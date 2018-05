Gleich mehrfach bestraft: Streit um Arbeitslosengeld

8.5.2018 – Einem Arbeitslosen, dem von der Arbeitsagentur innerhalb weniger Tage mehrere Stellen benannt werden, auf die er sich dann nicht bewirbt, darf nur mit einer Sperrzeit belegt werden. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 3. Mai 2018 entschieden (B 11 AL 2/17 R).

Der in Sachsen lebende Kläger erhielt Arbeitslosengeld. Ihm wurden von der Bundesagentur für Arbeit am 29. November 2011 jeweils ein Vermittlungsvorschlag für eine Arbeitsstelle in Bayern sowie einer für einen Job im Schwarzwald unterbreitet.

Einen Tag später erhielt er noch einen Hinweis auf eine freie Stelle in einem rund 20 Kilometer von seinem Wohnort entfernt liegenden Ort, auf die er sich ebenfalls bewerben sollte.

Verhängung mehrerer Sperrzeiten

Als die Arbeitsagentur erfuhr, dass sich der Kläger auf keine dieser Stellen beworben hatte, belegte sie ihn hinsichtlich der Zahlung seines Arbeitslosengeldes mit einer dreiwöchigen, sechswöchigen und zwölfwöchigen Sperrzeit.

Die Tatsache, gleich mehrfach bestraft werden zu sollen, hielt der Kläger für ungerecht. Er zog daher vor Gericht.

Mit Erfolg: Sowohl die Vorinstanzen als auch das in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundessozialgericht hielten die Verhängung von Sperrzeiten für jedes einzelne Stellenangebot, auf welches sich der Kläger nicht beworben hatte, für unangemessen. Eine Sperrzeit sei allenfalls wegen der Nichtbewerbung auf das Angebot vom 30. November 2011 gerechtfertigt.

Einheitlich zu betrachtender Tatbestand

Nach Ansicht der Richter ist bei mehreren Beschäftigungsangeboten, die durch die Arbeitsagentur zeitlich so eng beieinanderliegend ergehen, dass sie einem Arbeitslosen gleichzeitig vorliegen und dieser hierauf zu reagieren hat, von einem einheitlich zu betrachtenden Sachverhalt auszugehen.

Sollte sich der Arbeitslose auf keine der Stellen bewerben und sollte sich das als versicherungswidrig erweisen, so könne folglich nur eine Sperrzeit verhängt werden, so das Bundessozialgericht.

Angesichts der Tatsache, dass die ersten Beschäftigungsangebote gleichzeitig und das dritte am nächsten Tag, also innerhalb eines kurzen Zeitraums, unterbreitet wurden, müsse im Fall des Klägers von einem einheitlich zu betrachtenden Tatbestand ausgegangen werden.

Längere Prüf- und Bedenkzeit

Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass Arbeitslosen im Fall, dass mehrere Angebote vorliegen, eine Gesamtwürdigung abverlangt werde. Sie müssten die verschiedenen Angebote zum Beispiel im Hinblick auf Pendelzeiten, einen notwendigen Umzug oder die Verdienstmöglichkeiten prüfen und dann entscheiden, in welcher Form sie mit dem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen.

So sei es auch im Fall des Klägers gewesen. Ihm hätte nämlich angesichts der Tatsache, dass zwei der angebotenen Arbeitsstellen außerhalb seines zumutbaren Pendelbereichs lagen und deshalb ein Umzug erforderlich gewesen wäre, eine längere Prüf- und Bedenkzeit eingeräumt werden müssen.

Diese sei jedoch noch nicht abgelaufen gewesen, als er das dritte Arbeitsangebot erhielt. Eine Verhängung von gleich drei Sperrzeiten sei folglich nicht gerechtfertigt.