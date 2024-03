Finanzdienstleister zahlen Frauen bis zu 18 Prozent weniger Gehalt

6.3.2024 – In fast allen Wirtschaftszweigen müssen Frauen mit weniger Geld auf dem Konto rechnen als Männer. Das betrifft das Gehalt und Bonuszahlungen. Besonders hoch ist der Unterschied laut verschiedener Auswertungen bei Banken, Versicherern oder Finanzdienstleistern. Die Quittung dafür bekommen Frauen spätestens mit dem Rentenbescheid.

Am 6. März ist „internationaler Frauentag“ und damit „Equal-Pay-Day“. Der Aktionstag findet zu diesem Datum statt, weil Frauen jedes Jahr bis zu diesem Tag praktisch umsonst arbeiten, wenn man den Stundenlohn im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen betrachtet und auf das ganze Jahr umrechnet.

Der Tag soll aber nicht nur die Ungleichheit im Job zwischen den Geschlechtern offenlegen. Denn aus dem ungleichen Verdienst im Beruf resultieren auch unterschiedlich hohe Bezüge im Alter. Diese Altersvorsorgelücke zwischen Männern und Frauen wird mit dem Begriff „Gender Pension Gap“ verdeutlicht.

Über sechs Prozent weniger Bonus für Frauen

Allerdings sieht es nicht nur im Ruhestand für Frauen finanziell finster aus. Die Schere geht bereits im beruflichen Alltag auseinander. Die Lohnlücke betrifft nicht nur das Grundgehalt, bei dem Mitarbeiterinnen schlechter abschneiden, sondern auch Bonuszahlungen.

Das zeigen Analysen des Ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und der Unternehmensberatung Mercer LLC für über 270 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Bundesrepublik bekommen Frauen bei Bonuszahlungen durchschnittlich 6,1 Prozent weniger vom Arbeitgeber überwiesen.

„Die geschlechtsspezifische Lohnlücke bei den Bonuszahlungen ist deutlich größer als beim Grundgehalt. Wegen dieser großen Unterschiede fällt die Lücke beim Gesamtgehalt nochmals deutlich größer aus“, lässt sich Ifo-Forscherin Michaela Paffenholz zitieren.

In Deutschland betrage die Lohnlücke laut der vorliegenden Erhebung zwischen Männern und Frauen beim Grundgehalt 2,7 Prozent. Durch Bonuszahlungen erhöhe sie sich auf 3,0 Prozent beim Gesamtgehalt. Grundlage der Ergebnisse sind Daten von Mercer. Allerdings sind Großunternehmen hier in der Mehrheit, was die Untersuchungen nicht repräsentativ für alle Firmen mache.

Männer verdienen in der Finanzbranche über 10.000 Euro mehr im Jahr

Auch The Stepstone Group Deutschland GmbH (vorher Stepstone Deutschland GmbH) hat eine Analyse zum Equal-Pay-Day vorgelegt. Das Brutto-Mediangehalt beziffert das Portal für Männer auf 45.750 Euro im Jahr, für Frauen auf 40.000 Euro. Die Angaben sind auch so im aktuellen „Gehaltsreport 2024“ veröffentlicht (VersicherungsJournal 12.1.2024).

Der unbereinigte „Gender-Pay-Gap“ liegt damit auf Bundesebene und in allen Berufen und Branchen bei -12,4 Prozent. Die bereinigte Lohnlücke gibt Stepstone mit -5,5 Prozent an.

Besonders hoch stellt sich der Gehaltsunterschied in der Finanzdienstleistungsbranche dar. Im Bereich „Banken, Finanzen und Versicherung“ verdienen Frauen laut Stepstone 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen (bereinigt -6,6 Prozent). Konkret heißt das: Männer haben in der Finanzbranche 61.000 Euro im Jahr auf dem Konto und Frauen nur 50.000 Euro.

Auch bei gleicher Position und gleicher Berufserfahrung verdienen Frauen aktuell weniger als Männer – und das in jeder Berufsgruppe. Stepstone Deutschland zum Equal-Pay-Day

Gender-Pay-Gap geht teilweise auf Diskriminierung zurück

„Auch bei gleicher Position und gleicher Berufserfahrung verdienen Frauen aktuell weniger als Männer – und das in jeder Berufsgruppe“, schreibt Stepstone in seiner Auswertung.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Professorin Dr. Alexandra Niessen-Ruenzi von der Universität Mannheim forscht zu geschlechterspezifischen Ungleichheiten am Kapitalmarkt. Sie nennt in dem Beitrag des Jobportals einerseits die bekannten Gründe für die Lohnungleichheit: schlecht bezahlte Jobs wie in der Pflege, Kinderauszeiten und Teilzeitbeschäftigung.

Laut Niessen-Ruenzi zeigten Studien zudem, dass der Gender-Pay-Gap zumindest in Teilen auf Diskriminierung zurückzuführen sei. Das betreffe konkrete Fälle, in denen Frauen für die gleiche Arbeit in gleicher Position schlechter bezahlt würden als Männer.

Ein Effekt, den auch das Entgelttransparenzgesetz aus dem Jahr 2017, das solche Ungerechtigkeiten vermeiden soll, noch nicht vollständig ausgleichen konnte, wie die Wirtschaftswissenschaftlerin betont.

In der Finanzdienstleistung verdienen Frauen zehn Euro weniger in der Stunde

Eine Studie zu Arbeitszeit und Einkommen in Deutschland hat 2023 das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt. Sie trägt den Titel „Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen“ (6.3.2023).

Auch diese Analyse bescheinigt der Finanzbranche besonders hohe Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Konkret heißt das, „Versicherungen und Pensionskassen“ zahlten 2021 ihren Mitarbeiterinnen 29,14 Euro brutto die Stunde. Die männlichen Kollegen bekamen 6,77 Euro mehr (35,91 Euro).

In der Kategorie „mit Finanz-/ Versicherungs-Dienstleistungen verbundene Tätigkeiten“ bezogen Frauen 28,50 Euro, Männer hingegen 38,99 Euro.

Im Bereich „Finanzdienstleistungen“ beträgt der Unterschied knapp zehn Euro. Beschäftigte erhielten hier vor zwei Jahren 37,61 Euro; weibliche Angestellte müssen sich dagegen mit 27,90 Euro begnügen.

AGV: Versicherer überprüfen Gehaltssysteme

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) geht davon aus, dass der bereinigte Gender-Pay-Gap in der Versicherungsbranche weiter gesunken sei. Das habe vor allem damit zu tun, dass Themen wie „Equal Pay“ und „Fair Pay“ vor dem Hintergrund des knappen Bewerbermarktes eine strategisch wichtige Rolle bei der Arbeitgeberattraktivität spielen.

Zudem muss auch die EU-Lohntransparenzrichtline bis Juni 2026 umgesetzt werden. Unternehmen ab 250 Mitarbeitern werden dann jährlich auf ihrer Webseite über die Gender-Pay-Gap von Arbeitnehmern mit gleicher und gleichwertiger Arbeit berichten müssen. „Die Unternehmen sind daher zunehmend damit befasst, ihre Gehaltssysteme genau zu überprüfen“, so der AGV auf Nachfrage.

Zusätzlich biete die Versicherungsbranche jungen Frauen gute Perspektiven. „Bei unserer AGV-Diversity-Umfrage 2023 gaben 97 Prozent der befragten Unternehmen an, dass Gender-Diversity eine hohe bis sehr hohe Bedeutung in ihrem Haus habe. 77 Prozent der Unternehmen haben dazu bereits gezielte Maßnahmen umgesetzt“, berichtet Betina Kirsch, Geschäftsführerin beim AGV.

Den Gesellschaften sei „sehr daran gelegen, den Frauenanteil in Führung, der aktuell im Branchenschnitt bei circa 32 Prozent liegt, weiter zu erhöhen“, so Kirsch.

Wer schlecht verdient, sieht im Ruhestand alt aus

Das Problem der Gehaltsungleichheit reicht aber noch weiter. Wer mittelmäßig verdient, muss lange in die Rentenkasse einzahlen, um im Alter über das Existenzminimum zu kommen. Erst nach gut 27 Jahren liegt man laut Angaben des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) oberhalb des Sozialhilfeniveaus. (Medienspiegel 16.12.2023).

Nach einer aktuellen Statistik der Deutschen Rentenversicherung wurde 2022 fast 18,6 Millionen Personen eine gesetzliche Altersrente in Höhe von im Schnitt 1.054 Euro pro Monat überwiesen. Die 8,2 Millionen Männer kamen auf knapp 1.295 Euro. Den fast 10,4 Millionen Rentnerinnen zahlte die Rentenkasse ein Drittel weniger aus, nämlich nur 863 Euro pro Monat (7.9.2023).

Bei der häufigsten Altersrentenart, nämlich der Regelaltersrente, betrug die monatliche Auszahlung für die insgesamt 7,6 Millionen Ruheständler rund 737 Euro.

Während die 3,1 Millionen Männer mit dieser Rentenart 930 Euro erhielten, lagen die ausbezahlten Bezüge bei den Frauen mit 602 Euro um 35,2 Prozent niedriger. Das ist die anteilig höchste Differenz hinsichtlich des Rentenzahlbetrages zwischen den Geschlechtern.