Impfaktionen: Ein Wettlauf mit der Zeit

12.7.2021 – Nach teilweise zähem Start scheinen sich die Vorbereitungen der Versicherungswirtschaft auszuzahlen: Die ersten Gesellschaften melden Erstimpfungen von Mitarbeitenden, Angehörigen und Vertriebspartnern im vierstelligen Bereich und planen jetzt die Zweittermine.

Erst mangelte es an Impfstoff, jetzt gibt es Vakzine, aber es fehlen die Impfwilligen, wie Medien quer durch die Republik berichten. Je mehr Bürger sich schützen, desto besser lässt sich der kommende Herbst durchstehen. Bereits jetzt gibt es Diskussionen, welche Anreize oder Strafen der Staat schaffen sollte, damit das Impftempo und die damit einhergehende Akzeptanz möglichst hoch bleibt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte auf seiner Webseite vergangenen Montag Berechnungen, nach denen eine Impfquote von mindestens 85 Prozent eine hohe vierte Welle wahrscheinlich verhindern könnte. Diese Angabe bezieht sich auf Personen zwischen zwölf und 59 Jahren.

Wie das Impfdashboard des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) am Freitag anzeigte, wird das Erreichen der Quote ein Wettlauf mit der Zeit. Am 8. Juli waren 41,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Das entspricht knapp 34,5 Millionen Personen. Rund 48,2 Millionen Menschen hatten hierzulande zumindest eine Spritze gegen das Covid-19-Virus erhalten (knapp 58 Prozent).

Nur 28 Prozent der deutschen Firmen impft selbst

Um die Impfkampagne voranzutreiben, sind seit dem 8. Juni auch die Betriebsärzte eingebunden und durften loslegen. Wer glaubt, dass diese Möglichkeit flächendeckend wahrgenommen wird, täuscht sich, wie eine repräsentative Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Juni belegt.

28 Prozent der Unternehmen mit eigenen Medizinern bieten ihren Beschäftigten Impfungen gegen Covid-19 an, zwölf Prozent peilen diese Maßnahme erst an. 38 Prozent der Firmen haben hingegen keine Pläne, eigene Offerten zu unterbreiten. Weitere 22 Prozent halten diese Aktion für unnötig, da ihre Beschäftigten ein Impfangebot von anderer Stelle bekommen hätten.

Gefühlt sieht es in der Versicherungsbranche besser aus, mehr Arbeitgeber scheinen hier die Initiative selbst wahrzunehmen und voranzutreiben. Auch die Dax-Konzerne rüsteten sich frühzeitig, um ihre Belegschaften auf eigene Faust zu immunisieren (16.4.2021).

Vorbereitungen für ein unternehmenseigenes Angebot trafen im März und April unter anderem die Allianz SE, die Zurich Gruppe Deutschland, die Generali Deutschland AG und die R+V Versicherungen (VersicherungsJournal 23.3.2021, Medienspiegel 10.3.2021).

Es kommt nicht auf die Größe an

Nach dem 8. Juni und dem Einstieg der Betriebsärzte drückten die Versicherer aufs Tempo: Die Allianz führte vom 7. bis 18. Juni nach eigenen Angaben rund 7.000 Impfungen durch. Aktuell impft der Branchenprimus mit einer Frequenz von etwa 3.500 Terminen pro Woche (23.6.2021).

Die deutsche Niederlassung der Zurich konnte bis zum 23. Juni über 2.000 Mitarbeitern eine Spritze verabreichen. Die Gesellschaft startete bereits Ende des vergangenen Monats mit Impfangeboten für Familienangehörige der Beschäftigten sowie mit Zweitimpfungen, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte.

Nicht nur die großen Gesellschaften nehmen den Aufruf der Regierung ernst, auch mittelgroße Unternehmen wie die Arag SE, die DEVK Versicherungen oder die Gothaer Versicherungen profilieren sich. Die DEVK legte als Frühstarter Mitte Mai los (12.5.2021), die Gothaer meldete Ende Juni bereits die Erstimpfung von 1.700 Mitarbeitenden und Vertriebspartnern.

Nürnberger will 2.200 Personen in der Region vollständig impfen

Die Nürnberger Versicherungen dehnten ihr Angebot auf die Belegschaften mittelständischer Betriebe der Region aus. So meldete die Gesellschaft am 8. Juli die Erstimpfung von 2.294 Personen auf dem eigenen Gelände. 731 kamen aus der eigenen Belegschaft, 134 Familienangehörige von Beschäftigten und 1.429 Mitarbeitende von regionalen Unternehmen erhielten ihre erste Dosis.

Innerhalb von drei Monaten will die Nürnberger über 2.200 Menschen einen vollständigen Impfschutz verabreichen, eingeschlossen sind dabei Mitarbeitende von Fremdfirmen.

Einen Erfolg für die komplette, natürlich kleinere, Belegschaft konnte der Industrie-Versicherungsmakler Leue & Nill GmbH + Co. KG melden. Am 1. Juli erhielten knapp 200 Mitarbeitende bereits ihre zweite Dosis gegen Covid-19.

Provinzial: knapp 1.600 Mitarbeiter geimpft

Während die Arag, die Axa Konzern AG und die Huk-Coburg Versicherungen im Juni noch einen schleppenden Start aufgrund von Lieferengpässen der Hersteller meldeten, scheint es bei der Provinzial Holding AG voran zu gehen.

Bis zum 7. Juli hatten nach Unternehmensangaben 1.588 Personen an den Standorten Münster, Düsseldorf, Kiel, Hamburg und Detmold eine Erstimpfung erhalten. Die Termine für eine zweite Dosis und damit den vollständigen Schutz seien in Planung.

Mit knappen Ressourcen kämpften im Juni die Versicherer in Niedersachsen. Die elf Hannoveraner Gesellschaften konnten, wie angekündigt (Medienspiegel 27.4.2021), mit ihrer Aktion „Impfsurance“ beginnen. Die zentrale Impfstraße befindet sich am Standort der HDI-Gruppe. Bis zum 18. Juni wurden in den Impfstraßen 334 Personen versorgt, Ende Juni sollten es 800 sein.