Kündigungsgründe: Wie Finanzdienstleister Talente vergraulen

18.3.2025 – Geld ist nicht alles: Ein gutes Gehalt und ein sicherer Job reichen heute nicht mehr aus, damit deutsche Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die Treue halten. Mehr als jeder Dritte hierzulande verlässt seinen Job, weil er unter einem vergifteten Betriebsklima leidet. Weitere Motivationskiller sind mangelndes Vertrauen in den Chef und fehlende Flexibilität. Doch gegenüber anderen Sektoren punkten Banken, Versicherer und andere Finanzdienstleister.

Eigentlich dürften es keine rosigen Zeiten für Jobsuchende sein: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2024 um weitere 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Damit steckt Europas größte Volkswirtschaft in der längsten Rezessionsphase seit mehr als 20 Jahren.

Trotzdem sind viele Arbeitnehmende bereit zu kündigen, wenn die Rahmenbedingungen im Job nicht passen. Das zeigt die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Arbeitsbarometer, in der der internationale Personaldienstleister Randstad jährlich Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar macht.

Das sind die fünf wichtigsten Kündigungsgründe 2025

Grundlage der Ergebnisse ist nach Angaben der Studienautoren eine Online-Umfrage unter Arbeitnehmern im Alter von 18 bis 67 Jahren. Die Teilnehmer gehen jeweils mindestens 24 Stunden pro Woche einer bezahlten Tätigkeit nach, die weder selbständig noch freiberuflich ist.

Von den insgesamt 1.000 Befragten in Deutschland arbeiten jeweils 29 Männer und Frauen im Sektor Finanzdienstleistungen.

Gefragt wurde unter anderem nach den Gründen, warum Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag gekündigt haben. Demnach haben 37 Prozent bereits mindestens einmal den Job gewechselt, weil ihnen die Bezahlung zu niedrig war. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als in der Vorjahresstudie.

Top fünf Kündigungsgründe der Deutschen 2025; *: prozentualer Anstieg gegenüber 2024

(Bild: Randstad Deutschland)

Mitarbeiter kritisieren Gehalt und vergiftetes Betriebsklima

Doch finanzielle Aspekte sind längst nicht mehr der einzige Grund, warum deutsche Beschäftigte ihre Jobs kündigen. Fast ebenso viele (36 Prozent) nennen eine toxische Arbeitsplatzkultur, worunter die Studienautoren schlechtes Management, Mobbing oder unrealistische Erwartungen verstehen.

Dieser Kritikpunkt hat in den vergangenen zwölf Monaten deutlich an Relevanz gewonnen, was sich in einem Zuwachs um 16 Prozentpunkte zeigt. Nur halb so stark (acht Prozentpunkte) stieg der Anteil derjenigen, die eine fehlende Vereinbarkeit mit dem Privatleben ins Feld führen (33 Prozent).

In der Rangfolge der fünf wichtigsten Kündigungsgründe folgt mit 28 Prozent der Vertrauensverlust in die Unternehmensführung, für den es keinen Vergleichswert gibt. Knapp dahinter folgt mit 27 Prozent Frust über nicht gewährte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen (plus fünf Prozentpunkte).

Verhalten der Führungskräfte und Unternehmenskultur wichtig

Verena Menne (Bild: Randstad)

An den Zuwachsraten zeigt sich ein deutlicher Wandel der Prioritäten hin zu soften Themen wie dem Verhalten der Führungskräfte und der Unternehmenskultur. Wenn diese nicht zu den eigenen Vorstellungen passen, treibt das die Wechselwilligkeit deutscher Arbeitnehmender nach oben.

„Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, nicht nur mit fairer Bezahlung, sondern auch mit einer wertebasierten Führung und flexiblen Arbeitsmodellen zu überzeugen“, kommentiert Verena Menne, Director Group HR bei Randstad Deutschland GmbH & Co. KG.

„Viele Unternehmen unterschätzen, wie stark sich eine wertschätzende Führungskultur auf die Mitarbeiterbindung auswirkt“, so Menne weiter. „Wenn sich Beschäftigte nicht ernst genommen fühlen oder das Vertrauen in ihre Führungsebene verloren geht, sind sie heute schneller bereit, Konsequenzen zu ziehen.“

Finanzdienstleister punkten als attraktive Arbeitgeber

Arbeitgeber der Finanzbranche müssen laut der Randstad-Studie nicht mit einer besonders hohen Fluktuation rechnen. Das legt ein Vergleich mit anderen Branchen nahe, den die Autoren des Arbeitsbarometers 2025 zum Beispiel hinsichtlich des Vertrauens der Befragten anstellen.

Zustimmung zu der Aussage „Mein Vorgesetzter vertraut mir, dass ich selbständig arbeite“:

Finanzdienstleistungen 83 Prozent

IT und Telekommunikation 82 Prozent

Life Sciences und Pharmaindustrie 79 Prozent

Bau- und Ingenieurwesen 79 Prozent

Verarbeitendes Gewerbe 77 Prozent

Transport und Logistik 74 Prozent

Ähnliches gilt auch bei der Frage nach dem Gemeinschaftsgefühl, das die Beschäftigten den Kollegen und Vorgesetzten in ihren Betrieben erleben. Die Finanzdienstleister sind den aktuellen Umfrageergebnissen zufolge besser darin, diese positive Stimmung untereinander zu verbreiten.

Zustimmung zu der Aussage „Mein Arbeitsplatz vermittelt mir Gemeinschaftsgefühl“:

Finanzdienstleistungen 85 Prozent

Bau- und Ingenieurwesen 84 Prozent

IT und Telekommunikation 84 Prozent

Life Sciences und Pharmaindustrie 78 Prozent

Verarbeitendes Gewerbe 76 Prozent

Transport und Logistik 73 Prozent

Bewerber suchen nach Jobs mit Aufstiegschancen

Etwas weniger gut äußern sich die Befragten über die Chancen auf Weiterbildungen im Beruf, bei denen die Finanzbranche erst auf dem zweiten Rang landet. Solche Qualifizierungen sind vielen aber wichtig, um beispielsweise beim Thema künstliche Intelligenz (KI) nicht den Anschluss zu verlieren.

Zustimmung zu der Aussage „Mein Unternehmen hat in den letzten sechs Monaten mehr Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten angeboten“:

IT und Telekommunikation 53 Prozent

Finanzdienstleistungen 44 Prozent

Bau- und Ingenieurwesen 42 Prozent

Life Sciences und Pharmaindustrie 36 Prozent

Verarbeitendes Gewerbe 35 Prozent

Transport und Logistik 28 Prozent

Das scheinen auch viele Bewerber zu wissen, die daher von Arbeitgebern entsprechende Möglichkeiten einfordern. Laut Arbeitsbarometer 2025 würden 44 Prozent der Befragten einen Job nicht annehmen, wenn sie ihre Fähigkeiten bei KI oder anderen Hochtechnologien nicht ausbauen können.

Zustimmung zu der Aussage „Ich habe eine Stelle gekündigt, weil ich keine Aufstiegsmöglichkeiten hatte“:

IT und Telekommunikation 43 Prozent

Bau- und Ingenieurwesen 40 Prozent

Finanzdienstleistungen 38 Prozent

Verarbeitendes Gewerbe 32 Prozent

Life Sciences und Pharmaindustrie 31 Prozent

Transport und Logistik 30 Prozent

Insgesamt betrachtet sind mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten aber nur einer von vielen Faktoren, die einen Arbeitnehmer kündigen lassen. Arbeitnehmende bei Banken, Versicherern und anderen Finanzdienstleistern genießen daneben oftmals Vorteile bei Gehalt und Jobsicherheit.

Langfristiger Trend zu mehr Arbeitnehmerkündigungen

Laut Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) war die Kündigung durch den Arbeitnehmer der häufigste Grund, warum sich Versicherer und Innendienstmitarbeiter im vergangenen Jahr getrennt haben (VersicherungsJournal 6.3.2025).

Insgesamt machten die Abgänge im vorigen Jahr 5,9 Prozent des durchschnittlichen Personalbestands aus. Davon entfallen folgende Anteile auf diese fünf unterschiedlichen Ursachen für die Fluktuation: