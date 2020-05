Handelskammern bereiten Prüfungsneustart vor

15.5.2020 – Die schriftlichen IHK-Prüfungen in der Ausbildung sollen bundeseinheitlich Mitte Juni durchgeführt werden. Für angehende Fachwirte für Versicherungen und Finanzen sind die bundeseinheitlichen schriftlichen Prüfungen Teil A am 8. Juli und Teil B am 20. Juli vorgesehen. Örtliche Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsprüfungen veröffentlichen die Kammern auf ihren Webseiten. Auszubildende können eine Verlängerung der Ausbildungszeit anfragen, falls es Corona-bedingte Ausfallzeiten oder verspätete Prüfungsergebnisse erforderlich machen.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat den Startschuss für den Wiederbeginn der Prüfungstätigkeit der örtlichen Industrie- und Handelskammern (IHKn) sowie der Handwerkskammern und der Handwerksinnungen gegeben. Zunächst sollen die mündlichen beziehungsweise praktischen Prüfungen starten.

Versicherungs-Kaufmann- und Fachwirtprüfungen im Juni terminiert

Die schriftlichen IHK-Tests in der Ausbildung sollen bundeseinheitlich Mitte Juni durchgeführt werden. Damit sollen alle Prüfungen bis zum Ende des Ausbildungsjahres am 31. Juli 2020 abgeschlossen sein.

„Unser zentrales Ziel ist es, dem Abgangsjahrgang des Sommers 2020 einen regulären Berufsabschluss zu ermöglichen“, ließ DIHK-Präsident Eric Schweitzer in einer Pressemeldung verlauten. Auch in der beruflichen Weiterbildung läuft der Prüfungsbetrieb wieder an: Im Mai beginnen die mündlichen Prüfungen. Die schriftlichen Weiterbildungstests starten im Juni.

Für angehende Fachwirte für Versicherungen und Finanzen sind die bundeseinheitlichen schriftlichen Prüfungen Teil A am 8. Juli und Teil B am 20. Juli vorgesehen. Die IHKn arbeiten daran, die Auflagen zu Hygiene- und Sicherheitsvorschriften vor Ort einzuhalten. Je nach Standort müssen möglicherweise andere Räumlichkeiten gesucht und gefunden werden.

Informieren bei DIHK und regionaler IHK

Die Mammutaufgabe der IHKn und der ehrenamtlichen Prüfer ist, rund 200.000 angehende Fachkräfte durch den Prüfungsprozess zu schleusen. Bei angehenden Versicherungsfachwirten stellt dies eine besondere Herausforderung dar.

Hier setzt sich der mündliche Abschluss aus einem Rollenspiel mit anschließendem Fachgespräch „Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation“ und einer Präsentation mit nachfolgendem Fachgespräch zum vom Prüfling gewählten Handlungsbereich zusammen.

Damit dauert die einzelne Prüfung allein schon rund 45 Minuten. Hinzu kommt die Zeit für die Findung von fünf Noten.

Die bundeseinheitlichen Regelungen sind auf den Webseiten des DIHK zu finden. Genauere Informationen zu den Aus- und Weiterbildungsabschlüssen veröffentlichen die IHKn auf ihren Internetseiten. Da in Coronazeiten möglicherweise nicht nur die mündlichen Prüfungstermine von jeder IHK individuell festgelegt werden, ist ein Blick auf deren Informationen unerlässlich.

IHKn verlängern bei Bedarf die Ausbildungszeit

Mit dem jetzigen Start möchte der DIHK vermeiden, die Abschlussprüfungen über das normale Ende des Ausbildungsjahres hinaus zu verschieben. Sollte dies nicht flächendeckend gelingen, gibt es dennoch eine Lösung.

Der Auszubildende kann bei der zuständigen IHK eine Verlängerung der Ausbildungszeit anfragen. Voraussetzung: Die Verlängerung ist erforderlich, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Bei einer längeren Corona-bedingten Ausfallzeit der Berufsausbildung im Betrieb oder in der Berufsschule könnte dies erforderlich sein.

Prüfungsergebnisse werden vielfach erst nach Ausbildungsende feststehen

Die Verschiebung der schriftlichen Prüfungen um zwei Monate dürfte in vielen Fällen dazu führen, dass die letzten Prüfungsteile und damit die Bekanntgabe des Ergebnisses noch wesentlich später durchgeführt werden können.

Das bestehende Ausbildungsverhältnis endete in der Regel bislang bei bestandener Prüfung mit der offiziellen Bekanntgabe der Noten. Ohne Prüfungsergebnis und bei Nichtbestehen endet es zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt.

Diese gesetzlichen Regelungen gelten weiter. Die IHKn haben aber Entscheidungsspielräume, die sie nutzen werden. Auch in diesem Fall kann bei der zuständigen IHK eine Verlängerung der Ausbildungszeit angefragt werden.