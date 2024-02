Kontroverse Diskussionen um Homeoffice

8.2.2024 – Unternehmen ringen vielfach um den richtigen Weg für ihre Organisation. Für Mitarbeiter ist die Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsortes mittlerweile ein hohes Gut. Die Assekuranz blickt auf eine gefestigte Homeoffice-Kultur. Die Mehrzahl der Versicherer erlaubt laut AGV drei Tage Mobilarbeit pro Woche.

Das Thema Homeoffice spaltet die Republik. Vertreter der Arbeitswelt nehmen verschiedene Positionen ein. Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp formulierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland im Herbst provokant: „Wenn einer zuhause arbeiten kann, ist er unwichtig.“

Unternehmer Carsten Maschmeyer konterte diese Aussage wie folgt: „Wenn du jemandem nicht zutraust, zu Hause zu arbeiten, hättest du ihn gar nicht einstellen sollen. […] Kontrolle demotiviert. Kontrolle führt zur Unproduktivität.“

Assekuranz: Hohe Akzeptanz von Homeoffice

Deutlich entspannter geht Uwe Schöpe, Personalvorstand der Zurich Gruppe Deutschland, mit der Diskussion um. Im ARD-Morgenmagazin äußerte er sich zur Homeoffice-Praxis bei dem Versicherer, Freiheiten für die Beschäftigten und Vorschriften, die intern großzügig ausgelegt werden (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.1.2024).

Dem diskutierten Rechtsanspruch auf Heimarbeit erteilte er in dem TV-Interview allerdings eine Absage.

In der Assekuranz – heißt, Rück- und Erstversicherer sowie Pensionskassen – ermöglichen 70,4 Prozent der Unternehmen ihren Angestellten die Arbeit zuhause. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis) (12.7.2023).

Flexibilität beim Arbeitsort wird von Bewerbern verlangt

Michael Niebler (Bild: AGV)

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) positioniert sich so:

„Nach Corona hat sich Homeoffice fest etabliert und entwickelt sich dynamisch weiter. Die Versicherungswirtschaft steht exemplarisch für diese Entwicklung“, schreibt Michael Niebler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des AGV, in seinem Editorial der Verbandszeitschrift.

Die Versicherer verfügten mittlerweile über eine gefestigte Homeoffice-Kultur. „Die Mehrzahl der Unternehmen erlaubt drei Tage Mobilarbeit pro Woche“, führt Niebler aus. Allerdings sei diese Entwicklung nicht statisch.

Früher legten die Versicherungs-Unternehmen laut dem Verbandsvertreter großen Wert auf Präsenz im Büro. „Heute wissen sie, dass sie ohne große Flexibilität beim Arbeitsort am Bewerbermarkt nicht bestehen können“, so seine These.

Erste Priorität bei der Arbeitgeberwahl: das Gehalt

Im Bewusstsein der Arbeitnehmer nimmt Homeoffice mittlerweile einen festen Platz ein. Rund 59 Prozent von ihnen wollen ihren Arbeitsort zumindest teilweise selbst wählen können. Rund 40 Prozent aller Befragten würden einen Job gar nicht erst annehmen, wenn er keine ausreichende Flexibilität bezüglich des Arbeitsortes bietet, so das Randstad Arbeitsbarometer (22.8.2023).

Allerdings kommen Erhebungen auch zu verschiedenen Ergebnissen. In einer Online-Umfrage der Kantar GmbH im Auftrag der Union-Investment-Gruppe im September 2023 wurden 2.022 Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren zu ihren Erwartungen an einen guten Arbeitgeber befragt.

Über alle Altersgruppen hinweg achten 84 Prozent der Teilnehmer bei der Wahl des Arbeitgebers auf ein angemessenes Gehalt. Knapp drei Viertel legen Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben (73 Prozent). Die Wertschätzung am Arbeitsplatz sind für zwei Drittel entscheidend (68 Prozent).

Deutlich weniger relevant bei der Jobauswahl seien hingegen die Karriereoptionen (35 Prozent). Auch Homeoffice ist für die Teilnehmer kein ausschlaggebender Faktor bei der Entscheidungsfindung für einen neuen Arbeitsplatz (33 Prozent). Im Gegenteil: 56 Prozent arbeiten gerne im Büro, weil ihnen die persönliche Zusammenarbeit und der Austausch wichtig sind.

Berenberg: Es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht um die Kunden

Der offizielle und informelle Austausch mit Kollegen im Büro fördert Lernprozesse und ist damit entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Auch der Tech-Konzern Google teilt diese Ansicht: Erst im Juni 2023 machte das Unternehmen Schlagzeilen, weil es seine Mitarbeitenden aus den genannten Gründen zurück in die Büros zwingt (22.8.2023).

Geradezu „rabiat“ ging Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, die älteste Privatbank Deutschlands, vor. Sie schaffte Homeoffice im Sommer 2022 ganz ab, wie AGV-Vorstandsmitglied Niebler in seinem Editorial berichtet.

Er zitiert dazu Hendrik Riehmer, persönlich haftenden Gesellschafter des Instituts: „Wir brauchen die volle Aufmerksamkeit fürs Geschäft, jeden Tag. Es geht nicht darum, sich selbst zu verwirklichen. Es geht darum, für die Kunden da zu sein.“

Mitarbeiter mit Anreizen wieder ins Büro locken

Aktuell gehört für viele Beschäftigte die Kombination aus Homeoffice und Präsenzarbeit zum beruflichen Alltag. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung von 2.485 Beschäftigten der Trendence Institute GmbH. Die Rückkehr ins Büro funktioniere nur mit Anreizmodellen, so die Berater.

Demzufolge geben mehr als ein Drittel der Befragten (36 Prozent) an, dass sie eine Fahrkostenpauschale veranlassen würde, künftig weniger im zuhause zu arbeiten. Ein Drittel würden sich von Benefits für die Verpflegung überzeugen lassen. Arbeitgeberleistungen für Gesundheit und Sport wären für gut ein Viertel (23,6 Prozent) ein attraktiver Anlass für mehr Präsenz.

„Das Potenzial, mehr Mitarbeitende wieder zurück ins Unternehmen zu holen, ist durchaus gegeben. Dabei ist aber wichtig: Mit Verordnungen ist das nicht umsetzbar, weil sonst Abgänge in der Belegschaft drohen. Vielmehr sollten Unternehmen auf Anreize setzen“, lässt sich Trendence-Geschäftsführer Robindro Ullah zu der Umfrage zitieren.

Zu seiner Einschätzung, dass dieses Modell mittlerweile zur Arbeitswelt gehört, passen folgende Ergebnisse: 79,8 Prozent der Befragten halten Mobilarbeit für ein wichtiges Angebot von Arbeitgebern. Mehr als zwei Drittel (67,3 Prozent) würden sogar ein Jobangebot ablehnen, wenn es keine Möglichkeit dazu gäbe.