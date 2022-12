Inflationsausgleich: WGV legt noch etwas drauf

22.12.2022

Dieser Tage ist der Inflationsausgleich des Arbeitgebers ein beliebtes Thema in den Betriebskantinen. In der Assekuranz ist die Prämie seit den Gesprächen des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) im Tarifvertrag in Höhe von 1.000 Euro für 2023 und 2024 verankert (VersicherungsJournal 5.12.2022).

WERBUNG

Die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV) zahlt ihren über 1.100 Arbeitnehmern auf freiwilliger Basis darüber hinaus weitere 500 Euro aus. So erhalten die Beschäftigten des Versicherers im Januar 2023 eine Einmalzahlung in Höhe von 1.500 Euro, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in einer Mitteilung.

„Uns ist bewusst, dass diese Einmalzahlung nicht vollumfänglich die Folgen der derzeitigen Inflation abfedert. Daher haben wir uns entschieden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern obwohl wir nicht dazu verpflichtet wären, einen höheren Betrag zuzusprechen“, lässt sich Anja Emde, Personalleiterin der WGV zu der Maßnahme zitieren.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern seit dem 26. Oktober freiwillig bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei zukommen lassen. Diese sogenannte Inflations-Ausgleichsprämie hat die Bundesregierung angestoßen, um Erwerbstätige finanziell zu unterstützen (22.11.2022).