Jobs bei Versicherern werden stressiger

4.4.2025 – Immer mehr Bürokratie und die zunehmende Digitalisierung setzen Beschäftigte im Finanzsektor überdurchschnittlich häufig unter Stress. Dennoch sind sie ihren Arbeitgebern vergleichsweise treu, deren wirtschaftliche Situation sie im Branchenvergleich besonders positiv einschätzen. Gegenüber anderen Sektoren arbeiten hier auch besonders viele Menschen von zu Hause aus. Das zeigt eine Umfrage der gesetzlichen Unfallversicherer.

Der Stresspegel im Job steigt: Viele Beschäftigte in Deutschland klagen über ein sich immer weiter verschlechterndes Betriebsklima. In den vergangenen zwei Jahren habe beispielsweise der Zeitdruck bei der Arbeit deutlich zugenommen und die Stimmung in der Belegschaft sei noch gereizter geworden.

Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage unter rund 2.000 Erwerbstätigen, die vor einem Monat von der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH durchgeführt wurde. Auftraggeber war der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV).

Weniger Unfälle, höhere psychische Belastungen

Stefan Hussy (Bild: Röhl/DGUV)

Demnach steigt branchenübergreifend nicht nur die Arbeitsverdichtung. Unter dem Zeit- und Personalmangel leiden auch die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy ruft daher Firmen dazu auf, insbesondere auf die Prävention psychischer Leiden zu achten.

Denn Deutschlands Berufsgenossenschaften und Unfallkassen registrierten 2024 zwar das zweite Jahr in Folge neue Tiefststände sowohl bei tödlichen Arbeits- (351) als auch Wegeunfällen (566). Und die Zahl der neuen Arbeitsunfallrenten lag mit 9.832 erstmals unter der runden Marke von 10.000, während die Zahl der neuen Wegeunfallrenten um 4,2 Prozent auf 3.526 Fälle zurückging.

Doch Hussy schränkt ein: „Die rückläufigen Unfallzahlen sind eine gute Nachricht, aber nur ein Teil der Geschichte.“ Bereits heute spielten psychische Belastungen eine wichtige Rolle in den Betrieben. „Ihre Bedeutung wird aufgrund des demografischen Wandels und seiner Folgen noch weiter zunehmen.“

Beschäftigte stehen zunehmend unter Druck

Laut dem aktuell veröffentlichten DGUV-Barometer „Arbeitswelt im Wandel“ benennt die Mehrheit der Befragten in fast allen Wirtschaftszweigen den Personal- und Fachkräftemangel als größte wirtschaftliche Herausforderung. Diese Antwort geben 59 Prozent aller Befragten, gefolgt von einem Übermaß an Bürokratie und Vorschriften (50 Prozent).

Letzteres monieren hauptsächlich die Teilnehmer aus der Finanzbranche, von denen 68 Prozent wachsende Papierberge als größte wirtschaftliche Herausforderung für das eigene Unternehmen ansehen.

Erst dahinter folgen der Personal- und Fachkräftemangel (63 Prozent) und die Antwort „Digitalisierung/Veränderung der Geschäftsprozesse“ (62). Letzteres sagen insgesamt lediglich 28 Prozent.

Die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens bewerten derzeit 32 Prozent der Befragten über alle Branchen hinweg als weniger gut oder schlecht. Über dem Durchschnitt liegt das verarbeitende Gewerbe mit einem Anteil von 47 Prozent, während die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen unter den neun Sektoren mit nur acht Prozent positiv hervorstechen.

Höherer Zeitdruck in der Versicherungsbranche

Doch auch in der Finanz- und Versicherungsbranche spüren die Beschäftigten nach eigenen Angaben sehr deutlich, dass sich ihr Job zum Negativen verändert. Konkret haben sie laut der aktuellen DGUV-Umfrage folgende vier Veränderungen in den vergangenen beiden Jahren in ihrem Arbeitsalltag festgestellt (Mehrfachnennungen möglich):

Höherer Zeitdruck bei der Erledigung der Aufgaben (59 Prozent; insgesamt: 51),

Gereizteres Klima unter den Kollegen (36; 43),

Sinkende Bereitschaft in der Belegschaft, über Fehler zu sprechen (21; 29) und

Gesundheit und Arbeitssicherheit der Beschäftigten werden anderen Aspekten häufiger untergeordnet (21; 22).

Nur 23 (insgesamt: 21) Prozent der befragten Beschäftigten in Unternehmen mit mindestens zwei Mitarbeitern bemerken keine dieser Veränderungen. Ihre derzeitige Tätigkeit bis zum Rentenalter auszuüben, können sich nur 65 Prozent aller Umfrageteilnehmer vorstellen, bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern sind es immerhin 79 Prozent.

Mehr Flexibilität durch Arbeit im Homeoffice

Ein naheliegender Grund für den höchsten Zustimmungswert bei dieser Treuefrage im Vergleich der Wirtschaftszweige ist die in der Finanzbranche oft gewährte Möglichkeit, wahlweise auch zu Hause zu arbeiten. Fast vollständig im Homeoffice sind der Umfrage zufolge zwölf Prozent (insgesamt: acht Prozent) der Menschen mit Finanzjobs.

Des Weiteren geben 23 Prozent (insgesamt: elf Prozent) dieser Teilnehmer an, mehr als die Hälfte der Wochenarbeitszeit daheim tätig zu werden. Dem gegenüber stehen gerade einmal 22 Prozent der Befragten aus der Finanz- und Versicherungsbranche (insgesamt: 55 Prozent), die zurzeit überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten. Das gilt am stärksten für das Gesundheits- und Sozialwesen (79 Prozent).

Arbeitgeber weisen auf Arbeitsschutz daheim hin

60 Prozent der Beschäftigten erhalten von ihrem Arbeitgeber Hinweise auf folgende Aspekte des sicheren und gesunden Arbeitens im Homeoffice (Basis: Beschäftigte, die im Homeoffice arbeiten; Mehrfachnennungen möglich):

Ergonomie am Arbeitsplatz durch geeigneten Tisch, Stuhl und Computerbildschirm (55 Prozent; insgesamt: 50 Prozent),

Sicherstellung einer ausreichenden Beleuchtung (39; 35),

Möglicher Bewegungsmangel (36; 33),

Mögliche Sturzrisiken durch herumliegende Kabel (22; 25) und

Mögliche Sturzrisiken auf den Wegen im Haushalt (20; 22).

Dagegen sagen 37 Prozent der Beschäftigten der Branche Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (insgesamt: 40 Prozent), dass sie zu keinem dieser Punkte der Arbeitssicherheit informiert werden.