Isoliert im Urlaub: Gutschrift von Urlaubsansprüchen?

19.8.2022 – Ein Beschäftigter war während seines Urlaubs in Quarantäne geschickt worden, wobei er selbst nicht an Covid-19 erkrankt war. Das Bundesarbeitsgericht hatte Zweifel daran, ob es mit den Grundrechten der Europäischen Union in Einklang zu bringen ist, wenn seine Urlaubsansprüche verfallen. Mit Beschluss vom 16. August 2022 (9 AZR 76/22 (A)) hat das Gericht die Sache daher dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Dem Kläger war von seinem Arbeitgeber in der Zeit vom 12. bis 21. Oktober 2020 ein Teil seines Erholungsurlaubs gewährt worden.

Nutzloser Urlaub?

Weil er zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person Kontakt hatte, ohne sich jedoch selbst infiziert zu haben, wurde er vom Gesundheitsamt seines Wohnorts während der Zeit seines Urlaubs in häusliche Quarantäne geschickt. Es wurde ihm untersagt, ohne ausdrückliche Zustimmung des Amtes seine Wohnung zu verlassen und Besuch von haushaltsfremden Personen zu empfangen.

Sein Arbeitgeber behandelte die Zeit dennoch als Teil des Jahresurlaubs. Das wollte der Beschäftigte nicht akzeptieren. In seiner schließlich gegen den Unternehmer eingereichten Klage trug er vor, dass es ihm wegen der Quarantäneanordnung nicht möglich gewesen sei, seinen Urlaub selbstbestimmt zu gestalten.

Die Situation sei daher mit der einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vergleichbar. Gemäß § 9 BUrlG dürften jedoch ärztlich attestierte Tage einer Arbeitsunfähigkeit, die ein Beschäftigter während seines Urlaubs erleide, nicht auf den Jahresurlaub angerechnet werden.

Dieser Rechtsauffassung schloss sich das Landesarbeitsgericht Hamm mit Urteil vom 27. Januar 2022 (5 Sa 1030/21) an. Es gab der Klage des Mannes auf eine Gutschrift der von ihm als nutzlos erachteten Urlaubstage auf seinem Urlaubskonto statt.

Rechtlich umstrittene Frage

Der Arbeitgeber legte daher Revision beim Bundesarbeitsgericht ein. Das sah sich nicht dazu in der Lage, selbst über die Sache zu entscheiden.

Die Richter haben nämlich Zweifel daran, ob es mit der Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft sowie mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union im Einklang steht, „wenn von einem Arbeitnehmer beantragter und vom Arbeitgeber bewilligter Jahresurlaub, der sich mit einer nach Urlaubsbewilligung durch die zuständige Behörde angeordneten häuslichen Quarantäne zeitlich überschneidet, nach nationalem Recht nicht nachzugewähren ist, weil der betroffene Arbeitnehmer selbst nicht erkrankt war“.

Das Bundesarbeitsgericht hat den Fall daher im Rahmen eines Vorabentscheidungs-Ersuchens dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt.

Es bleibt abzuwarten, wie die Richter entscheiden werden. Anders als das Landesarbeitsgericht Hamm, hatten zuletzt mehrere deutsche Gerichte in vergleichbaren Fällen einen Anspruch auf Nachgewährung des Urlaubs verneint (VersicherungsJournal 23.3.2022).