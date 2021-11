Fortbildungskurs fällt wegen Corona aus: Wer trägt die Kosten?

30.11.2021 – Muss ein Veranstalter den zugesicherten Termin für ein Seminar zur beruflichen Fortbildung pandemiebedingt verlegen, haben die Teilnehmer einen Anspruch darauf, dass ihnen die bereits gezahlte Kursgebühr erstattet wird. Das hat das Oberlandesgericht Celle mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 18. November 2021 entschieden (11 U 66/21).

Die Klägerin hatte sich im November 2019 für ein mehrtägiges Präsenzseminar zur beruflichen Fortbildung angemeldet. Die Veranstaltung sollte berufsbegleitend in fünf jeweils zwei- bis dreitägigen Seminarblöcken stattfinden.

Es war geplant, dass der erste Block Ende März 2020 beginnen sollte. Die komplette Ausbildung sollte sich über einen Zeitraum von rund sechs Monaten erstrecken.

Corona-bedingte Verlegung

Anfang März sagte der Veranstalter den ersten Termin wegen der sich entwickelnden Corona-Pandemie ab. Gleichzeitig teilte er mit, dass der Termin ebenso wie die übrigen Unterrichtsblöcke zu einem späteren Termin nunmehr als Webinar durchgeführt werden sollen.

Da die Klägerin an den neu anberaumten Terminen verhindert war, stornierte sie ihre Teilnahme. Den Veranstalter forderte sie dazu auf, ihr die bereits gezahlte Kursgebühr zurückzuzahlen. Der weigerte sich jedoch, ihr das Geld zu erstatten. Die Frau zog daher vor Gericht.

Wesentlicher Vertragsbestandteil

Mit Erfolg: Das Celler Oberlandesgericht gab der Klage der verhinderten Teilnehmerin in vollem Umfang statt.

Der Gesetzgeber habe zwar geregelt, dass Teilnehmer einer geplanten Freizeitveranstaltung unter bestimmten Voraussetzungen eine pandemiebedingte Terminverschiebung akzeptieren müssen. Diese Regelung sei jedoch nicht auf berufliche Fortbildungs-Veranstaltungen anzuwenden.

Für einen Veranstalter sei nämlich erkennbar, dass für Beschäftigte, die ein berufsbegleitendes Seminar gebucht hätten, eine termin- beziehungsweise fristgerechte Leistung wesentlich sei.

Berufstätige können nicht beliebig über ihre Arbeitszeit verfügen

„Bucht ein im Erwerbsleben Stehender ein berufsbezogenes und -begleitendes Seminar, für das bereits im Vorfeld bestimmte Termine angegeben worden sind, muss der Seminaranbieter auch ohne ausdrücklichen Hinweis davon ausgehen, dass die Einhaltung der angegebenen Termine für die Teilnehmer wesentlich ist und sie weder in der Lage noch auch nur bereit sein werden, an dem Seminar an beliebigen anderen Terminen teilzunehmen“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Es sei nämlich allgemein bekannt, dass berufstätige Personen in der Regel nicht beliebig über ihre Arbeitszeit verfügen könnten und sie teilweise auch familiär gebunden seien.

Offene Fragen

Die Frage, ob die dargestellten Grundsätze auch auf Aus- oder Fortbildungsmaßnahmen anzuwenden sind, die keinen berufsbegleitenden Charakter haben, ließ das Gericht offen. Das galt auch für die Frage, ob ein Teilnehmer beweisen muss, dass er die von dem Veranstalter vorgeschlagenen Ersatztermine nicht wahrnehmen kann. Denn das war in dem entschiedenen Fall unstreitig.

Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig.