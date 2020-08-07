Hilfreiche Fragen, um 2025 kraftvoll abzuschließen und 2026 strategisch zu starten

15.12.2025 – Um das alte Jahr gut abzuschließen, helfen Fragen, die eine geschäftliche und persönliche Bilanz ziehen lassen. Mit den Antworten würdigen Chefs sich selbst und die Gesamtleistung ihrer Mitarbeiter. Genauso wichtig ist der Blick nach vorn. Wer sich strategisch vorbereiten will, sollte nicht nur geschäftliche Ziele formulieren, sondern sein gesamtes Lebensumfeld betrachten.

Das Jahresende ist für einen Unternehmer mehr als nur das Schließen der Bücher. Es ist ein seltener Moment der Ruhe – ein Zeitfenster, in dem Reflexion möglich ist und neue Klarheit entwickelt werden kann. Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um das Jahr 2025 bewusst zu würdigen und gleichzeitig den Blick mutig auf 2026 zu richten.

Bilanz ziehen für 2025

Um das alte Jahr gut abzuschließen, helfen Fragen, die eine geschäftliche und persönliche Bilanz ziehen lassen. Dies kann ein tieferes und klareres Verständnis dafür schaffen, was getragen hat, was herausfordernd war und was sich gelohnt hat. Wirkungsvolle Fragen sind:

Was nehme ich aus diesem Jahr mit?

Was lasse ich bewusst zurück – und wovon habe ich mich schon getrennt?

Was habe ich neu gelernt? Welche Schwierigkeiten habe ich gemeistert – und welche Stärke habe ich darin entdeckt?

Welche Entscheidungen waren besonders wertvoll – und warum?

Welche Kundenbeziehungen haben sich positiv entwickelt?

Welche Prozesse haben gut funktioniert – und welche bremsen noch?

Was hat mich im Alltag am meisten Energie gekostet?

Was würde ich – mit dem Wissen von heute – anders machen?

Gesamtleistung würdigen und Blick nach vorn richten

Mit den Antworten auf diese acht Fragen würdigen Chefs sich selbst und die Gesamtleistung ihrer Mitarbeiter. Die Entwicklung, Erfolge und der Unternehmungsgeist werden sichtbar. Das ist eine Ermutigung für das kommende Jahr.

Genauso wichtig ist der Blick nach vorn. Vermittler, die sich strategisch vorbereiten wollen, sollten nicht nur geschäftliche Ziele formulieren, sondern ihr gesamtes Lebensumfeld betrachten. Denn nur wenn die Waage – bei allen zu setzenden Prioritäten – zwischen den folgenden sechs Lebensfeldern relativ ausgewogen bleibt, wird man sich erfüllt fühlen.

Aussicht auf 2026

Hilfreiche Fragen für das neue Jahr betreffen: