Homeoffice-Verordnung verlängert

11.3.2021 – Den Arbeitsschutzstandard zur Bekämpfung von Covid-19 hat die Regierung bis Ende April ausgedehnt. Arbeitgeber sind weiter angehalten, Homeoffice zu ermöglichen und ein Hygienekonzept im Unternehmen umzusetzen.

Das Bundeskabinett hat die sogenannte „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung“ (PDF, 321 KB) am Mittwoch bis einschließlich zum 30. April 2021 verlängert. Die Verordnung zur Pandemiebekämpfung am Arbeitsplatz wäre am 15. März ausgelaufen.

Umfassender Arbeitsschutz der Beschäftigten

Jedes Unternehmen hierzulande ist für einen umfassenden Arbeitsschutz seiner Beschäftigten verantwortlich. Die vor Corona üblichen Maßnahmen reichten dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) in Zeiten einer Viruskrise nicht mehr aus.

Im April 2020 stellten sie den „Arbeitsschutzstandard Covid 19“ vor, der zehn Empfehlungen für Arbeitgeber enthält (VersicherungsJournal 17.4.2020).

Vier Eckpunkte der Arbeitsschutzverordnung

Mit der Verlängerung der Arbeitsschutzverordnung blieben die bisherigen Bestimmungen zur Reduzierung betriebsbedingter Personenkontakte weitgehend unverändert in Kraft, betont das BMAS. Die wichtigsten Eckpunkte sind:

Die Verpflichtung der Arbeitgeber zum Angebot von Homeoffice, sofern nicht zwingende betriebliche Gründe dagegen sprechen.

Die Reduktion der Personenbelegung in gemeinsam genutzten Räumen durch Vorgabe einer Mindestfläche von zehn Quadratmeter pro Person.

Die Einteilung in feste, möglichst kleine Arbeitsgruppen in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten.

Die Verpflichtung zur Bereitstellung und Benutzung hochwertiger Masken.

„Das Infektionsgeschehen in Deutschland hat sich stabilisiert, liegt jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Homeoffice ist ein wichtiges Element, um Kontakte zu reduzieren und die Pandemie einzuschränken“, lässt sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in einer Mitteilung zitieren.

Hubertus Heil (Archivbild: Brüss)

Die Arbeitsschutz-Verordnung wirke und habe den Anteil der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, noch einmal gesteigert. „Darüber hinaus stärkt sie den Arbeitsschutz in den Betrieben“, so der Minister weiter.

Tipps und Hilfen für Maklerbetriebe

Von jedem Unternehmen muss ein Hygienekonzept umgesetzt und die Mitarbeiter entsprechend eingewiesen werden. Grundlage hierfür ist die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, wie sie im Covid-19-Arbeitsschutzstandard beschrieben sind.

Ergänzend sind die branchenspezifischen Hilfestellungen zur beachten. Für Versicherungsmakler und Büros mit Kundenverkehr sind dies die Empfehlungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in der Handlungshilfe „Empfehlungen für die Bildschirm-und Büroarbeitsplätze Branche Bürobetriebe und Call Center“ (25.5.2020).

Weitere ausführliche Hinweise zu speziellen Arbeitsschutzmaßnahmen während der aktuellen Corona-Pandemie enthalten zudem die Webportale der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der unterschiedlichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Von der DGUV gibt es unter anderem einen kostenlos herunterladbaren Flyer (PDF, 573 KB) mit zehn Tipps zur Pandemieplanung für Betriebe.