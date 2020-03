Handelskammern sagen Prüfungen ab

16.3.2020

Die Industrie- und Handelskammern (IHKen) haben alle bundeseinheitlichen Zwischen- und Abschlussprüfungen Teil 1 in allen Ausbildungsberufen abgesagt. Das gilt bis zum 24. April auch für alle Weiterbildungsprüfungen einschließlich der Ausbilung-der-Ausbilder-Prüfung.

Das hat die IHK Frankfurt am Main am Freitag mitgeteilt und die Entscheidung so begründet: „Damit leisten wir einen Beitrag zum gemeinsamen Aufruf der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten/-innen der Länder, alle nicht notwendigen Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern zwingend und solche mit weniger Teilnehmern möglichst abzusagen. Dies dient dem Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen.“

Betroffen sind in Frankfurt zum Beispiel die schriftlichen Prüfungen der angehenden Fachwirte für Versicherungen und Finanzen am 8. April (Prüfungsteil A) und am 20. April (Prüfungsteil B).

Die Termine sollen nachgeholt werden können. Wann das der Falle sein werde, ließe sich derzeit nicht absehen.