Mehr Fluktuation: Warum sich Versicherer und Innendienstler trennen

30.3.2023 – Die Fluktuation bei den Angestellten im Innendienst ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Hauptursache waren Kündigungen durch Arbeitnehmer, deren Anteil einen neuen Höchststand erreichte. Auch die natürliche Fluktuation nahm zu. Diese beiden Gründe machten fast drei Viertel der Abgänge aus.

Mitte März hat der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) aktuelle Zahlen zum Krankenstand (VersicherungsJournal 21.3.2023) sowie zur Beschäftigungs-Entwicklung im vergangenen Jahr veröffentlicht.

Demnach ist die Zahl der Mitarbeiter bei den Versicherungs-Unternehmen zum vierten Mal in Folge gestiegen, wenn auch nur minimal. Dabei wuchs einzig die Gruppe der Innendienstler (VersicherungsJournal 16.3.2023). Auch an den größten Versicherungsstandorten gab es einiges an Bewegung (17.3.2023).

Darüber hinaus gab der Arbeitgeberverband auch erste Zahlen für 2022 zur Schwankung des Mitarbeiterbestands im Innendienst bekannt.

Fluktuation erreicht Achtjahreshoch

Demnach ist die Fluktuation (bezogen auf den durchschnittlichen Personalbestand) im vergangenen Jahr um über ein Viertel auf 6,1 Prozent angestiegen. Damit wurde der rückläufige Trend der beiden Vorjahre (9.3.2022, 16.3.2021) gestoppt.

Ein höherer Wert (6,4 Prozent) wurde zuletzt 2007 verzeichnet. Der Tiefststand wurde 2013 mit glatt vier Prozent gemessen (18.3.2014). Im Vergleich zu Letzterem ist die Mitarbeiterbewegung im vergangenen Jahr um über die Hälfte höher ausgefallen, im Vergleich zu 2007 allerdings um etwa ein Zwanzigstel niedriger.

Immer mehr Arbeitnehmerkündigungen

Nach Verbandsangaben ist die Abnahme insbesondere auf die den deutlichen Anstieg der Arbeitnehmerkündigungen zurückzuführen. Deren absoluter Anteil nahm um weit über ein Drittel auf einen neuen Acht-Jahres-Höchststand zu. Zuletzt entfielen mehr als vier von zehn Abgängen auf diese Kategorie.

Auf Dreijahressicht hat der Wert um mehr als die Hälfte zugenommen. Im Vergleich zum Tiefststand im Jahr 2015 (24.3.2016) hat er sich sogar mehr als verdoppelt. Seitdem stand beim absoluten Anteil nur ein weiteres Mal eine Zwei vor dem Komma (10.3.2020).

Neuer Höchststand bei den natürlichen Abgängen

Bei der natürlichen Fluktuation war ebenfalls eine Zunahme zu beobachten, und zwar die vierte in den zurückliegenden fünf Jahren. Erstmals im Betrachtungszeitraum steht auch hier beim absoluten Anteil eine Zwei vor dem Komma. Fünf Jahre zuvor lag der Wert noch um ein Viertel niedriger (26.3.2018).

Häufiger kam es im vergangenen Jahr auch zu einvernehmlichen Vertragsauflösungen. Der absolute Anteil war jedoch nur leicht höher als im Jahr zuvor und lag auf dem zweitniedrigsten Niveau im Beobachtungszeitraum.

Keine Veränderung gab es bei den regulären Vertragsabläufen, deren absoluter Anteil auf dem Tiefststand-Niveau des Vorjahres verharrte. Zum Vergleich: Der Rekordwert aus dem Jahr 2015 war fast doppelt so hoch. Eine ähnliche Entwicklung war bei den Kündigungen durch die Gesellschaft zu beobachten.

Relativ gesehen ein höheres Gewicht kam nur den Kündigungen durch Arbeitnehmer zu (über 40 Prozent nach 36 Prozent im Jahr zuvor). Die natürliche Fluktuation war noch für knapp jeden dritten Abgang verantwortlich. Alle anderen Ursachen verloren etwas an Bedeutung, da die Fluktuation insgesamt stärker angestiegen ist.