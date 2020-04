Freiberufler fordert Lohn für Urlaubsvertretung zurück

14.4.2020 – Ein Freiberufler hat, kommt seine Urlaubsreise wegen eines Fehlers des Reiseveranstalters nicht zustande, zwar einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit. Kein Schadenersatzanspruch besteht in der Regel hinsichtlich der nicht mehr abwendbaren Kosten, die für eine von ihm engagierte Urlaubsvertretung entstehen. So entschied das Oberlandesgericht Celle in einem Beschluss vom 10. April 2019 (11 U 13/19).

Der Kläger, ein Freiberufler, hatte für sich, seine Ehefrau und seine zwei 17 beziehungsweise 21 Jahre alten Kinder eine gemeinsame Urlaubsreise in einen Club auf Kos gebucht.

Am Vortag des geplanten Abflugs wurde er mittags von seinem Reisebüro angerufen. Es teilte ihm mit, dass es möglicherweise Probleme mit dem am nächsten Tag für drei Uhr geplanten Hinflug geben könnte. Als man am Nachmittag erneut miteinander telefonierte, wurde der Mann informiert, dass Ersatzflüge beschafft worden sind und die Reise wie geplant stattfinden könne.

Der Kläger fuhr daraufhin nachts um ein Uhr mit seiner Familie zum örtlichen Flughafen. Dort erfuhr er, dass sein Flug ersatzlos gestrichen wurde. Die verhinderten Reisenden begaben sich daraufhin zurück nach Hause.

Neu gebuchter Flug ebenfalls ausgefallen

Weil ihm die voraussichtlich letzte gemeinsame Reise mit seinen Kindern wichtig war, wollte der Familienvater jedoch nicht aufgeben. Er buchte bei dem Reisebüro daher für das gleiche Ziel eine Ersatzreise, die einige Tage später stattfinden sollte. Für die musste er fast 2.000 Euro mehr bezahlen.

Doch anscheinend sollte es der Familie nicht vergönnt sein, gemeinsam nach Griechenland zu reisen. Denn der von ihnen gebuchte Flug fand zwar statt. Weil er überbucht war, musste die Gruppe erneut am Boden bleiben.

Dieses Mal reagierte der Kläger anders. Er und seine Familie entschlossen sich dazu, auf die Reise nach Kos zu verzichten und ihren Urlaub zu Hause zu verbringen.

Von dem Reiseveranstalter forderte der als Notar tätige Kläger anschließend, einen Schadenersatz wegen vertanen Urlaubs in voller Höhe des zweiten vereinbarten Reisepreises zu erhalten. Er verlangte von ihm ebenfalls, die Kosten für eine vom ihm engagierte Urlaubsvertretung in Höhe von 5.000 Euro, die er nicht mehr abwenden konnte, zu ersetzen.

Entscheidend ist allein das Maß der Beeinträchtigung

Damit hatte der Mann bedingt Erfolg. Die Richter des Celler Oberlandesgerichts hielten seine Forderungen zumindest teilweise für berechtigt.

Um zu beurteilen, in welcher Höhe einem vereitelten Reisenden eine Erstattung des Reisepreises zusteht, kommt es nach Ansicht des Gerichts von den Umständen des Einzelfalls an. Dabei sei es grundsätzlich unerheblich, wie ein Reisender in so einem Fall die vorgesehene Reisezeit verbracht hat.

Denn das unterliege seiner Entscheidungsfreiheit. Entscheidend sei folglich allein das Maß der Beeinträchtigung durch die nicht oder mangelhaft erbrachten Reiseleistungen.

Nicht wie rechtlich gleichberechtigte Kunden behandelt

In dem zu entscheidenden Fall habe der Reiseveranstalter den Kläger und seine Familie gleich zweimal wie eine für ihn frei verfügbare „Verschiebemasse“ und nicht wie rechtlich gleichberechtigte Kunden behandelt.

Eine Minderung des Anspruchs auf eine Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit sei nicht damit zu begründen, dass der Kläger und seine Familie ihre Urlaubszeit womöglich in ihrem überdurchschnittlich anspruchsvollen Heim verbringen konnten. Denn die Entschädigung diene in erster Linie dem Ausgleich des Nachteils, dass ein Reisender seine Urlaubszeit nicht so verbringen konnte, wie mit dem Reiseveranstalter vereinbart.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände hielten die Richter einen Entschädigungsbetrag in Höhe von 85 Prozent des Preises für die zweite Reise für angemessen.

Keine Entschädigung bezüglich der Entlohnung der Urlaubsvertretung

Keine Entschädigung wurde dem Kläger bezüglich der von ihm nicht mehr abwendbaren Kosten für die Urlaubsvertretung zugesprochen. Denn die wären nach Meinung des Gerichts auch angefallen, wenn der Reiseveranstalter seinen vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen wäre.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme würden die durch den Vertreter erwirtschafteten finanziellen Vorteile im Übrigen das vereinbarte Honorar übersteigen. Das müsse sich der Kläger anrechnen lassen. Ihm stehe auch daher keine Entschädigung bezüglich der Entlohnung der Urlaubsvertretung zu.