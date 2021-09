Homeoffice wird nicht mehr als Heilsbringer gesehen

3.9.2021 – In der Zeit vor Corona war Heimarbeit für Mitarbeiter ein knappes Gut, das nur wohldosiert zur Anwendung kam. Mittlerweile haben es aber viele Beschäftigte satt, ihr berufliches Dasein abgeschottet zu Hause zu fristen. Zu diesem Ergebnis kommt die HDI-Berufe-Studie 2021. Allerdings haben Erwerbstätige die Zeit auch für die eigene Finanzplanung genutzt.

Die Coronakrise hat Lebensbereiche und die Arbeitswelt verändert. Das betrifft nach 18 Monaten Pandemie auch die Einstellung zum mobilen Arbeiten und Homeoffice, wie die aktuelle „Berufe-Studie 2021“ der HDI-Versicherungen belegt. Heimarbeit wird nicht mehr als Heilsbringer gesehen, der Arbeitsplatz im Büro gewinnt für viele Beschäftigte an Attraktivität.

Die Berufe-Studie führt der HDI jetzt zum dritten Mal durch (VersicherungsJournal 15.12.2020, 11.2.2020). Für die aktuelle Auswertung befragte die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag des Versicherers bundesweit 3.716 Erwerbstätige ab 15 Jahren in den Monaten Juni und Juli.

Heimarbeit ist nicht beliebter als der Arbeitsplatz in der Firma

Laut der Untersuchung sammelte jeder dritte Mitarbeiter in der Coronazeit Erfahrungen mit mobilem Arbeiten. Die Mehrheit der Befragten zog während der Pandemie zum ersten Mal ins Homeoffice um. Ihre Bewertung fällt nun nach 18 Monaten Pandemieerfahrung differenzierter aus.

55 Prozent der Umfrageteilnehmer fehlen die sozialen Kontakte mit Kollegen sowie das „Wir-Gefühl“ am Arbeitsplatz. Die Arbeitsabläufe funktionierten aber wie in normalen Zeiten. 52 Prozent gaben an, dass sie ihre Kollegen „sehr gut“ erreichen können, knapp die Hälfte (49 Prozent) sieht das bei den Führungskräften genauso.

Teamwork leidet

Digitale Meetings scheinen nach eineinhalb Jahren aber deutlich an Reiz verloren zu haben. Nur 32 Prozent finden die virtuellen Veranstaltungen „effizienter und zielorientierter“. 41 Prozent der Befragten stimmen der Aussage dagegen nicht zu. Die Qualität dieser Termine finden nur 30 Prozent der Mitarbeiter besser, 40 Prozent halten dagegen.

Wenn es um Teamwork und den Austausch mit Kollegen geht, offenbart das mobile Arbeiten weitere Schwächen. Fünfmal mehr Berufstätige halten den Austausch innerhalb eines Teams beim mobilen Arbeiten für schlechter als besser (42 zu acht Prozent). Ähnlich negativ fällt das Resultat zur gegenseitigen Unterstützung und Wertschätzung im Team aus.

Mehrheit der Assekuranz sitzt seit 18 Monaten zu Hause

In der Assekuranz hat die absolute Mehrheit (90 Prozent) zu Hause gearbeitet, so die Aussage des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) (15.1.2021). Und auch die Versicherer beobachten bei ihren Belegschaften Ermüdungserscheinungen, was die Arbeit in den eigenen vier Wänden angeht.

Die Verordnung zur Heimarbeit endete zwar am 1. Juli, dennoch gibt es in den kommenden Wochen für den Innendienst keine problemlose Rückkehr an den Arbeitsplatz im Büro (31.8.2021). Dabei spielt es keine Rolle, welchen Status (geimpft, genesen oder getestet) die Angestellten haben. Denn eine allgemeine Kontrolle durch den Arbeitgeber ist in Deutschland bislang nicht zulässig.

Die Befürworter und Fans haben keinen Anspruch auf Homeoffice, wenn betriebliche Gründe dagegensprechen. Das gilt auch dann, wenn ihnen diese Tätigkeit von ihren Arbeitgebern zuvor für längere Zeit gestattet wurde, wie eben während dieser Pandemie (2.9.2021).

Scheu vor fondsbasierten Rentenversicherungen sinkt

Die Zeit in den eigenen vier Wänden mit deutlich weniger sozialen Kontakten nutzten viele Erwerbstätige für sonst oft vernachlässigte Themen. Sie beschäftigten sich laut HDI-Studie mit ihren Finanzen und Chancen für die Geldanlage.

Das Ergebnis bezeichnen die Studienautoren als „kleine Revolution“. Denn das Vertrauen in Wertpapiere als Vorsorge-Instrument steigt massiv. In der aktuellen Auswertung sprangen Aktien und Fonds von Platz sechs im Vorjahr auf Platz zwei. Den ersten Rang belegt nach wie vor das Eigenheim.

„Die Scheu vor fondsbasierten Rentenversicherungen nimmt weiter ab und das ist auch gut so. Denn wer eine auskömmliche Altersrente wünscht, muss sich für die Chancen der Kapitalmärkte öffnen“, lässt sich Dr. Christopher Lohmann, Vorstandschef von HDI Deutschland, zu den Resultaten zitieren.

Weitere Infos zur Berufe-Studie 2021 stellt der HDI hier zur Verfügung.