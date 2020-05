GDV: Vertriebsnachwuchs dringend gesucht

6.5.2020 – Ab sofort soll eine neue Initiative junge Bewerber für den Vertrieb der GDV-Mitglieder ansprechen. Der Verband der Versicherungswirtschaft setzt dabei vor allem auf digitale Kanäle, um den Nachwuchs zu rekrutieren. Nach wie vor kämpft die Branche aber mit ihrem schlechten Image.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) startet ab sofort die Initiative „Werde #Insurancer!“. Die Kampagne richtet sich an 16 bis 30-Jährige und will der anvisierten Zielgruppe eine Karriere im Vertrieb schmackhaft machen.

Auf der Landingpage zur Aktion können sich Interessenten über den Beruf des Versicherungs-Vermittlers informieren, einen Selbsttest machen und so herausfinden, ob sie für eine Karriere im Vertrieb geeignet sind. Vier junge Vermittler stellen auf der Seite in selbstgedrehten Videos ihren Job und ihre berufliche Motivation vor.

Nachwuchskampagne auf sozialen Medien

Zusätzlich können sich Interessenten über die Website im Vertrieb bewerben. Entweder klassisch auf die Stellenanzeigen der GDV-Mitglieder, die als Feed auf die Seite laufen, oder via eigener Videobewerbung, die auf eine Plattform hochgeladen wird.

Mitgliedsunternehmen könnten sich die Videos der Bewerber dort ansehen und direkt mit ihnen Kontakt aufnehmen. Die Kampagne sei „komplett auf die mobile Nutzung am Smartphone und damit auf die Kommunikations-Gewohnheiten der Zielgruppe ausgerichtet“, so der GDV in einer Mitteilung.

Um die Kandidaten zu erreichen, werden auf Youtube, Instagram und Snapchat weitere Videos gezeigt. Die Initiative läuft nach GDV-Angaben zunächst bis Ende 2020.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Ergo Beratung und Vertrieb AG ebenfalls ein spezielles Programm in den sozialen Medien für die Gewinnung neuer junger Vertriebsmitarbeiter entwickelt. Sie ist damit nach eigener Aussage sehr erfolgreich (VersicherungsJournal 13.11.2019).

Vermittlerzahlen gehen zurück

Die Kampagne des GDV folgt der Sorge um den Nachwuchs im Vertrieb. Zum Stichtag 1. April 2020 waren im Vermittlerregister mit nur noch 197.455 rund 1.000 Personen beziehungsweise Unternehmen weniger verzeichnet als zu Jahresbeginn (8.1.2020).

Das zeigen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichte Zahlen (7.4.2020). Der Rückgang fiel mit 0,5 Prozent allerdings nur etwa halb so groß aus wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres (3.4.2019).

Seit Anfang 2019 (11.1.2019) hat sich die Zahl der Registrierungen um fast 4.200 vermindert. Das entspricht einer Abnahme um 2,1 Prozent. Zu Beginn des Jahres 2011 zählte das Register mit noch 263.452 Betrieben annähernd 66.000 mehr.

Nach Berechnungen des GDV sind 21 Prozent der gebundenen Vermittler jünger als 35 Jahre, bei den Maklern seien es sogar nur acht Prozent.

Branche hat ein schlechtes Image

Erschwert wird die Personalsuche durch das seit Längerem schlechte Image des Versicherungsvertriebs. In der jährlich durchgeführten „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“ des DBB Beamtenbund und Tarifunion bei repräsentativ ausgewählten Bundesbürgern ab 14 Jahre landet das Berufsbild „Versicherungsvertreter“ regelmäßig abgeschlagen an letzter Stelle (20.8.2019).

Der Versicherungsbranche bringt laut einer Markenstudie des Magazins Reader‘s Digest nur etwa jeder fünfte Konsument „hohes Vertrauen“ entgegen. Dies bedeutet den vorletzten Platz. Uneingeschränkt vertraut der Assekuranz sogar nur jeder 25. Verbraucher. Schlechter schnitt kein anderer Wirtschaftszweig ab (30.4.2020).

Eine nicht repräsentative Kurzumfrage des VersicherungsJournals wiederum hat im vergangenen Frühjahr gezeigt, dass etwas über die Hälfte der 995 Umfrageteilnehmer ihren Kindern bei der Berufswahl nicht eine Tätigkeit in der Assekuranz nahelegen würde. Rund jeder Sechste würde dies uneingeschränkt empfehlen, knapp jeder Vierte nur im Innendienst (20.5.2019).