Frauen liegen bei Gehalt weiter hinten

18.3.2020

Am Dienstag war Equal-Pay-Day, internationaler Aktionstag für Entgelt-Gleichheit zwischen Frauen und Männern. 2019 verdienten weibliche Angestellte in Deutschland im Schnitt 20 Prozent weniger Gehalt als ihr männliches Pendant, so das Statistische Bundesamt (Destatis).

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) kritisierte auf Nachfrage, dass diese Zahlen nicht die entscheidende bereinigte Lohnlücke auswiesen. „Diese betrug in 2014 auch in unserer Branche leider noch 5,7 Prozent.

Wir gehen davon aus, dass dieser Grad des ‚nicht statistisch erklärbaren Minderverdienstes‘ in den vergangenen fünf Jahren wegen der gestiegenen Sensibilität in den Führungsetagen der Versicherungs-Gesellschaften nochmal spürbar abgenommen hat“, erklärte AGV-Geschäftsführer Dr. Sebastian Hopfner dazu.

Der Verband hatte zuletzt eine aktuelle Erhebung zum Gender-Pay-Gap für das Jahr 2014 vorgenommen. „Wir werden für das Jahr 2019 erneut eine solche vornehmen, aktuell laufen noch die Erhebungen“, so Hopfner.