Führen durch Fragen bringt Mitarbeiter ins eigenverantwortliche Handeln

2.3.2026 – Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter nach deren Meinung fragen, signalisieren, dass die Beschäftigten für sie wie auch für den Erfolg des Unternehmens wichtig sind. Die Fragen können allgemeiner die Stimmung erkunden oder zu konkreten Aufgaben, Problemen, zum Arbeitsumfeld sowie zum Team gestellt werden.
In Vermittlerbetrieben entscheidet gute Führung über den Vertriebs- und damit den Unternehmenserfolg. Allerdings bedeutet Führung heute weniger Anweisung, sondern mehr Aktivierung.
„Führen durch Fragen“ ist eine wirkungsvolle Art, um Mitarbeiter in der Beratung oder im Verkauf zu eigenverantwortlichem Denken und Handeln zu bringen, Potenziale zu erkennen und selbst Lösungen zu entwickeln. Statt Antworten vorzugeben, schaffen kluge Fragen Klarheit, fördern die Motivation und stärken die Abschlusskompetenz in Kundengesprächen.
Vor allem vermitteln Fragen Wertschätzung. Denn Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter fragen, signalisieren: „Deine Meinung und deine Erfahrungen sind mir wichtig.“ Diese Botschaft kommt allerdings nur, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, die Chefs sind wirklich an den Antworten interessiert, und dass diese zu Veränderungen führen.
Dabei geht es nicht nur um das regelmäßige Mitarbeitergespräch, sondern genauso um den Arbeitsalltag. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, wie dies aussehen kann.
„Wie geht’s?“ ist oft die erste Frage, die man Bekannten stellt – gleich, wo man sie trifft. Das sollten Führungskräfte auch beim ersten Kontakt mit ihren Mitarbeitern tun. Egal, ob es ein Mitarbeitergespräch ist, die Begrüßungsrunde bei einem Meeting oder wenn sonst etwas anliegt. Weiterführende Fragen wären:
Die Führungskraft will wissen, wie der Stand eines Projektes ist und ob die Aufgabe überhaupt klar ist. In dieser Situation sind folgende Fragen angebracht:
Immer wieder kommen Mitarbeiter mit Problemen zu Führungskräften und wollen „die gewünschte Lösung“. Und umgekehrt haben Führungskräfte oft an sich selbst den Anspruch, sie müssten die beste Lösung bereits wissen.
Das passt nicht mehr in die moderne Arbeitswelt: Mitarbeiter sind Fachleute auf ihrem Gebiet, Lösungen sollten im Gespräch gefunden werden. Führungskräfte sind kompetente Sparringspartner für ihre Mitarbeiter, wenn sie entsprechende Fragen stellen:
Wie bereits geschrieben: Mitarbeiter sind Fachleute auf ihrem Gebiet – und an ihrem Arbeitsplatz. Sie wissen, welche Umstände am Schreibtisch und in ihrer Umgebung, sie am meisten stören. Deswegen lohnt es sich, sie nach ihrem Arbeitsumfeld zu fragen:
In einem Team kommen unterschiedliche Menschen zusammen. In Glücksfällen harmonieren die Mitarbeiter auf Anhieb.
In der Regel jedoch können Alter, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Arbeitsweisen oder unterschiedliche Einstellungen zu Konflikten führen. Aber die unterschiedlichen Sichtweisen könnten wertvoll für die Versicherungsagentur sein. Deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte regelmäßig nach dem Stimmungsbarometer im Team fragen:
Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.
