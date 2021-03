Homeoffice: Was Mitarbeiter schätzen und was sie belastet

22.3.2021 – Arbeiten in der Coronakrise setzt Beschäftigte zunehmend unter Druck, die Loyalität zum Unternehmen sinkt, wie eine Umfrage von Gallup zeigt. In der Versicherungswirtschaft sind die Mitarbeiter zwar gestresst, sie schätzen aber das Krisenmanagement ihrer Chefs, wie Aussagen der Arbeitnehmervertreter als auch der Arbeitgeber bestätigen. Mehr finanzielle Unterstützung fordert die NAG.

Nach über zwölf Monaten im Coronakrisenmodus und verordnetem Homeoffice zeigen sich bei den Beschäftigten Ermüdung und Erschöpfung. 35 Prozent der Mitarbeiter hatten im Herbst das Gefühl, aufgrund von Arbeitsstress ausgebrannt zu sein. 2019 waren es noch 26 Prozent.

Das ergab eine telefonische Umfrage vom 19. November bis 18. Dezember 2020 unter 1.000 Arbeitnehmern über 18 Jahren von Gallup Deutschland. Über die Ergebnisse berichtete „Spiegel.de“ zuerst. Das Beratungsunternehmen sieht damit deutlich höhere Risiken von Burnouts bei den Beschäftigten.

Coronakrise polarisiert die Mitarbeiter

Zudem polarisiert die Pandemie die Belegschaften. Einerseits sinkt die Bindung an den jeweiligen Arbeitgeber, nur noch 61 Prozent (2019: 73 Prozent) der Befragten wollen ohne Einschränkung weiter für ihren aktuellen Dienstherren arbeiten. Ein Grund dafür sind auch Maßnahmen wie Kurzarbeit, die sich negativ auf das Vertrauensverhältnis auswirken.

Gleichzeitig bekommen Unternehmen nach Angaben von Gallup von ihren Beschäftigten Top-Noten für ihr Management in der Pandemie, ihre Hygienekonzepte wie die speziellen Strategien zum Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter.

Firmen, die ihre Beschäftigten als Mensch und nicht nur als reine Arbeitskraft behandelten, profitierten von einer hohen emotionalen Mitarbeiterbindung, lautet das Fazit der Berater.

Die Versicherungswirtschaft hat im vergangenen Frühjahr, während des ersten Lockdowns, schnell reagiert und ihren Mitarbeitern Heimarbeit im großen Stil ermöglicht. Auch die Beschäftigten haben mitgezogen (11.3.2020, 25.3.2020, 30.4.2020).

Faktoren, die Mitarbeiter zusätzlich belasten

„Das war ein großer organisatorischer Kraftakt und ist mit Blick auf andere Branchen auch nicht selbstverständlich gewesen. Nach meiner Wahrnehmung haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses verantwortliche Handeln der Unternehmen sehr zu schätzen gewusst“, sagt Martina Grundler, bei der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) zuständig für die Fachgruppe Versicherungen.

Je länger die Krise anhält, desto mehr gehen aber ungünstige Rahmenbedingungen auf die Psyche. „An erster Stelle stehen hier die erheblichen Zusatzbelastungen durch das sogenannte ‚Homeschooling‘“, ergänzt Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV).

Die Arbeitgeber gehen laut Grundler unterschiedlich mit dieser Situation um: Teilweise gebe es zusätzliche freie Tage für Eltern und Maßnahmen um die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen des Homeoffice zu verbessern.

„In anderen Unternehmen fühlen sich Kolleginnen und Kollegen sehr stark unter Druck gesetzt, genauso produktiv wie im Betrieb zu sein, obwohl sie sich rund um die Uhr um die Kinder kümmern müssen“, so die Verdi-Vertreterin.

Die Fluktuation in der Versicherungsbranche hat tendenziell leicht abgenommen. Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV

Identifikation mit Arbeitgeber geht nicht zurück

Sebastian Hopfner (Bild: Jörg Koch)

Eine schwindende Bindung an den Arbeitgeber wie die Berater von Gallup in ihrer Umfrage feststellten, beobachtet Grundler bei den Beschäftigten der Assekuranz nicht.

„Nach meiner Wahrnehmung sinkt nicht die Identifikation mit dem Unternehmen. Denn viele Beschäftigte sind nach wie vor sehr dankbar dafür, dass die Versicherungswirtschaft so schnell und umfassend auf Homeoffice umgestiegen ist und sehr gute Hygienekonzepte da umsetzt, wo sich Präsenz nicht vermeiden lässt“, erklärt die Gewerkschafterin auf Nachfrage.

Einen Trend zum Jobwechsel sehen auch die Arbeitgeber nicht. „Nach unseren Statistiken ist eher das Gegenteil der Fall. Die Fluktuation in der Versicherungsbranche hat tendenziell leicht abgenommen“, so Hopfner. Positiv wirke sich auch „die Beschäftigungs-Sicherheit in der Branche aus“, diese Sicherheit verringere deutlich die psychischen Belastungen für die Mitarbeiter.

Die Tarifparteien haben allerdings ihre Vereinbarung zur Kurzarbeit in der Versicherungswirtschaft bis zum Frühjahr 2022 verlängert. In Anspruch genommen wurde die Option von den Unternehmen im Vorjahr kaum. Eine gesetzliche Regelung, die die Gestaltung der Heimarbeit vorschreibt, halten die Arbeitgeber für überflüssig (15.1.2021).

Die Arbeitgeber vereinnahmen die Kostenvorteile. Marco Nörenberg, Vorsitzender des NAG-Gewerkschaftsrates.

NAG: Mehr finanzielle Unterstützung für Mitarbeiter

Eine Online-Umfrage, welche die Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) im vergangenen Jahr durchführte, zeigte eine hohe Akzeptanz der Arbeitnehmer für die Homeoffice-Strategien der Gesellschaften (8.9.2020).

Die Unterstützung der Beschäftigten durch die Arbeitgeber sei jedoch unzureichend, legte die Arbeitnehmervertretung im Dezember nach. Viele Unternehmen würden sich weigern, ihren Beschäftigten Zuschüsse zu zahlen oder eine ergonomische Ausstattung der häuslichen Arbeitszimmer sicherzustellen (18.12.2020).

„Von Ausnahmen abgesehen, vereinnahmen die Arbeitgeber die Kostenvorteile, die dadurch entstehen, dass die Beschäftigten nicht auf die Büroinfrastruktur des Arbeitgebers zugreifen, ebenso für sich wie die Produktivitätsvorteile, die im Homeoffice aus unserer Sicht und der Rückmeldung der Befragten erheblich sind“, erklärt Marco Nörenberg, Vorsitzender des NAG-Gewerkschaftsrates.

Nicht zuletzt deswegen wollten die Arbeitgeber „nahezu ausnahmslos Homeoffice auch nach der Pandemie ausweiten“. Versicherer wie Allianz, Barmenia oder Nürnberger denken bereits über neue Beschäftigungsformen nach, und welchen Raum Heimarbeit künftig einnehmen soll (Medienspiegel 26.6.2020, 10.8.2020, 13.8.2020).