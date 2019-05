Endspurt beim Jungmakler-Award

22.5.2019

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat erneut den Jungmakler-Award ausgeschrieben. Er richtet sich an Nachwuchskräfte im Alter bis zu 39 Jahren, die in den letzten fünf Jahren erstmals ein Versicherungs-/Finanzmakler und/oder Immobilienfinanzierungs-Unternehmen gegründet, oder erworben haben.

Die drei von einer Jury bestimmten Erstplatzierten des Wettbewerbs erhalten zwischen 10.000 und 3.000 Euro und zusätzliche Sachpreise. Zuletzt Dirk Becht, Rainer Schamberger und Daniel Ivakovic gewonnen. Sie hatten sich gegen 64 andere Kandidaten durchgesetzt (VersicherungsJournal 26.10.2018).

Preisverleihung des Jungmakler-Awards 2018. Von links: BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt, Rainer Schamberger, Dirk Brecht, Daniel Ivakovic und Juror Steffen Ritter (Bild: Meyer)

Die besten Chancen haben Unternehmer mit kundenorientierten Strategien, einem funktionierenden Betrieb und bereits nachgewiesenen Erfolgen. Erster Schritt zu dem Gewinn ist eine schriftliche Bewerbung. Die Abgabefrist endet am 30. Juni. Die Preisverleihung erfolgt am 24. Oktober im Rahmen der Fachmesse DKM in Dortmund.