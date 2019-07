Mehr Branchenarbeitsplätze ab- statt aufgebaut

17.7.2019

Insgesamt hat der deutsche Arbeitsmarkt strukturelle Veränderungen durch Automatisierung und Digitalisierung gut verkraftet. Arbeitsplatzverluste wurden durch neue Arbeitsplätze ausgeglichen. Das zeigt die aktuelle Studie „Strukturwandel am Arbeitsmarkt seit den 70er Jahren“ (PDF, 565 KB) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Aufgrund dieser Berechnungen zur sich wandelnden Arbeitswelt gehen die Forscher davon aus, dass das Beschäftigungsniveau in Deutschland insgesamt nicht sinken wird. Sie sehen allerdings tiefgreifende Veränderungen voraus. Die Digitalisierung würde rund 1,5 Millionen Arbeitsstellen kosten. Zugleich sollen aber in vergleichbarer Höhe neue entstehen.

Nicht ganz so hoffnungsfroh stimmen die Ergebnisse aus dem Bereich Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen. Für den Zeitraum 2005 bis 2014 wurde hier eine Arbeitsplatzaufbaurate von 5,9 Prozent errechnet. Die Abbaurate von Beschäftigungs-Verhältnissen beziffern die Autoren der Studie im gleichen Zeitraum dagegen auf 6,4 Prozent. Zugleich betonen sie, dass in den Branchen, die sich stärker mit der Digitalisierung beschäftigt haben, der Anteil der derjenigen, die bei Verlust des Arbeitsplatzes arbeitslos werden, geringer sei als in digitalisierungsfernen Sektoren.

„So ist bei den digitalisierungsnahen Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen der Anteil der Übertritte in Arbeitslosigkeit sehr gering, im digitalisierungsfernen Bausektor ist dieser Anteil dagegen hoch“, fassen die Autoren in ihrem Fazit zusammen.