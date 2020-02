Falsch informiert zur bAV – und trotzdem kein Schadenersatz?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Nach den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage rechnet Willis Towers Watson in den kommenden Jahren mit einem Modernisierungs-Schub für die bAV. Wo die Arbeitgeber Handlungsbedarf sehen, in welchen Bereichen sie Beratung brauchen und welchen Themen sie skeptisch gegenüberstehen. (Bild: Willis Towers Watson) mehr ...

Das BRSG ist in aller Munde. Wie Arbeitgeber am besten mit der neuen Zuschussverpflichtung umgehen, ist nur eines der brennenden Themen im aktualisierten Kommentar zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz. Ein Gastbeitrag von Stefan Wehr. (Bild: Wolters-Kluwer) mehr ...

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gibt es viele ungeklärte Fragen, bei denen die Juristen sich uneins sind. So bringt ein Kommentar zum Betriebsrentengesetz scharfe Kritik an höchstrichterlichen Entscheidungen an. (Bild: Luchterhand Verlag) mehr ...