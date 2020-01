Digitalisierung braucht sensible Manager

30.1.2020 – Technik allein reicht für die digitale Transformation in der Assekuranz nicht. Auf dem SZ-Versicherungstag 2020 ging es um den nötigen Wandel der Unternehmenskulturen.

WERBUNG

„Transformation fängt immer mit Kommunikation an. Da kann man die tollsten Tools und Services einsetzen, es geht nicht ohne Kulturwandel“, sagte Sascha Pallenberg, Head of Digital Transformation der Daimler AG, beim SZ-Versicherungstag 2020. Denn die digitale Transformation sei kein weiteres neues Projekt, sondern die größte Herausforderung für einen exponentiellen Wandel, der sich nicht auf einzelne Branchen beschränke, sondern alle betreffe.

Quote von Nöten

Carolin Gabor (Bild: Lier)

Ein Baustein dabei ist mehr Diversität in den Führungsetagen. „Kultur ist immer noch ein Boysclub“, kritisierte Dr. Carolin Gabor, Partner von der Berliner Fintech-Gruppe Finleap GmbH und CEO des dazu gehörenden Vergleichsportals Joonko AG.

Für viele Frauen gebe es „gefühlt keinen Platz“. Dass die Branche beim Anteil von Frauen in Führungspositionen, insbesondere im Vorstand, noch nicht weiter gekommen sei, beruhe darauf, dass sie Stellen nur mit Menschen besetzten, die „exakt das Gleiche schon mehrere Jahre“ ausgeübt hätten. Da werde immer im „gleichen Teich gefischt“, was die Diversität hinsichtlich Gender sowie Bildungs- oder Regionalherkunft nicht erhöhe.

Gabor rät zur „positiven Diskriminierung“ in Form einer Quote, so habe man in der eigenen Gruppe den Frauenanteil in Führungspositionen auf 50 Prozent geschafft.

„Wir müssen an unserer Führung arbeiten – der Jungsclub ist kein Zukunftsmodell mehr“, sagte Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandschef des Provinzial Nordwest Konzerns. Stellen werde man allerdings nur bei anstehenden Personalwechseln neu besetzen und der Markt „ist sehr eng“.

Chef im Homeoffice

Für Dietmar Austrup resultiert der geringe Frauenanteil im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen auch daraus, dass andere Branchen durchlässiger seien und dort Mitarbeiter auch aus benachbarten Branche wechselten. Von Vorteil sei, dass der Regulator stärker auf die Teams und ihre Potenziale schauen wolle, so der Co-Leiter deutsche Praxisgruppe Financial Services der Personalberatung Egon Zehnder weiter.

Für die Digitalisierung brauche es nun Manager, die statt Befehlen und Kontrollieren mit Menschen umgehen können, sagte Austrup. Die Führenden müssten zudem daran arbeiten, dass jüngere Mitarbeiter stärker nach selbstbestimmteren Arbeiten strebten.

Junge Leute sollten an ihrer Persönlichkeit arbeiten, fehlende Fachlichkeiten hätten sie schnell aufgeholt, riet Breuer. Beispielsweise sollten sie Qualitäten im Konfliktmanagement entwickeln. Er sprach sich auch dafür aus, dass Führungskräfte neuere Arbeitsformen wie etwa Homeoffice vorlebten. „Das ist eine produktive Form und es wäre schön doof, wenn die sich nicht im Unternehmen durchsetzt.“

Jörg Kukies (Bild: Lier)

Anmerkungen der Aufsicht

Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, berichtete unter anderem von den Plänen der Bundesregierung, die Digitalisierung durch die Förderung von Neugründungen zu unterstützen. Die KfW Capital soll sich im Rahmen eines Beteiligungsmodells mit bis zu zehn Milliarden Euro an jungen Tech-Unternehmen beteiligen.

In einem zweiten Schritt können sich dann Versicherer an diesem KfW-Fonds beteiligen. „Das soll ein Treiber sein für diese Szene der Start-ups.“ Kukies erinnerte daran, dass viele US-Internetgiganten ihre Gründungsfinanzierung direkt oder indirekt über Pensionsfonds erlangten.

„Anpassungsbedarf“ bei Riester-Renten

Zum Provisionsdeckel in der Lebensversicherung hieß es unter anderem: „Wir arbeiten an pragmatischen Lösungen. Wir wollen das. Wir haben den Gesetzentwurf vorgelegt.“

Aussagen zur Änderung des Höchstrechnungszinses seien noch zu früh, aber man sehe natürlich bei einer Absenkung „Anpassungsbedarf“ bei Riester-Renten. Es müsse auch andere Lösungen als die Beitragsgarantie geben. Er fürchte allerdings, dass die Neugestaltung der Riester-Rente an der Hürde Deutschlandrente scheitern könnte. „Das schwedische Modell ist kein schlechtes. Die machen das gut“, so Kukies.