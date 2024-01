Gehaltscheck: Was Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zahlen

17.1.2024 – Die Deutschen haben etwas mehr Geld in der Lohntüte als vor einem Jahr. Im Schnitt stehen jährlich 49.214 Euro auf deutschen Abrechnungen. Im Branchenranking liegen Arbeitgeber aus dem Bankensektor mit 60.796 Euro und der Versicherungsbranche mit 59.727 Euro an der Spitze des aktuellen Kununu-Rankings.

Die Beschäftigten in Deutschland haben etwas mehr Geld zur Verfügung als noch vor einem Jahr. Hält man die Teuerungsrate dagegen, bleibt von dem Plus allerdings nichts übrig. Die größte Kluft im Gehaltsvergleich liegt zwischen Beschäftigten mit und ohne Personalverantwortung.

Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle „Gehaltscheck 2024“ der Kununu GmbH. Die digitale Plattform für Arbeitgeberbewertungen hat nach eigenen Angaben mehr als 835.000 Gehaltsangaben ausgewertet – darunter über 625.000 aus dem Jahr 2023.

Zur Methodik

Das Portal hat in der vorliegenden Studie alle Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt. Daten von Mitarbeitern in Teilzeit, Auszubildenden oder Praktikanten flossen nicht in die Auswertung ein.

Die Werte bilden das durchschnittliche „jährliche Vollzeit-Brutto-Gehalt inklusive sonstiger Vergütungen ab“, so das Portal. Der Zeitraum der Erhebung reicht laut Kununu vom 1. Januar 2022 bis zum 15. Dezember 2023.

„Zur Qualitätssicherheit werden abgegebene Gehaltsangaben, die nicht innerhalb eines vorher definierten Gehaltsbandes liegen, aussortiert. Erst wenn sich eine Angabe, die außerhalb des definierten Gehaltsbandes liegt, durch weitere bestätigt, wird sie aufgenommen“, schreiben die Autoren in den Studienunterlagen.

Weitere Informationen zur Auswertung 2024 stellt die Plattform auf ihrer Webseite zur Verfügung.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Knapp 50.000 Euro im Schnitt

Im Durchschnitt stehen jährlich 49.214 Euro auf deutschen Gehaltsabrechnungen. Das entspricht einer Steigerung um 1,8 Prozent. Vor zwölf Monaten bezifferte Kununu das durchschnittliche Bruttojahresgehalt auf 48.538 Euro (VersicherungsJournal 31.1.2023).

Die größte Kluft im aktuellen Vergleich des Bewertungsportals liegt zwischen Beschäftigten mit und ohne Personalverantwortung. Menschen in Führungspositionen verdienen im Schnitt 59.448 Euro und damit 29 Prozent mehr als ihre Kollegen ohne Weisungsbefugnis, die im Durchschnitt 46.260 Euro mit nach Hause bringen.

Betrachtet man die Auswertung nach Bundesländern, liegen die Arbeitnehmer in Hessen auf dem ersten Platz (53.952 Euro). Es folgen Hamburg (51.746 Euro), Bayern (51.519 Euro) und Baden-Württemberg (51.448 Euro).

Auf den letzten Platz kommt das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit 39.630 Euro. Bei den Städten steht München auf Rang eins und Leipzig an letzter Stelle.

Die fünf Berufe mit Spitzenghältern

Mediziner gehören laut Kununu zu den Spitzenverdienern in Deutschland. Als die fünf lukrativsten Jobs listet das Bewertungsportal Folgende auf:

Chefarzt mit einem Jahreseinkommen von 180.520 Euro,

Partner in einer Kanzlei oder Unternehmensberatung mit 159.021 Euro,

Vorstand (ohne Branchenangabe) mit 138.783 Euro,

Finanzvorstand (ohne Branchenangabe) mit 130.902 Euro und

Oberarzt mit 130.065 Euro.

Welche Branchen ihr Personal am besten bezahlen

Die Banken zahlen in Deutschland die höchsten Gehälter. Das wirkt sich auf die Gehaltszufriedenheit aus: In dieser Branche sind 59 Prozent der Mitarbeiter mit ihrem Einkommen zufrieden oder sehr zufrieden. Bei den Versicherern sind es sogar 60 Prozent. Laut Kununu sind für die Beschäftigten die lukrativsten Branchen mit den höchsten Jahreseinkommen die Folgenden:

die Banken zahlen im Schnitt 60.796 Euro,

die Versicherer 59.727 Euro,

die IT-Unternehmen 58.337 Euro,

die Energiewirtschaft 57.862 Euro,

die Beratungs-/ Consultingbranche 57.211 Euro,

Maschinenbau-Unternehmen 54.788 Euro,

die Medizin-/ Pharmabranche 54.704 Euro,

die Automobilwirtschaft 54.190 Euro,

der Zweig Forschung/ Entwicklung 53.635 Euro und

die Finanzdienstleister 53.630 Euro.

Frauen verdienen mit 54.183 Euro bei den Banken am besten (Männer: 65.830 Euro), gefolgt von der Versicherungsbranche mit 52.653 Euro (Männer: 65.256 Euro) und der IT-Wirtschaft mit 52.641 Euro (Männer: 61.150 Euro).

Führungspositionen zahlen sich aus

Personalverantwortung honorieren insbesondere die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ohne Personalverantwortung zahlen sie im Schnitt 47.851 Euro, mit Weisungsbefugnis können Verantwortliche 86.322 Euro verdienen, was ein Plus von 80 Prozent ausmacht.

An zweiter Stelle liegen hier die Arbeitgeber aus der Versicherungswirtschaft. Ohne Personalführung liegt das Einkommen bei 55.362 Euro, als Führungskraft bei 82.372 Euro.

Vergleichsstudie von Stepstone

Zum 13. Mal in Folge hat auch die The Stepstone Group Deutschland GmbH (vorher Stepstone Deutschland GmbH) die Durchschnittsgehälter hierzulande analysiert. Die Ergebnisse stellten die Betreiber des Jobportals in ihrem „Gehaltsreport 2024“ vor (12.1.2024).

In der Stepstone-Auswertung geben die Autoren das Brutto-Durchschnittsgehalt mit 50.250 Euro an. Im Vorjahr waren es noch 53.118 Euro (28.2.2023). Der Median über alle Branchen liegt bei 43.750 Euro (Vorjahr: 43.842 Euro). Zum Vergleich: 2022 waren es 44.074 Euro (1.4.2022).

Im Wettbewerb um die besten Talente wird Gehaltstransparenz seitens der Unternehmen immer wichtiger, wie Stepstone als auch Kununu betonen. Hier hat die EU-Kommission den Entwurf einer Richtlinie für mehr Gehaltstransparenz vorgelegt. Ab Frühjahr 2026 müssen Arbeitgeber die Gehaltsskala in Ausschreibungen offenlegen (19.9.2023).