutschland nahmen 1.556 Mitarbeiter, die bei mittleren oder großen Arbeitgebern in der Privatwirtschaft beschäftigt sind, an der Onlinebefragung teil.

bAV ist für Mitarbeiter die Nummer eins

Unter allen Befragten in Deutschland sind das Gehalt und die Arbeitsplatzsicherheit die wichtigsten Themen, um Kandidaten von einem neuen Arbeitgeber zu überzeugen oder aber Beschäftigte langfristig an das jeweilige Unternehmen zu binden.

Gefragt nach den wichtigsten Vorteilen, die Firmen ihrer Belegschaft bieten sollten (Benefits), spielt die Betriebsrente für die Mitarbeiter hierzulande die wichtigste Rolle.

Laut der WTW-Studie möchten die Befragten, dass ihr Arbeitgeber die bAV in den Mittelpunkt stellt. 52 Prozent wünschen sich in diesem Bereich die meiste Unterstützung. Denn die langfristige finanzielle Absicherung laufe oft über den Arbeitgeber, so die Berater.

bAV als Mittel zum Zweck

Knapp die Hälfte der Teilnehmer (47 Prozent) gab in der Befragung an, dass sie hauptsächlich mit Hilfe der bAV für den Ruhestand sparen. 57 Prozent wären sogar bereit, eine höhere Summe vom Monatsgehalt abzuzweigen, um eine großzügigere Auszahlung zu erhalten.

„Grundsätzlich sind Mitarbeitende bereit für die Altersvorsorge zu sparen, jedoch bleibt es oft nur beim guten Vorsatz. Wenn es aber ein Angebot seitens des Arbeitgebers gibt, wird die Sparbereitschaft besser umgesetzt“, sagt Dr. Johannes Heiniz, Senior-Director-Retirement bei WTW.

Als Grund nennt Heiniz, dass Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber großes Vertrauen entgegenbringen würden, ihre Einlagen verantwortungsvoll zu verwalten.

Diensthandy und Dienstwagen sind out

Aber auch das Thema Gesundheit rückt mehr in den Fokus. Neben der bAV wünschen sich Beschäftigte, dass der Arbeitgeber sie in punkto körperlicher Gesundheit (24 Prozent) unterstützt.

Für 60 Prozent der Befragten sind Gesundheitsprogramme der Firma ein wichtiger Grund, im Unternehmen zu bleiben. Für 55 Prozent war das betriebliche Gesundheitsprogramm ein Grund dafür, zu ihrem aktuellen Arbeitgeber zu wechseln.

Die bAV und die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sind für Arbeitnehmer zwei wichtige Bausteine für die Absicherung. Und sie spielen in der Mitarbeitergewinnung für Arbeitgeber zunehmend eine essenzielle Rolle (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.6.2022).

Das belegt auch die Studienreihe der Continentale Versicherungsgruppe (Medienspiegel 10.3.2021). Klassische Benefit-Angebote wie das Diensthandy oder der einst so begehrte Dienstwagen spielen nur noch eine untergeordnete Rolle.