Gehaltserhöhung für den Versicherungs-Außendienst

7.7.2020 – Für den angestellten Außendienst erhöht sich das Einkommen in den nächsten drei Jahren um insgesamt zwischen 4,09 und 4,70 Prozent, verteilt auf drei Anhebungen jeweils im November der Jahre 2020, 2021 und 2022. Darauf haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften Verdi, DHV, DBV nach Angaben des AGV in der ersten Verhandlungsrunde am 3. Juli geeinigt. Demnach werden auch weitere Einkommensgrenzen und Höchstbeträge in mehreren Stufen angehoben.

Am Freitag hat sich der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) mit den Arbeitnehmervertretern auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 32.000 Beschäftigten im angestellten Außendienst verständigt.

Auf Arbeitnehmerseite saßen die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), die DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. und der Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister am Verhandlungstisch.

Die Einigung gelang wie schon öfter in der Vergangenheit (VersicherungsJournal 1.10.2014, 9.10.2012) bereits in der ersten Verhandlungsrunde. Die letzten Tarifgespräche hatten sich hingegen über fast ein Jahr hingezogen, bevor beide Seiten zusammenkamen (30.11.2017).

Zehn Monate ohne Lohnerhöhung für den Versicherungs-Außendienst

Das jetzt ausgehandelte Tarifpaket hat eine Laufzeit von 36 Monaten (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020). Für die Monate Januar bis Oktober 2020 gilt der § 3 des Gehaltstarifvertrags in der Fassung vom 29. November 2017. Nach diesen zehn Null-Monaten wird das Mindesteinkommen jeweils zum 1. November der Jahre 2020, 2021 und 2022 wie folgt erhöht:

Angestellte des Werbeaußendienstes erhalten in den ersten beiden Jahren ihrer Unternehmens-Zugehörigkeit („Stufe 1“) zum 1. November 2020 eine überproportionale Erhöhung um 1,90 Prozent. In den beiden darauffolgenden Jahren nimmt das Mindesteinkommen zum gleichen Datum um 1,40 beziehungsweise um 1,38 Prozent zu.

Für die „Stufe 2“ (ab dem dritten Jahr der Unternehmens-Zugehörigkeit) gelten „unterproportionale“ Steigerungssätze von 1,71 Prozent, 1,20 Prozent und 1,18 Prozent.

Diese Spreizung zielt darauf ab, „dass die Stufe 1 ein höheres Niveau als die Stufe 2 erhält, weil ein Außendienstmitarbeiter zu Beginn seiner Tätigkeit, in der er erfahrungsgemäß noch nicht so viel Geschäft akquirieren kann, über eine höhere Mindestabsicherung als ein Mitarbeiter, der schon länger als zwei Jahre im Außendienst tätig ist, verfügen soll.“

Weitere Details der Tarifvereinbarung

Die Mitarbeiter des organisierenden Außendienstes erhalten ebenfalls jeweils zum 1. November Gehaltserhöhungen von 1,78 Prozent, 1,36 Prozent und 1,34 Prozent. Der unverrechenbare Mindesteinkommensanteil für den organisierenden Außendienst wird in zwei Stufen angehoben: ab 1. November 2020 um 0,98 Prozent und ab 1. November 2022 um weitere 0,97 Prozent.

Weiter wurde vereinbart, dass die Einkommensgrenze für den Anspruch auf Sonderzahlungen in drei Stufen erhöht wird. Sie steigt zum 1. November 2020 um 1,47 Prozent, ein Jahr später um 1,36 Prozent und im November des übernächsten Jahres dann um 0,96 Prozent. Ausdrücklich nicht aufgestockt wird die Einkommensgrenze für den Anspruch auf Sozialzulage.

Das Tarifpaket umfasst ferner jeweils dreistufige Anhebungen der Einkommensgrenze für den Anspruch auf Krankenzulage und Krankenbeihilfe sowie der Höchstbeträge der Sonderzahlung (§ 19 Ziffer 5 sowie § 22 Ziffer 3 MTV). In zwei Stufen erhöht wird der Höchstbetrag des Provisionsausgleichs für Eigengeschäfte.

Die konkreten Regelungen der Tarifvereinbarung hat der Arbeitgeberverband als PDF-Dokument (21 KB) veröffentlicht. Die Gewerkschaften haben bis Redaktionsschluss keine Stellung genommen.