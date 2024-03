Keine Inflationsausgleichsprämie bei ruhendem Arbeitsverhältnis?

7.3.2024 – Ein tariflicher Ausschluss von dem Anspruch auf eine Inflationsausgleichsprämie für Beschäftigte, die sich zu einem vereinbarten Stichtag in der Passivphase der Altersteilzeit befanden, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 5. März 2024 (14 Sa 1148/23) entschieden.

Ein Arbeitnehmer hatte mit seinem Arbeitgeber ein Blockmodell zur Altersteilzeit vereinbart hatte. Die Passivphase begann am 1. Mai 2022.

Einmalige Sonderzahlung nicht für Altersteilzeitrentner

Im Rahmen der Tarifrunde des Jahres 2023 einigten sich die Tarifparteien auf eine zweistufige Gehaltserhöhung um 10,5 Prozent. Von der profitierte auch der Teilzeitrentner.

In einem zusätzlichen Tarifvertrag wurde eine einmalige Sonderzahlung in Form einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro vereinbart. Davon ausgeschlossen waren unter anderem Beschäftigte, die sich am 31. Mai 2023 in einem ruhenden Arbeitsverhältnis befanden. Dazu gehörte auch der in passiver Altersteilzeit befindliche Mann.

Der fühlte sich durch die Regelung diskriminiert. Er zog daher gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht. Ohne Erfolg. Sowohl das Arbeitsgericht Essen als auch das Düsseldorfer Landesarbeitsgericht wiesen seine Forderung, dass auch ihm die Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden müsse, als unbegründet zurück.

WERBUNG

Keine Altersdiskriminierung durch den Tarifvertrag

Nach Ansicht der Richter verstößt der von den Tarifvertragsparteien vereinbarte Ausschlusstatbestand nicht gegen den Gleichheitssatz gemäß Artikel 3 Absatz 1 GG. Denn Beschäftigte in der passiven Phase der Altersteilzeit im Blockmodell würden sich nicht in einer vergleichbaren Lage befinden wie aktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das folge aus der Struktur des Teilzeitmodells.

„In der Passivphase wird nur noch das in der Aktivphase in Vollzeit erarbeitete und als Wertguthaben angesparte Entgelt ausgezahlt. Ohne besondere Regelung nehmen Beschäftigte in der Passivphase selbst an Tariflohnerhöhungen nicht teil“ – so das Berufungsgericht.

Die Inflationsausgleichsprämie sei ein auf die Arbeitsleistung bezogener Vergütungsbestandteil. Von der Inflation seien zwar auch Beschäftigte in der Passivphase betroffen. Das allein begründe jedoch noch keinen Anspruch auf eine Zahlung der Prämie.

Kein Vergleich zur Elternzeit

Bezüglich der Beschäftigten in Elternteilzeit befänden, die trotz ruhendem Arbeitsverhältnis die Prämie erhalten hatten, sei allerdings eine Differenzierung gerechtfertigt. Denn es gehe darum, sie durch Belohnung der Betriebstreue auch künftig an den Betrieb zu binden.

Dieser Aspekt treffe in der Passivphase der Altersteilzeit nicht mehr zu. Daher liege in Fällen wie denen des Klägers auch kein unzulässiger Fall einer Altersdiskriminierung vor.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache haben die Richter eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.