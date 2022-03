Homeoffice verbessert das Branchenimage

17.3.2022 – Auf der Jahresfachtagung des DVfVW ging es um das „neue Normal“ der Arbeitswelt. Die Corona-Pandemie hatte einer AGV-Umfrage zufolge auch positive Effekte.

Dank Homeoffice habe die Branche ihr in der Öffentlichkeit als verstaubt geltendes Image aufgebessert. „Wir haben im War of Talents Fortschritte erarbeitet.“

Das sagte Dr. Michael Niebler, geschäftsführender Vorstand des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), gestern auf der Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungs-Wissenschaft e.V. (DVfVW).

Mitarbeiterbindung entsteht nicht allein durch Gespräche ... Dr. Michael Niebler, AGV

Durchschnittlich drei Tage pro Woche Heimarbeit geplant

Positiv seien von den Mitarbeitenden unter anderem die Flexibilität und die Gesundheitsfürsorge in Form von betrieblicher Krankenversicherung (bKV) wahrgenommen worden. Die Fortschritte sollte die Branche nun aber nicht bei der Rückkehr der Belegschaften in die Verwaltungen verspielen.

„Mitarbeiterbindung entsteht nicht allein durch Gespräche von Mitarbeitenden und Vorgesetzen“, so Niebler. Er schlägt Veranstaltungen vor, zu denen die Beschäftigten auch „gerne hingehen“ – solche mit einem „echten Erlebnisfaktor“.

Das „New Normal“ bringt der AGV-Chef auf die einfache Formel „die Arbeitsform muss zu jedem Zeitpunkt der jeweiligen Aufgabe folgen.“ Einer Umfrage des AGV zufolge plant knapp die Hälfte der Unternehmen mehr als die Hälfte der Arbeitszeit als Mobilarbeit. Konkret sind das im Durchschnitt drei Tage.

Rückkehr in die Büros ist zumindest zeitweise notwendig

Robert Wehn (Bild: Generali)

Nur sechs Prozent können sich maximal einen Homeoffice-Tag bei ihren Beschäftigten vorstellen, aber 13 Prozent mehr als vier oder gar fünf Tage die Woche.

Gleichwohl sehen Gerhard Müller, Vorstandsvorsitzender der Sparkassen-Versicherung Sachsen, und Dr. Robert Wehn, Vorstand der Generali Deutschland AG, die Notwendigkeit von zumindest zeitweiser Präsenz der Beschäftigten in den Verwaltungen.

„Wir wollen neue flexible Formen haben, aber Unternehmen leben auch vom Austausch“, sagte Wehn. Inklusive der Auszubildenden sei die Belegschaft der Generali in den letzten zwei Jahren um zehn Prozent gewachsen. „Die Menschen müssen zusammenkommen für den Austausch und das Kennenlernen, sonst wird man als Arbeitgeber beliebig“, sagte er.

Nicht nur die Mitarbeitenden wollten keinen klassischen Verwaltungsbetrieb mehr, auch die Kunden seien jetzt zu mehr Onlineberatung bereit, sagte Müller. Gleichwohl fürchtet er, dass unter den Beschäftigten ein Wettrennen um die höchsten Mobilarbeitsquoten beginnen könnte. „Eine hohe Quote darf nicht zum Qualitätsmerkmal werden.“

Es haben keine Probleme den AGV erreicht. Dr. Michael Niebler, AGV

Bloß keine gesetzlichen Regelungen

2022 sind der AGV-Umfrage zufolge 89 Prozent der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsverhältnis zufrieden. 90 Prozent schätzen die langfristige Sicherheit des Arbeitsplatzes. 2017 waren dies nur 76 Prozent. Per Saldo wurde die Belegschaft im Innendienst 2021 ausgebaut, so Niebler (VersicherungsJournal 14.3.2022).

Für das Homeoffice sprechen nach Aussage der Beschäftigten ein geringerer Stressfaktor und eine höhere Produktivität, so die AGV-Umfrage. Schlecht kommen der Informationsfluss und der informelle Austausch weg. Bei der eigenen Arbeitsbelastung sind die Befragten per Saldo unentschieden.

Niebler sagte, dass Unternehmen und Arbeitnehmer das Homeoffice im „Einvernehmen geregelt haben. Es haben keine Probleme den AGV erreicht.“ Für die Fortführung wünschten sich alle drei Referenten möglichst „keine gesetzlichen Regelungen“.

Denn man setze auf die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter, was ihre eigene Arbeitssicherheit betreffe. „Ab Sonntag kann jeder wieder ins Büro kommen, der zuhause nicht die Voraussetzungen hat“, so Müller (17.3.2022). Üblich seien in der Branche Checklisten, mit denen die Beschäftigten dies überprüfen könnten.