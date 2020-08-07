Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

Hilfreiche Fragen, um 2025 kraftvoll abzuschließen und 2026 strategisch zu starten

15.12.2025 – Um das alte Jahr gut abzuschließen, helfen Fragen, die eine geschäftliche und persönliche Bilanz ziehen lassen. Mit den Antworten würdigen Chefs sich selbst und die Gesamtleistung ihrer Mitarbeiter. Genauso wichtig ist der Blick nach vorn. Wer sich strategisch vorbereiten will, sollte nicht nur geschäftliche Ziele formulieren, sondern sein gesamtes Lebensumfeld betrachten.

WERBUNG

Das Jahresende ist für einen Unternehmer mehr als nur das Schließen der Bücher. Es ist ein seltener Moment der Ruhe – ein Zeitfenster, in dem Reflexion möglich ist und neue Klarheit entwickelt werden kann. Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um das Jahr 2025 bewusst zu würdigen und gleichzeitig den Blick mutig auf 2026 zu richten.

Bilanz ziehen für 2025

Um das alte Jahr gut abzuschließen, helfen Fragen, die eine geschäftliche und persönliche Bilanz ziehen lassen. Dies kann ein tieferes und klareres Verständnis dafür schaffen, was getragen hat, was herausfordernd war und was sich gelohnt hat. Wirkungsvolle Fragen sind:

  • Was nehme ich aus diesem Jahr mit?
  • Was lasse ich bewusst zurück – und wovon habe ich mich schon getrennt?
  • Was habe ich neu gelernt? Welche Schwierigkeiten habe ich gemeistert – und welche Stärke habe ich darin entdeckt?
  • Welche Entscheidungen waren besonders wertvoll – und warum?
  • Welche Kundenbeziehungen haben sich positiv entwickelt?
  • Welche Prozesse haben gut funktioniert – und welche bremsen noch?
  • Was hat mich im Alltag am meisten Energie gekostet?
  • Was würde ich – mit dem Wissen von heute – anders machen?

Gesamtleistung würdigen und Blick nach vorn richten

Mit den Antworten auf diese acht Fragen würdigen Chefs sich selbst und die Gesamtleistung ihrer Mitarbeiter. Die Entwicklung, Erfolge und der Unternehmungsgeist werden sichtbar. Das ist eine Ermutigung für das kommende Jahr.

Genauso wichtig ist der Blick nach vorn. Vermittler, die sich strategisch vorbereiten wollen, sollten nicht nur geschäftliche Ziele formulieren, sondern ihr gesamtes Lebensumfeld betrachten. Denn nur wenn die Waage – bei allen zu setzenden Prioritäten – zwischen den folgenden sechs Lebensfeldern relativ ausgewogen bleibt, wird man sich erfüllt fühlen.

Aussicht auf 2026

Hilfreiche Fragen für das neue Jahr betreffen:

  • Arbeit und Beruf: Welche Prozesse möchte ich optimieren oder digitalisieren? Welche Aufgaben kann und möchte ich delegieren? Wie möchte ich die Sichtbarkeit des Büros im lokalen Umfeld oder online steigern?
  • Finanzen und Materielles: Welcher Umsatz soll realistisch und ambitioniert erreicht werden? Welche Geschäftsfelder will ich stärker in den Fokus rücken? Welche langfristigen Investitionen in mein Büro, welcher Einsatz von KI sind notwendig?
  • Körper und Gesundheit: Wie kann ich mich gesünder ernähren? Welche Routinen entwickle ich, um künftig Stressphasen besser durchzustehen?
  • Persönliche Entwicklung und Lernen: An welchen Fortbildungen nehme ich im kommenden Jahr teil? Zu welchen Themen sollte ich mich mit Büchern weiterbilden? Welche Redner oder Kongresse können mich inspirieren?
  • Freude, Leichtigkeit und emotionale Energie: Was nehme ich mir vor, um mein Leben mit mehr Freude zu füllen? Wohin fahre ich in den Urlaub? Auf welche musikalischen oder künstlerischen Veranstaltungen freue ich mich? Für welches Hobby nehme ich mir regelmäßig und mehr Zeit?
  • Partnerschaft und Familie: Was unternehmen wir zusammen? Was benötigen mein Partner und meine Kinder? Wie kann ich sie konkret unterstützen?

Jens Gieseler

Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Gesundheitsreform · Mitarbeiter
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
DAK-Mitarbeiter sollen um Hunderttausende Euro betrogen haben
21.8.2025 – Die Krankenkasse und die gesamte Branche sehen sich mit steigenden Schadenssummen in dreistelliger Millionenhöhe konfrontiert, wie aktuelle Zahlen zeigen. Doch es gibt bei den kriminellen Machenschaften der Beschäftigten und der Leistungserbringer auch Lichtblicke. (Bild: GKV-Spitzenverband) mehr ...
 
Hansemerkur will mit Tieren, Beamten und Riester wachsen
8.5.2025 – Der traditionell auf Selbstständige ausgerichtete Krankenversicherer aus Hamburg will unter die größten Sieben der PKV-Branche vorstoßen. Hierfür setzt er auf einen neuen Tarif für Beamte. Des Weiteren wird der einst von Mario Gómez beworbene „Riestermeister“ zurück aufs Feld geschickt. (Bild: Holger Reher) mehr ...
 
Barmeniagothaer: Erste Ergebnisse – Fusion noch arbeitsintensiv
9.12.2024 – Die neue Versicherungsgruppe zieht erstmals gemeinsam eine vorläufige Bilanz. Dabei offenbaren sich neben Erfolgsmeldungen auch Konflikte mit dem Vertrieb. (Bild: Barmeniagothaer) mehr ...
 
Kostendruck in der Sachversicherung – Nürnberger plant Stellenabbau
24.7.2024 – Der Versicherer hat einen Umbau gestartet mit dem Ziel, bis 2026 Ausgaben in Höhe von 75 Millionen Euro einzusparen. Wie dies gelingen soll und wer – neben dem 1. FC Nürnberg – mitunter auf der Strecke bleiben könnte. (Bild: Nürnberger) mehr ...
 
Aon verkauft deutsches Pensionsgeschäft
18.5.2021 – Über eine Akquisition will ein britisches Unternehmen im deutschen Markt Fuß fassen und formuliert ambitionierte Ziele. Dafür übernimmt das Beratungshaus die Hewitt-Mannschaft inklusive des Geschäftsführers. (Bild: LPC) mehr ...
 
Hansemerkur setzt auf Einmalbeitragsgeschäft
21.4.2021 – In fast allen Sparten erfolgreich, habe die Versicherungsgruppe das Corona-Jahr gut überstanden, wurde gestern bei der Vorstellung der Geschäftsergebnisse berichtet. Eine Sparte habe aber besonders gelitten. In der PKV konnten viele Neukunden gewonnen werden. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
Hallesche: „Kopiert zu werden, ist die höchste Anerkennung“
14.12.2020 – Trotz Pandemie ist 2020 für den Versicherungsverein gut gelaufen. Welche Konsequenzen Covid-19 für die Kundenbeziehungen, das Neugeschäft und einzelne Produktbereichen hatte, erläutert Vorständin Wiltrud Pekarek. (Bild: Hallesche) mehr ...
 
Münchener Rück lebt durch Covid-19 regelrecht auf
7.8.2020 – Der Konzern bekam die Folgen der Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020 bereits deutlich zu spüren. Dabei waren die Trends bei Umsatz und Gewinn in der Rückversicherung und bei der Erstversicherungs-Tochter Ergo teilweise völlig gegensätzlich. (Bild: Munich Re) mehr ...