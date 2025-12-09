Kritikgespräche konstruktiv führen, ohne den Mitarbeiter zu verlieren

18.12.2025 – Gibt es Stress im Betrieb, ist es angebracht, zunächst den Ärger verrauchen zu lassen. Danach kann der Vorfall und die Verantwortung der Beteiligten daran sachlich aufgearbeitet werden, um gemeinsame Verbesserungsprozesse anzustoßen.

Ein Kunde meldet sich beim Inhaber des Vermittlerbüros und beschwert sich: Einer der Mitarbeiter habe beim Termin Mist gebaut. Auf den Kunden wirkte er schlecht vorbereitet, der Berater argumentierte mit falschen Zahlen und sprang zwischen verschiedenen Themen hin und her.

Jetzt möchte der Chef den Angestellten zum Kritikgespräch bitten. So kann er einen Verbesserungsprozess in Gang bringen, ohne den eigentlich guten Mitarbeiter zu verlieren.

Gespräch zeitnah suchen

Solche Situationen kommen im Arbeitsleben ab und zu vor. Weder sollte man den Vorfall auf sich beruhen lassen, noch den Mitarbeiter direkt danach ins Büro zitieren und zur Schnecke machen.

Der Chef sollte sich und dem Kollegen Zeit lassen, um die negative Rückmeldung zu verdauen und den Ärger verrauchen zu lassen. Ein, zwei Tage können deshalb ins Land gehen. Allerdings sollte gleich ein Termin vereinbart werden, damit sich beide auf das Gespräch vorbereiten können.

Atmosphäre zum Gesprächseinstieg schaffen

Es ist Typsache, ob Smalltalk angebracht ist oder nicht. Aber eine Bemerkung zum Mittagessen oder zum Wetter ist meist ein guter Gesprächseinstieg. Das ist wichtig, damit sich beide Parteien aufeinander einschwingen. Sonst kommunizieren sie nicht auf derselben Ebene und Dissens ist eher wahrscheinlich.

Nach diesem verbindenden Einstieg ist es wichtig, ein Ziel zu formulieren. Etwa: „Ich möchte mit Ihnen Maßnahmen erarbeiten, um solche Situationen beim Kunden in Zukunft zu vermeiden.“

Sachlich bleiben

Der Chef sollte seine Meinung deutlich sagen, seine Eindrücke aber an konkreten Beispielen belegen. Dazu muss er sich von Vornherein mit dem Mitarbeiter beschäftigt haben. Kommen immer mal wieder Beschwerden vor oder ist dies eine Ausnahme?

Gerade weil es für das Unternehmen ärgerlich ist: Der Inhaber sollte sachliche Argumente vorbringen und auch während des Gesprächs nicht emotional werden. Ich-Botschaften sind wichtig, um die eigene Perspektive deutlich zu machen: „Ich habe gehört, dass Sie schlecht auf das Kundengespräch vorbereitet waren.“

Dem Mitarbeiter zuhören

Als Vorgesetzter muss man seinem Mitarbeiter zuhören, denn wahrscheinlich ist ihm der Vorfall selbst peinlich und er hat darüber nachgedacht, warum der Termin schiefgegangen ist. Deshalb ist eine gute Frage, wie er das Kundengespräch wahrgenommen hat.

Wahrscheinlich räumt er Fehler ein. Womöglich macht er selbst Vorschläge, wie das Gespräch besser laufen könnte.

Die Gründe für das gescheiterte Kundengespräch können verschieden sein: Große Hektik, weil er wegen Stau auf den Straßen zu spät war. Zu viele Kundengespräche an dem Tag. Familiäre Probleme, die ihn aktuell nicht in Bestform sein lassen. Fehlende Chemie zwischen Berater und Kunden und so weiter.

Klarheit geben, transparent führen

In manchen Fällen kann das Problem auch beim Chef liegen. Deshalb ist es wichtig, zuzuhören und darüber nachzudenken, ob der Mitarbeiter überhaupt die Chance hatte, alles richtig zu machen.

Deshalb können klare Anweisungen für die Zukunft helfen: „Ich möchte, dass vor einem wichtigen Kundengespräch eine interne Abstimmung zwischen Ihnen und mir stattfindet.“ Oder: „Ich wünsche, dass Sie sich vorher bei mir melden, wenn Sie ein ungutes Bauchgefühl mit dem Kunden haben“. So kann man gemeinsame Verbesserungsprozesse anstoßen.