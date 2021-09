Homeoffice: Wie es nach den Sommerferien weitergeht

31.8.2021 – Die Verordnung zur Heimarbeit endete am 1. Juli. Dennoch gibt es für den Innendienst keine problemlose Rückkehr an den Arbeitsplatz im Büro. Wie die Versicherer den Geschäftsalltag nach den Sommerferien regeln, berichten Axa, Barmenia, Ergo, Gothaer und Hansemerkur.

Der Plan war simpel: Die Belegschaften impfen und nach den Sommerferien allmählich das Alltagsgeschäft wieder aufnehmen. Die Delta-Variante und der damit einhergehende Beginn der vierten Welle verhindern vorerst den normalen Betrieb.

In den meisten Bundesländern, bis auf Bayern und Baden-Württemberg, sind die Ferien jetzt vorbei. Die letzte Homeoffice-Verordnung endete am 30. Juni (VersicherungsJournal 26.4.2021, 15.4.2021) und vielen Mitarbeitenden fällt zu Hause die Decke auf den Kopf.

In der Versicherungswirtschaft betrug die durchschnittliche Quote der Beschäftigten, die zu Hause arbeiteten, laut Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) 90 Prozent (15.1.2021).Und jetzt, wie geht es nach den Sommerferien und vor dem Herbst weiter?

Noch keine normale Fünf-Tage-Woche in Sicht

Bereits Ende Juni stand für viele Versicherer und ihre Belegschaften fest, dass es bei vielen Gesellschaften auch nach Rücknahme der Homeoffice-Verordnung keine Rückkehr zur typischen Fünf-Tage-Woche im Büro geben wird.

Es spielt dabei keine Rolle, welchen Status (geimpft, genesen oder getestet) die Angestellten haben. Denn eine allgemeine Kontrolle durch den Arbeitgeber ist in Deutschland nicht zulässig. Die Impfangebote der Gesellschaften an die eigene Belegschaft (23.6.2021) waren unabhängig von den jeweiligen Überlegungen, wie ein normaler Alltag in den Unternehmen aussehen könnte.

Die Redaktion des VersicherungsJournals befragte Versicherer in Hamburg und Nordrhein-Westfalen zu ihren Nach-Sommer-Plänen und wie sie diese jetzt umsetzen werden. Beteiligt haben sich folgende Gesellschaften: die Axa Konzern AG, die Barmenia Versicherungen, die Ergo Group AG, die Gothaer Versicherungen und die Hansemerkur Versicherungen.

Hansemerkur: erste Öffnungsschritte ab September

Als erste kehrten die Beschäftigten der Hansemerkur nach Hamburg zurück. In der Hansestadt endeten die Sommerferien in diesem Jahr bereits am 4. August.

„Nach einigen Wochen Abstand zur Sommerferien-Rückkehr planen wir, Anfang September erste vorsichtige Öffnungsschritte einzuleiten. Dabei wird Homeoffice beziehungsweise mobiles Arbeiten auch weiterhin eine Rolle spielen“, so der Versicherer auf Nachfrage zu seinen Plänen.

Ab September könne jeder Mitarbeitende zwei Tage pro Woche in seinem Büro bei der Hansemerkur arbeiten. Voraussetzung: Am Arbeitsplatz müssen sich alle Beschäftigten an die Sars-Cov2-Arbeitsschutzregeln halten und insbesondere die AHA+L-Vorgaben (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske plus Lüften) beachten. Zwei Mal in der Woche können die Mitarbeitenden einen Selbsttest auf Kosten des Arbeitgebers durchführen.

Größere Veranstaltungen weiterhin digital

Bei Zusammenkünften ist man im Norden noch vorsichtig: „Bei unseren internen Meetings oder Seminaren ist die 3G-Regel maßgeblich. Die Teilnehmer müssen also genesen, negativ getestet oder geimpft sein“, erklärt das Unternehmen. Größere Veranstaltungen organisiert der Versicherer nach wie vor digital.

Externe Besucher bestätigen per Selbstauskunft, dass sie innerhalb der vergangenen sieben Tage keinem der bekannten Risikofaktoren ausgesetzt waren (Reiserückkehr, Kontakt mit Covid-19-Infizierten oder eigene Symptome). Zudem müssen sie einen negativen Schnelltest vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen (Zeitraum: sechs Monate) sind.

Insgesamt bleibt die Präsenzquote an den Standorten überschaubar. Axa Konzern AG

Axa: Präsenzquote überschaubar

Die befragten Versicherer in Nordrhein-Westfalen (Axa, Barmenia, Ergo, Gothaer) berufen sich bei der Planung des Büroalltags nach den Sommerferien auf die Coronaschutz-Verordnung ihres Bundeslandes. Die neuen Richtlinien gelten seit dem 20. August und sehen Erleichterungen und Lockerungen für Geimpfte, Getestete oder Genesene vor.

Bei der Axa arbeitet die Mehrheit der Mitarbeitenden „weiterhin überwiegend im Homeoffice“, die Rückkehr an einzelnen Tagen werde aber begrüßt. „Insgesamt bleibt die Präsenzquote an den Standorten überschaubar.“ Der Testpflicht für Urlaubsrückkehrer (nach fünf Tagen Abwesenheit) komme man nach.

Ein Großteil der Termine findet immer noch digital statt. Bei kleineren Meetings mit bis zu zehn Teilnehmern wendet der Versicherer die 3G-Regel an. Veranstaltungen ab elf Personen setzen „zwingend voraus, dass alle Anwesenden geimpft, getestet oder genesen sind“. Zusätzlich müssten solche Zusammentreffen notwendig sein und entsprechend genehmigt werden.

Grundsätzlich gelte die Vorgabe, möglichst viel digital zu klären. Für unvermeidliche Präsenztermin stelle der Versicherer Mitarbeitenden und Geschäftspartnern Selbsttests und FFP2-Masken zur Verfügung.

Die Mehrheit der Mitarbeiter ist vollständig immunisiert. Ergo Group AG

Ergo: Mehrheit der Mitarbeiter ist immunisiert

Eine schrittweise Rückkehr in die Büroräume leitete die Ergo seit dem 1. Juli ein, als Arbeitgeber unterstützte der Versicherer dabei flexible Regelungen. „Es gelten in den Büros Belegungspläne, die bereits im vergangenen Jahr für die jeweilige Bürosituation erarbeitet wurden“, so die Düsseldorfer auf Nachfrage. Kostenlose Schnelltests liegen zur freiwilligen Nutzung bereit.

Für Termine gilt: „Alle Präsenz-Veranstaltungen und -Meetings sind auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen, Remote-Veranstaltungen sind vorzuziehen.“

Für den Herbst sieht sich die Munich-Re-Tochter gut aufgestellt. Die Ergo Versicherungen nahmen nach eigenen Angaben bis Mitte August an sieben Standorten 4.500 Erstimpfungen bei der eigenen Belegschaft und Vertriebspartnern vor (27.8.2021). Weitere Beschäftigte vereinbarten Termine beim Hausarzt.

„Insofern ist die Mehrheit der Mitarbeiter vollständig immunisiert. Zusätzlich stellen wir dieser Mitarbeitergruppe ausreichend Antigen-Schnelltests zur Verfügung, die sie vor den geschäftlichen Terminen durchführen“, erklärt der Erstversicherer.

Gothaer: etwas mehr Normalität im Büroalltag

Die Gothaer Versicherungen kündigten bereits Ende Juni an, dass sie nach den Sommerferien für die Beschäftigten wieder etwas mehr Normalität in den Betriebsalltag bringen wollten. Auch die Pforten von Kantinen und Cafeterien am Hauptsitz in Köln sollen wieder offenstehen (24.6.2021).

Die Aufhebung definierter Personengruppen, sogenannter „Splitgroups“, sei angedacht. „Hierzu laufen aktuell Gespräche mit den Betriebsräten“, so das Unternehmen. Grundsätzlich könne aktuell jeder Mitarbeitende seinen Arbeitsplatz aufsuchen. Für Personen mit 3G-Status, wie die neue Schutzverordnung für NRW das vorsehe, gebe es Lockerungen der Beschränkungen.

„Das bedeutet zum Beispiel, dass sie (Personen mit 3G-Status) auch Zweierbüros wieder zu zweit nutzen können oder an Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen“, so der Versicherer. Für viele Veranstaltungen gebe es mittlerweile „eine wachsende Anzahl an hybriden Formaten“. Betriebsnotwendige Termine mit Kunden könnten unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden.

Die Kunden wünschen sich weiterhin den persönlichen Austausch. Barmenia

Barmenia: nur notwendige Termine

Auch bei der Barmenia dürfen die Beschäftigten seit dem 1. Juli „aktuell an zwei Tagen in der Woche“ an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. „An den Präsenztagen haben die Mitarbeitenden das Hygienekonzept zu berücksichtigen, insbesondere Abstand und Maskenpflicht.“

Eine wöchentliche Testpflicht gebe es zurzeit nicht, allerdings richtet sich das Unternehmen jeweils nach den geltenden Regelungen des Landes NRW. Präsenzveranstaltungen werden „auf das notwendige Maß reduziert“.

Termine finden verstärkt digital statt. „Dennoch wünschen sich die Kunden weiterhin den persönlichen Austausch. Wenn Beratung vor Ort stattfindet, werden dabei selbstverständlich Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten“, erklärt das Unternehmen.