Fehler, die man als Chef in Bewerbungsgesprächen vermeiden sollte

26.7.2023 – Angesichts des Fachkräftemangels werden Mitarbeiter oft händeringend gesucht. Der Arbeitgeber wird selbst zum Bewerber bei geeigneten Kandidaten. Doch unter Druck sollten keine falschen Personalentscheidungen getroffen werden. Denn das führt eher zu Stress und Ärger im Team, als zu Arbeitsentlastung und mehr Umsatz. Vier grundlegende Fehler sollten bei der Personalsuche vermieden werden.

Wollen Sie eine flüchtige Bekanntschaft oder eine dauerhafte Beziehung? Man muss schon Zeit investieren, wenn man einen Bewerber langfristig für sein Versicherungsbüro gewinnen will.

Und nichts anderes sollte Ihr Ziel sein. Ein Notnagel für ein paar Monate macht Ihnen und Ihren Mitarbeitern lediglich Ärger und bringt Ihre Arbeitsabläufe durcheinander. Drum prüfe, wer sich (ewig) bindet.

Die nachfolgend geschilderten vier typischen Fehler sollten bei der Personalsuche vermieden werden.

Erstens: Sie machen’s allein

Egal, ob Sie mit dem falschen Fuß aufgestanden sind oder gerade gute Laune haben – keine gute Grundlage für eine langfristige Entscheidung. Selbst wenn Sie im Lot sind. Auch andere wollen und müssen später mit dem Kandidaten zusammenarbeiten.

Nehmen Sie mindestens eine zweite Person mit ins Bewerbungsgespräch. Am besten jemanden, der später im gleichen Team arbeitet. Außerdem sehen vier Augen mehr als zwei und Sie haben danach einen Gesprächspartner, mit dem Sie Ihre Entscheidung besprechen können.

Zweitens: „Kein Problem, ich kann das“

Sie erwarten, dass die Bewerber ihre Unterlagen dabeihaben und sich über Ihr Unternehmen kundig gemacht haben. Dann können Ihre Gesprächspartner von Ihnen dasselbe erwarten.

Sie haben nur ein, zwei Stunden Zeit, um über eine Anstellung zu entscheiden, die Sie zigtausend Euro kostet. Also beschäftigen Sie sich vorab ausreichend mit den Kandidaten.

Was wollen Sie konkret wissen? Etwa, warum will er die Arbeitsstelle wechseln? Was hat er bisher an der Arbeit gemocht? Und was hat ihn gestört? Es gab Ärger? Was ist sein Anteil daran? Wenn es Brüche im Lebenslauf gibt, das kann auch eine Scheidung oder ein Umzug sein, was hat er daraus gelernt? Was hat er dadurch Neues erfahren?

Zeigen Sie Interesse an den Kandidaten. Denn die Zeiten haben sich geändert: Nicht mehr Sie sind einfach der Arbeitgeber, sondern die Bewerber geben Ihnen künftig ihre Arbeitszeit.

Drittens: „Ich sag’s Ihnen mal“

Ja, es stimmt. Angesichts des Fachkräftemangels müssen auch Sie sich beim interessierten Kandidaten bewerben. Erzählen Sie in ein, zwei Minuten, was Ihren Betrieb ausmacht und was Ihre Mitarbeiter schätzen. Womit vor allem wird das Geld verdient, was sind die Highlights, wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Aber dann ist Schluss mit der Selbstdarstellung oder gar Selbstbeweihräucherung. Bitten Sie stattdessen den Kandidaten, danach zu fragen. Vielleicht will er etwas über Sie persönlich wissen – immerhin kennen Sie seinen Lebenslauf.

Schätzen Sie es, dass er Interesse und Eigeninitiative zeigt. Offensichtlich haben Sie einen wachen Menschen vor sich sitzen. Und wenn er nichts fragt, dann wissen Sie auch mehr über ihn.

Viertens: „Ich brauche ihn so dringend“

Sie schreiben eine Stelle aus, weil Sie dringend einen weiteren Mitarbeiter benötigen. Aber beachten Sie Ihr Bauchgefühl. Wenn Sie das Gefühl haben, es stimmt etwas nicht, dann stimmt meistens wirklich etwas nicht.

Schon deshalb ist es gut, ein Bewerbungsgespräch zu zweit zu führen. Sie können sich den Eindruck gegenseitig bestätigen oder vielleicht sogar klären, um was es geht und ob das akzeptabel ist oder nicht.

Doch letztlich wollen Sie mit dem Interessenten zusammenarbeiten und das geht langfristig schief, wenn die Chemie nicht stimmt. Es ist Ihre Entscheidung: Mehr Umsatz mit mehr Stress oder weniger Einkommen in einem harmonischen Team.