Homeoffice: So attraktiv sind die Versicherer im Branchenvergleich

2.9.2025 – Versicherungen bieten im Branchenvergleich am häufigsten in ihren Stellenausschreibungen Homeoffice an, so zeigt eine Studie der Plattform Jobware. Deutlich seltener findet sich ein solches Angebot hingegen bei Banken und anderen Finanzdienstleistern.

WERBUNG

Die Jobware GmbH hat mehrere tausend auf ihrer Online-Jobbörse im zweiten Quartal 2025 veröffentlichte Stellenanzeigen ausgewertet. Untersucht wurde, wie häufig Unternehmen verschiedener Branchen die Möglichkeit zum Homeoffice anbieten. Firmen können diese Option in ihren Anzeigen freischalten, um gezielt Bewerber zu erreichen, die von zuhause arbeiten möchten.

Unternehmen schränken Homeoffice-Angebote zunehmend ein

Zudem wurden alle Stellenanzeigen auf der Plattform seit März 2024 daraufhin untersucht, wie sich die Zahl der Angebote mit Homeoffice entwickelt hat. Demnach sank der Anteil der Stellenausschreibungen mit Homeoffice seit März 2024 um sechs Prozentpunkte auf aktuell 41 Prozent.

Das Ergebnis stimmt mit einer Studie der Bitkom Servicegesellschaft mbH überein, die 602 Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten befragte. Demnach schränken Unternehmen die Homeoffice-Möglichkeiten zunehmend ein (VersicherungsJournal 13.5.2025):

58 Prozent der Unternehmen bieten laut Bitkom-Studie aktuell Homeoffice an – 20 Prozent weniger als zu Coronazeiten.

15 Prozent der Unternehmen, die derzeit Homeoffice ermöglichen, planen weitere Einschränkungen in den kommenden Monaten.

Fünf Prozent wollen die Möglichkeit sogar komplett abschaffen.

Lediglich drei Prozent der deutschen Firmen planen, Homeoffice-Angebote auszubauen.

Versicherungsbranche ist Spitzenreiter bei Homeoffice-Ausschreibungen

In ihrer Auswertung der aktuellen Quartalsangebote stellt Jobware deutliche Unterschiede zwischen den Branchen fest. Spitzenreiter sind Versicherungen: Bei 77,3 Prozent der ausgeschriebenen Stellen ist Arbeiten von zuhause oder mobil möglich.

Dahinter platzieren sich auf den Rängen zwei und drei die IT-Branche mit 71,0 Prozent ausgeschriebener Homeoffice-Stellen und die Medienbranche mit 67,0 Prozent.

Deutliche Zurückhaltung beobachten die Studienautoren hingegen bei Banken und Finanzdienstleistern, wo nur 48,3 Prozent der angebotenen Stellen Homeoffice erlauben. Auch im Öffentlichen Dienst ist es weniger als jede zweite ausgeschriebene Stelle.

Gastronomie (15,6 Prozent), Handwerk (13,8 Prozent) und Gesundheitswesen (13,0 Prozent) bilden das Schlusslicht. „Homeoffice ist dort Standard, wo Arbeit überwiegend digital abläuft. Wo Patientenkontakt, Maschinenarbeit oder Schichtbetrieb dominieren, bleiben die Möglichkeiten gering“, heißt es hierzu im Pressetext zur Studie.

Homeoffice – für Unternehmen ein Spagat

„Wir sehen zwei Entwicklungen gleichzeitig: Einerseits eine breite Erwartungshaltung bei Bewerbenden – Homeoffice ist längst ein Hygienefaktor. Andererseits fahren manche Arbeitgebende ihr Angebot leicht zurück“, erklärt Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Stellenbörse.

Für Unternehmen sei das oft ein Spagat: zwischen betrieblichen Anforderungen wie Präsenzmeetings oder Leistungsfragen und den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Flexibilität. „Jede Organisation muss diesen Balanceakt für sich lösen – entscheidend ist, dass daraus eine klare Strategie entsteht“, sagt Achilles.

Abschaffung Homeoffice wäre für viele Büroangestellte Kündigungsgrund

Dass die Zurücknahme von Homeoffice-Angeboten für Arbeitgeber Risiken birgt, zeigt eine repräsentative Studie der Yougov Deutschland GmbH unter 2.000 Büroangestellten aus dem Vorjahr:

Knapp die Hälfte (47 Prozent) würde demnach kündigen, wenn ihr Arbeitgeber die Möglichkeit von Homeoffice oder mobilem Arbeiten vollständig abschaffen oder stark einschränken würde.

Die meisten Arbeitnehmer wollen aber nicht vollständig im Homeoffice arbeiten, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage, sondern bevorzugen Mischformen. Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten empfinden es als optimal, mindestens die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit oder mehr im Büro zu verbringen. Die am weitesten verbreitete Regel sei, dass drei Tage oder mehr in den eigenen vier Wänden gearbeitet werden darf.