Mit Gütesiegel gute Vertriebsmitarbeiter finden

14.3.2024 – Immer mehr Beschäftigte scheiden aus dem Versicherungsvertrieb aus, doch an Nachwuchs mangelt es. Manche große Versicherer können mit einer Auszeichnung als „beste Arbeitgeber“ werben. Nun schafft MSR Consulting ein entsprechendes Gütesiegel für Agenturen und Makler.

Der Mangel an Fachkräften gehört zu den fünf größten Geschäftsrisiken in Deutschland. Das zeigt das „Allianz Risk Barometer 2024“ (VersicherungsJournal 17.1.2024). Das betrifft auch die Versicherungswirtschaft.

Aufgrund des demografischen Wandels verlieren die Finanzdienstleister bis zum Jahr 2030 voraussichtlich mehr als 30 Prozent ihrer Beschäftigten (Medienspiegel 8.9.2023). Die Zahl der suchenden Unternehmen ist fast drei Mal so groß wie die der Personal abbauenden (27.10.2023). Nur die Hälfte der Versicherer konnte zuletzt alle Ausbildungsplätze besetzen (10.8.2023).

BVK befürchtet „dramatische Unterversorgung“ mit Vermittlern

Im Vertrieb zeigen sich ebenfalls Lücken. Die Zahl der Versicherungsvermittler ist seit 2011 um fast ein Drittel gesunken, allein fast vier Prozent im letzten Jahr (18.1.2024).

Eine Trendwende ist nicht absehbar, denn das Durchschnittsalter der Vermittler liegt bei fast 54 Jahren und jeder Dritte plant den Ausstieg aus dem Berufsleben in den kommenden 15 Jahren. „Nach 20 Jahren wird bereits die Hälfte der aktuellen Vermittlerschaft im Ruhestand sein“, schätzt der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (1.2.2024).

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) warnt inzwischen vor einer dramatischen Unterversorgung“ mit Vermittlern (1.3.2024).

Wettbewerb um potenzielle Mitarbeiter wird härter

Unter diesen Umständen ist absehbar, dass sich von Stellenausschreibungen insgesamt immer weniger qualifizierte Bewerber angesprochen fühlen und die Kandidaten zwischen immer mehr Arbeitsplätzen auswählen können.

Die Fähigkeit, die vorhandenen Mitarbeiter zum Bleiben zu bewegen, ist angesichts des Fachkräftemangels ein zunehmend bedeutsamer Wettbewerbsvorteil.

Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Werbeargument

Da manche offenen Stellen über Empfehlungen besetzt werden können, kann die Fürsprache eines zufriedenen Beschäftigten für einen potenziellen Mitarbeiter der entscheidende Auslöser sein, sich bei einem bestimmten Unternehmen zu bewerben.

In anderen Fällen lassen sich Arbeitssuchende von Arbeitgeberbewertungen im Internet leiten. Ein Anbieter solche Bewertungen ist die Kununu GmbH. In ihrer Hitliste unter dem Titel „Top Companys 2024 – Die besten Arbeitgeber in Deutschland“ erscheinen auch etliche Versicherer. Die meisten Gesellschaften erfüllen die Kriterien für dieses Ranking nicht (8.12.2023).

Daneben veröffentlichen auch etliche andere Anbieter ihre Rankings der besten Arbeitgeber (VersicherungsJournal Archiv). Typischerweise kommen hier ebenfalls in erster Linie die Großunternehmen der Branche vor.

Ein Siegel unterstützt Vermittler im Personalmarketing

Dr. Judith Glüsenkamp (Bild: MSR)

Die kleineren Versicherer und deren Agenturen sowie die Versicherungsmakler können bisher nicht mit einem Gütesiegel als Arbeitgeber werben.

Das ändert jetzt die MSR Consulting Group GmbH. Sie zeichnet erstmals in diesem Jahr die „Top-Arbeitgeber im Versicherungsvertrieb“ aus.

Grundlage für die Bewertung ist eine Online-Befragung von Mitarbeitern und Geschäftsführern von Agenturen und Maklern.

MSR-Partnerin Dr. Judith Glüsenkamp erläutert den Nutzen: „Die besten Unternehmen erhalten ein Gütesiegel und werden öffentlich prämiert. Damit werden sie wirksam im Personalmarketing unterstützt.“

Grundlage der Arbeitgeberstudie im Versicherungsvertrieb 2024 ist eine Befragung der Mitarbeiter der teilnehmenden Agenturen und Makler. Der Fragebogen wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung durch Professor Dr. Matthias Beenken (Fachhochschule Dortmund) entwickelt.

Wer sind die besten Arbeitgeber im Versicherungsvertrieb?

Siegel „Top-Arbeitgeber im Ver-

sicherungsvertrieb“ (Bild: MSR)

MSR-Geschäftsführer Torben Tietz beschreibt die Auswertung: „Jeder teilnehmende Betrieb erhält einen aussagekräftigen Report mit den anonymisierten Umfrageergebnissen. Er enthält ein Benchmarking sowie ganz konkrete Verbesserungshinweise.“

Wird die Studie von Versicherungsunternehmen für ihre Agenturen in Auftrag gegeben, so bestehe die Möglichkeit, „den Reifegrad Ihrer Agenturen im Kontext Leadership und Arbeitgeberattraktivität detailliert abzubilden“. Die Befragung werde damit zu einem Werkzeug der internen Agenturberatung.

Vermittler, die auf eine detaillierte Auswertung und das Benchmarking verzichten wollen, können kostenlos teilnehmen. Nähere Informationen stehen auf dieser Internetseite.