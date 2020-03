Gleiches Zeugnis für Teilnehmer von Arbeitsgruppen?

3.3.2020 – Den Beschäftigten, die in einer Arbeitsgruppe gemeinsam an einem Projekt arbeiten, dürfen nach dessen Abschluss unterschiedliche Arbeitszeugnisse ausgestellt werden. Dem steht auch der Einsatz bestimmter moderner Arbeitsmethoden nicht entgegen. Das hat das Arbeitsgericht Lübeck mit einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Urteil vom 22. Januar 2020 entschieden (4 Ca 2222/19).

Ein Mann war zusammen mit einem Kollegen nach der Scrum-Methode in einer Arbeitsgruppe tätig gewesen. Dabei wurde bei dieser Form agiler Arbeit weitgehend auf fachliche Weisungen durch den Arbeitgeber an die Gruppenmitglieder verzichtet. Stattdessen fand eine Selbstregulierung und -kontrolle innerhalb der Arbeitsgruppe statt.

Nach Beenden des Projekts stellte der Arbeitgeber den Beteiligten Arbeitszeugnisse aus. Die unterschieden sich in der Form der Bewertung voneinander.

Unterschiedliche Arbeitszeugnisse für die Teammitglieder

Weil sich der Beschäftigte gegenüber seinem Mitstreiter schlechter bewertete fühlte, verlangte er eine Angleichung seines Zeugnisses.

Das begründete er damit, dass er deshalb einen Anspruch auf ein gleichlautendes Zeugnis habe, weil in Scrum-Teams die individuelle Arbeitsleistung aufgrund der Typizität dieser Methode nur eine untergeordnete Rolle spiele. Denn vorrangig seien die Ziele des Teams. Seine Leistungen seien daher mindestens ebenso zu bewerten, wie diejenigen seines Kollegen.

Dieser Argumentation wollte sich das schließlich mit dem Fall befasste Lübecker Arbeitsgericht nicht anschließen. Es wies die Klage des Mannes auf Korrektur seines Arbeitszeugnisses als unbegründet zurück.

Individuelle Leistungsbewertung

Nach Überzeugung des Gerichts ist auch in agilen Arbeitsumgebungen unter Einsatz der Scrum-Methode die individuelle Leistung der einzelnen Gruppenmitglieder messbar. Ausschließlich die sei jedoch für die Tätigkeitsbeschreibung sowie die Bewertung der Leistungen bei der Ausstellung eines Arbeitszeugnisses maßgeblich.

Dem steht nach Meinung des Gerichts nicht entgegen, dass beim Einsatz bestimmter moderner Arbeitsweisen das Gruppenergebnis im Vordergrund steht. Denn diese Methoden würden keine individuelle Leistungsbewertung verhindern.

Der Kläger habe im Übrigen nicht substantiiert dargelegt, warum aus seiner Sicht eine bessere Bewertung seiner Leistung erforderlich sei. Seine Klage habe daher auch aus diesem Grund keinen Erfolg.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Arbeitsgericht eine Berufung zum Landesarbeitsgericht zugelassen.