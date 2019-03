Grundlagenwissen für den Vermittler praktisch erklärt

18.3.2019 – Die vierte Auflage des Buches „Sach- und Vermögensversicherungen leicht gemacht“ basiert auf dem Bedingungswerk Proximus 4. Autor, Ausbilder und Dozent Thomas Perk präsentiert darin Basiswissen zu den gängigsten Sparten in der Nicht-Personenversicherung. Ergänzt werden die Ausführungen durch Tipps für Vermittlerneulinge. Das circa 280 Seiten umfassende Buch wird vom BWV als Ausbildungsliteratur empfohlen.

Das Buch „Sach- und Vermögensversicherungen leicht gemacht“ ist zu Beginn dieses Jahres in einer Neuauflage erschienen. Es eignet sich unter anderem für Leser, die sich auf eine Prüfung im Versicherungsbereich, der die Proximus-4-Bedingungen zugrunde liegen, vorbereiten. Nützlich ist es auch für Neulinge in der Versicherungsvermittlung, die sich an die Beratung von Privat- oder Gewerbekunden herantasten oder die auf grundlegende Fragen verständliche Antworten finden möchten.

Empfohlen als Ausbildungsliteratur

Nachdem im Herbst letzten Jahres die neuen Musterbedingungen für Versicherungsprüfungen Proximus 4 veröffentlicht worden sind (VersicherungsJournal 25.6.2018), hat sich Autor Thomas Perk ans Werk gemacht. Sein rund 280 Seiten umfassendes Handbuch, das auf diesen Bedingungen basiert, liegt jetzt aktualisiert in der vierten Auflage vor.

In bewährter Weise setzt er auf kompaktes Basiswissen zu den gängigsten Sparten in der Nicht-Personenversicherung. Sein Markenzeichen: hohe Verständlichkeit, zahlreiche Übersichten und die Konzentration auf wesentliche Grundlagen.

So hat das Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) weiterhin diesen Titel – als einzigen neben den Proximus-Bedingungswerken – auf die empfohlene Literaturliste für die Prüfung zum/zur Versicherungsfachmann/-frau (IHK) gesetzt. Auch die Prüfungen zum Kaufmann beziehungsweise Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK) basieren auf dem fiktiven Unternehmen Proximus.

Die Grundlagen der wichtigsten Sparten

Das Konzept der letzten Auflage behält der Autor im Wesentlichen bei. Auf rund 115 Seiten vermittelt er die Grundlagen der Sparten Haftpflicht, Kraftfahrt und Rechtsschutz im ersten Kapitel „Vermögensversicherungen“. Der zweite Teil „Sachversicherungen“ konzentriert sich auf die Bereiche Hausrat und Wohngebäude. Er umfasst rund 85 Seiten.

Kapitel drei „Gewerbliche Versicherungen“ gibt auf 40 Seiten einen Überblick über die grundlegenden Absicherungen eines Unternehmens. Das Schlusskapitel vier beschäftigt sich auf zehn Seiten mit den „Einflussfaktoren im Verkauf“. Behandelt werden die Themen Leistung, Preis sowie die Beziehung zwischen Verkäufer und Kunde.

Drei Verzeichnisse – Abbildungen, Tabellen und Abkürzungen – komplettieren das Werk. Zusammen mit der detaillierten Gliederung ermöglichen sie eine schnelle Orientierung für diejenigen Leser, die Stichworte – wie zum Beispiel in der Wohngebäudeversicherung den Wert 2014 oder eine in Hausrat versicherte Gefahr – suchen.

Praxisgerechte Basisinformationen speziell für Vermittler

Die Darstellung der einzelnen Sparten schließt teilweise mit einer Marktbetrachtung. So wird in den Sparten Hausrat oder Wohngebäude darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Paketlösungen am Markt gibt.

Der Autor, der als Ausbilder tätig ist und sich als BWV-Dozent beziehungsweise Dozent der Deutsche Versicherungsakademie GmbH (DVA) engagiert, charakterisiert dann jeweils in circa zehn Zeilen aus seiner Sicht sinnvolle Erweiterungen des Versicherungsumfangs. Solche Ergänzungen sind auch in Tabellenform zusammengefasst wie „Wichtige Zusatzangebote in der gewerblichen Sachversicherung“.

Im Text grau unterlegt sind Hinweise speziell für den Vertrieb. „Gewerbekunden akquirieren Sie hauptsächlich durch persönliche Beziehungen“ findet sich beispielsweise in Teil drei. Bei der privaten Haftpflichtversicherung wird besonders auf den „Idealfall“ der Absicherung aufmerksam gemacht.

Lesetipp

„Ich wage zu behaupten, dass der Spagat zwischen Prüfung und Praxis durchaus machbar ist und Sie mit diesem Werk ebenfalls eine einfache, aber wirkungsvolle Hilfe für Ihren beruflichen Alltag erhalten“, formuliert Autor Thomas Perk im Vorwort zur vorliegenden vierten Auflage. Er hat dabei unerfahrene Berater, die erste Erfahrungen sammeln, im Blick. Wer sich dazu zählt oder sich auf eine Prüfung vorbereitet, erhält kompakte Grundlagen, auf die er aufbauen kann.

Perk, Thomas: Sach- und Vermögensversicherungen leicht gemacht – Handbuch für Verkäufer, ISBN 978-3-96329-080-0, 280 Seiten, 4. Auflage, Karlsruhe 2019. Das Buch ist zum Preis von 29,00 Euro zuzüglich Versandkosten direkt zu beziehen über den Onlineshop des Verlags Versicherungswirtschaft.