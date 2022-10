Innoward: Die Versicherer mit den besten Konzepten für Azubis und Mitarbeiter

4.10.2022 – Besonders innovative Projekte erhalten auch in diesem Jahr die Auszeichnung des Innoward 2022. Geschaut wird besonders auf neue Denkungsweisen und Mehrwerte für das Unternehmen wie auch die gesamte Branche.

Neues Jahr, neue Preisträger für Projekte der Zukunft: Das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) hat zum 18. Mal besonders hervorzuhebende Projekte deutscher Versicherungs-Unternehmen mit dem „Innoward 2022“ geehrt. In zwei unterschiedlichen Kategorien aus dem Bereich Bildung wurden jeweils die drei besten Ideen ausgezeichnet. Die beiden Rubriken sind „Berufliche Erstausbildung“ und „Personalentwicklung.“

Der Innoward, der in Berlin vergeben wird, ist mittlerweile zu einer festen Größe in der Versicherungswirtschaft geworden. So sind in diesem Jahr acht Projekte zur Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ eingereicht worden. Für „Personalentwicklung“ lagen der Jury sogar 14 Projekte vor, aus denen die drei innovativsten ausgewählt werden sollten.

Gold, Silber und Bronze für die besten Ideen der Versicherer

Die sechs Projekte wurden am 29. September bei einer Abendveranstaltung des 21. Bildungskongresses der Deutschen Versicherungswirtschaft (Biko) in der Bundeshauptstadt ausgezeichnet.

Die Gewinner in der Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ sind:

Platz eins: Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit „Reverse Recruiting und Gamification im Ausbildungsrecruiting – die Concordia Messe-App“;

Platz zwei: R+V Allgemeine Versicherung AG mit „Das Projekt emilie – Der digitale Entwicklungsplan für Nachwuchskräfte des Vertriebs“;

Platz drei: Wertgarantie-Gruppe mit „Wachstum.Gemeinsam.Gestalten – Wertgarantie Group – Qualitätszirkel & Kollaboration innerhalb der Ausbildung“.

Die Gewinner in der Kategorie „Personalentwicklung/ Qualifizierung“ sind:

Platz eins: Allianz SE mit „#LEAD – So führen wir unsere Leader erfolgreich in die Zukunft!“;

Platz zwei: LVM Versicherungen mit „Das Lernen zum Arbeitsplatz bringen – erste Schritte auf dem Weg zu einer lernenden Organisation“;

Platz drei: Nürnberger Lebensversicherung AG mit „Pfad-Check – Karriereentwicklung mittels künstlicher Intelligenz“.

Mit einem Sonderpreis wurde ein Projekt der Signal-Iduna-Gruppe geehrt. „Erinnerungskultur gestalten mit dem Verein Zweitzeugen e.V.“, lautet der Name der Arbeit, die sich mit dem Erinnern an den Holocaust befasst. Die Auszubildenden werden in dem Projekt zu dem Thema Rassismus und Antisemitismus sensibilisiert.

Ausgezeichnete Ideen

Der Juror Professor Dr. Karl Wilbers, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, lässt sich zur Begründung des ersten Platzes in der Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ folgend zitieren:

„Uns gefiel, dass das Unternehmen mit neuen Formen des Recruitings experimentiert. Dabei werden Instrumente und Inhalte aufgegriffen, die zu einer modernen Ausbildung in der Versicherungsbranche gehören, etwa Scrum oder Design thinking.

Die Einreichung ist Ergebnis eines projektorientierten Lernens, also einem etablierten, aber in dieser Form doch auch neuen Instrument der betrieblichen Ausbildung.“ Er gratuliert damit dem Team der Concordia und sprach mit Blick auf das Projekt von einem „Mehrwert für das Unternehmen“.

Die Gewinner des Innoward 2022 (Bild: BWV / Dietmar Gust)

Projekte sollen Meilensteine in der Versicherungswirtschaft setzen

Die innovativen Ideen sollen nach der Preisverleihung nicht in der Schublade verstauben, sondern zum Nachahmen animieren, wie Ulrike Brandlmaier vom Innoward erklärt. „Mit dem Innoward regen wir zur Adaption und Weiterentwicklung an und wollen neue Impulse der Hilfestellung für die gesamte Versicherungsbranche geben.“

Gerade in den Zeiten des „war for talents“ und Nachwuchsmangels werden die Projekte als Anker betrachtet. „So kann dazu beigetragen werden, Ausbildungsplatz-Angebote zu erhalten und die stete Fortbildung voranzubringen“, so Ulrike Brandlmaier.

Wie kommt man zu den Ehrungen?

Doch wie kommen Unternehmen zum Innoward? Ulrike Brandlmaier klärt auf: „Unternehmen bewerben sich beim BWV, die Jury sichtet und bewertet alle Bewerbungen. In der Jurysitzung werden dann je Kategorie die drei besten Initiativen nominiert.“ Das Publikum auf dem Bildungskongress hat dann die Qual der Wahl, votet für sein favorisiertes Projekt und bestimmt so die Platzierungen.

„Der Sonderpreis ist hiervon ausgenommen, um diesen konnte man sich nicht bewerben und die Jury hat diesen in der Jurysitzung beschlossen, um damit den gesellschaftlichen/ sozialen Beitrag der Signal Iduna Gruppe als Ausbildungsunternehmen zu würdigen“, so Ulrike Brandlmaier.