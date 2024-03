Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter nicht immer im betrieblichen Interesse

4.3.2024 – Beteiligt sich ein Arbeitgeber im Rahmen mehrtägiger Seminare zur Gesundheitsvorsorge seiner Beschäftigten an einem Teil der Seminarkosten wie auch an jenen für Unterkunft und Verpflegung, sind letztere als geldwerter Vorteil zu versteuern. Das hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 23. November 2023 entschieden (VI R 24/21).

Der Entscheidung lag die Klage einer GmbH zugrunde, die ihren Beschäftigten einmal im Jahr die Teilnahme an einem Seminar zur Gesundheitsvorsorge ermöglichte. Die Veranstaltungen begannen jeweils Freitag um 12.00 Uhr und endeten am Sonntag um 13.30 Uhr.

Für die Seminarteilnahme einschließlich der Kosten für die Unterkunft und Verpflegung verlangte der Veranstalter 280 Euro. Daran mussten sich die Teilnehmer mit je 99 Euro beteiligen. Die Selbstbeteiligung wurde ihnen auf Antrag im Sinne von § 5 SGB V in der Regel in voller Höhe von ihrer Krankenkasse erstattet.

Geldwerter Vorteil?

Der Arbeitgeber ging davon aus, dass es sich bei den Vorteilen aus der vergünstigten Teilnahme um steuerfreien Arbeitslohn im Sinne von § 3 Nummer 34 EStG handelte. Das Finanzamt dagegen war der Ansicht, dass der Steuervorteil nur für die Veranstaltung selbst, nicht aber für die Unterkunft und Verpflegung zu gewähren sei. Dieser Anteil sei vielmehr als geldwerter Vorteil zu versteuern.

Der Arbeitgeber sei für die Abführung der Lohnsteuer verantwortlich gewesen, meinte die Finanzbehörde und nahm ihn für die Nachforderung in Anspruch. Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Thüringer Finanzgericht als auch der von dem Arbeitgeber in Revision angerufene Bundesfinanzhof.

WERBUNG

Dient nicht der Verbesserung des Gesundheitszustands

Die Richter pflichteten dem Finanzamt bei, dass die geldwerten Vorteile aus der unentgeltlichen beziehungsweise vergünstigten Gewährung der Unterkunfts- und Verpflegungsleistungen nicht steuerfrei sind. Sie seien vielmehr als Arbeitslohn zu behandeln.

Das überwiegend auch eigenbetriebliche Interesse eines Arbeitgebers, dass seine Beschäftigten wegen der damit verbundenen Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands an derartigen Seminaren teilnehmen, beziehe sich nur auf das Seminar selbst.

Die Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen würden hingegen weder den allgemeinen Gesundheitszustand der Beschäftigten verbessern, noch deren Gesundheit als solche fördern.

Jeder Vorteil einzeln zu bewerten

Dass es sich bei Seminaren, bei denen eine Übernachtung erforderlich sei, um eine einheitliche Maßnahme handele, führe nicht zur Steuerfreiheit. Denn bei der Prüfung der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung sei jeder gewährte Vorteil einzeln zu bewerten.

In einem ähnlichen Fall hatte der Bundesfinanzhof im November 2018 entschieden. Kosten für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge der Belegschaft, die keinen Bezug zu berufsspezifischen Gesundheits-Beeinträchtigungen aufweisen, seien insgesamt als zu versteuernder Arbeitslohn zu betrachten, hieß es damals (VersicherungsJournal 8.4.2019).