Hilfreiche Fragen, um 2025 kraftvoll abzuschließen und 2026 strategisch zu starten

15.12.2025 – Um das alte Jahr gut abzuschließen, helfen Fragen, die eine geschäftliche und persönliche Bilanz ziehen lassen. Mit den Antworten würdigen Chefs sich selbst und die Gesamtleistung ihrer Mitarbeiter. Genauso wichtig ist der Blick nach vorn. Wer sich strategisch vorbereiten will, sollte nicht nur geschäftliche Ziele formulieren, sondern sein gesamtes Lebensumfeld betrachten.
Das Jahresende ist für einen Unternehmer mehr als nur das Schließen der Bücher. Es ist ein seltener Moment der Ruhe – ein Zeitfenster, in dem Reflexion möglich ist und neue Klarheit entwickelt werden kann. Deshalb ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um das Jahr 2025 bewusst zu würdigen und gleichzeitig den Blick mutig auf 2026 zu richten.
Um das alte Jahr gut abzuschließen, helfen Fragen, die eine geschäftliche und persönliche Bilanz ziehen lassen. Dies kann ein tieferes und klareres Verständnis dafür schaffen, was getragen hat, was herausfordernd war und was sich gelohnt hat. Wirkungsvolle Fragen sind:
Mit den Antworten auf diese acht Fragen würdigen Chefs sich selbst und die Gesamtleistung ihrer Mitarbeiter. Die Entwicklung, Erfolge und der Unternehmungsgeist werden sichtbar. Das ist eine Ermutigung für das kommende Jahr.
Genauso wichtig ist der Blick nach vorn. Vermittler, die sich strategisch vorbereiten wollen, sollten nicht nur geschäftliche Ziele formulieren, sondern ihr gesamtes Lebensumfeld betrachten. Denn nur wenn die Waage – bei allen zu setzenden Prioritäten – zwischen den folgenden sechs Lebensfeldern relativ ausgewogen bleibt, wird man sich erfüllt fühlen.
Hilfreiche Fragen für das neue Jahr betreffen:
Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.
