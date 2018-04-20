Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

Homeoffice: So attraktiv sind die Versicherer im Branchenvergleich

2.9.2025 – Versicherungen bieten im Branchenvergleich am häufigsten in ihren Stellenausschreibungen Homeoffice an, so zeigt eine Studie der Plattform Jobware. Deutlich seltener findet sich ein solches Angebot hingegen bei Banken und anderen Finanzdienstleistern.

WERBUNG

Die Jobware GmbH hat mehrere tausend auf ihrer Online-Jobbörse im zweiten Quartal 2025 veröffentlichte Stellenanzeigen ausgewertet. Untersucht wurde, wie häufig Unternehmen verschiedener Branchen die Möglichkeit zum Homeoffice anbieten. Firmen können diese Option in ihren Anzeigen freischalten, um gezielt Bewerber zu erreichen, die von zuhause arbeiten möchten.

Unternehmen schränken Homeoffice-Angebote zunehmend ein

Zudem wurden alle Stellenanzeigen auf der Plattform seit März 2024 daraufhin untersucht, wie sich die Zahl der Angebote mit Homeoffice entwickelt hat. Demnach sank der Anteil der Stellenausschreibungen mit Homeoffice seit März 2024 um sechs Prozentpunkte auf aktuell 41 Prozent.

Das Ergebnis stimmt mit einer Studie der Bitkom Servicegesellschaft mbH überein, die 602 Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten befragte. Demnach schränken Unternehmen die Homeoffice-Möglichkeiten zunehmend ein (VersicherungsJournal 13.5.2025):

  • 58 Prozent der Unternehmen bieten laut Bitkom-Studie aktuell Homeoffice an – 20 Prozent weniger als zu Coronazeiten.
  • 15 Prozent der Unternehmen, die derzeit Homeoffice ermöglichen, planen weitere Einschränkungen in den kommenden Monaten.
  • Fünf Prozent wollen die Möglichkeit sogar komplett abschaffen.
  • Lediglich drei Prozent der deutschen Firmen planen, Homeoffice-Angebote auszubauen.

Versicherungsbranche ist Spitzenreiter bei Homeoffice-Ausschreibungen

In ihrer Auswertung der aktuellen Quartalsangebote stellt Jobware deutliche Unterschiede zwischen den Branchen fest. Spitzenreiter sind Versicherungen: Bei 77,3 Prozent der ausgeschriebenen Stellen ist Arbeiten von zuhause oder mobil möglich.

Dahinter platzieren sich auf den Rängen zwei und drei die IT-Branche mit 71,0 Prozent ausgeschriebener Homeoffice-Stellen und die Medienbranche mit 67,0 Prozent.

Deutliche Zurückhaltung beobachten die Studienautoren hingegen bei Banken und Finanzdienstleistern, wo nur 48,3 Prozent der angebotenen Stellen Homeoffice erlauben. Auch im Öffentlichen Dienst ist es weniger als jede zweite ausgeschriebene Stelle.

Gastronomie (15,6 Prozent), Handwerk (13,8 Prozent) und Gesundheitswesen (13,0 Prozent) bilden das Schlusslicht. „Homeoffice ist dort Standard, wo Arbeit überwiegend digital abläuft. Wo Patientenkontakt, Maschinenarbeit oder Schichtbetrieb dominieren, bleiben die Möglichkeiten gering“, heißt es hierzu im Pressetext zur Studie.

Stellenausschreibungen mit Homeofficeoption nach Branchen (Bild: Wenig)

Homeoffice – für Unternehmen ein Spagat

„Wir sehen zwei Entwicklungen gleichzeitig: Einerseits eine breite Erwartungshaltung bei Bewerbenden – Homeoffice ist längst ein Hygienefaktor. Andererseits fahren manche Arbeitgebende ihr Angebot leicht zurück“, erklärt Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Stellenbörse.

Für Unternehmen sei das oft ein Spagat: zwischen betrieblichen Anforderungen wie Präsenzmeetings oder Leistungsfragen und den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Flexibilität. „Jede Organisation muss diesen Balanceakt für sich lösen – entscheidend ist, dass daraus eine klare Strategie entsteht“, sagt Achilles.

Abschaffung Homeoffice wäre für viele Büroangestellte Kündigungsgrund

Dass die Zurücknahme von Homeoffice-Angeboten für Arbeitgeber Risiken birgt, zeigt eine repräsentative Studie der Yougov Deutschland GmbH unter 2.000 Büroangestellten aus dem Vorjahr:

Knapp die Hälfte (47 Prozent) würde demnach kündigen, wenn ihr Arbeitgeber die Möglichkeit von Homeoffice oder mobilem Arbeiten vollständig abschaffen oder stark einschränken würde.

Die meisten Arbeitnehmer wollen aber nicht vollständig im Homeoffice arbeiten, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage, sondern bevorzugen Mischformen. Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der Befragten empfinden es als optimal, mindestens die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit oder mehr im Büro zu verbringen. Die am weitesten verbreitete Regel sei, dass drei Tage oder mehr in den eigenen vier Wänden gearbeitet werden darf.

Mirko Wenig

Schlagwörter zu diesem Artikel
Gesundheitsreform · Marktforschung · Mitarbeiter · Strategie
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
bKV: Corona bringt neue Absatzchancen für Vermittler
31.7.2020 – Arbeitgeber spezieller Branchen haben zurzeit ein offenes Ohr für Fragen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Welche Argumente Maklern jetzt in die Hände spielen und welche Unterstützung die Produktgeber Allianz, Hallesche und SDK bereitstellen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Corona-Krise: Deutschland im Pandemie-Stresstest
17.3.2020 – Für (Versicherungs-)Arbeitgeber scheint Homeoffice die Lösung der Stunde, um ihre Belegschaften zu schützen. Krankenkassen und Rentenversicherung stellen die persönliche Kundenberatung ein. Insurtechs fürchten Konsolidierung. (Bild: Statista) mehr ...
 
So zufrieden sind gesetzlich und privat Krankenversicherte
20.4.2018 – Wie gut die GKV und die PKV die Erwartungen der Bürger erfüllen, zeigt eine repräsentative Umfrage. Auffällig sind die Unterschiede zur Empfehlungsbereitschaft und zur Wechselwilligkeit. (Bild: M+M) mehr ...
 
Betriebliche Krankenversicherung: Konditionen im Vergleich
1.9.2025 – Die bKV liegt vertrieblich voll im Trend. Der Überblick im VersicherungsJournal-Extrablatt über die Marktentwicklung und die Besonderheiten der Angebote einschließlich einem Preisvergleich für einen Musterbetrieb hilft bei der Orientierung in der Beraterpraxis. (Bild: Gerd Altmann, Pixabay-Inhaltslizenz) mehr ...
 
Die häufigsten Fehler bei der Nachfolgeplanung
14.8.2025 – PRAXISWISSEN: Das Thema „Nachfolge“ hat Hochkonjunktur. Neben dem Wettbewerb um Fachkräfte gibt es daher auch eine wachsende Konkurrenz um fähige Nachfolger. Deshalb ist der Rat aller Experten, sich frühzeitig auf den Ruhestand vorzubereiten, so aktuell wie nie. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Onlineabschluss: Größte Bereitschaft bei Tieren und Reisen
5.8.2025 – Wie digital-affin die Deutschen sind, hängt von der Art der Versicherung ab. Welche entscheidende Rolle dabei die menschliche Beratung spielt, offenbart eine aktuelle Umfrage. (Bild: Bitkom) mehr ...
 
Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten
11.7.2025 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen der Anbieter bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der zwölfköpfigen Spitzengruppe gab es einen Auf- und einen Absteiger. Fünf Gesellschaften gehören seit neun Jahren ununterbrochen zu den Top-Gesellschaften. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Gehaltszufriedenheit: Diese Arbeitgeber der Versicherungsbranche schneiden am besten ab
17.6.2025 – Nur ein Versicherer erreicht volle Zufriedenheit beim Gehalt. Den Ton geben stattdessen kleinere Agenturen und Vermittlerbetriebe an. Dennoch scheinen die Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft kaum Grund zur Klage zu haben. (Bild: Wenig) mehr ...
WERBUNG