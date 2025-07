Diese Versicherer und Versicherungsmakler sind die besten Ausbildungsbetriebe

31.7.2025 – In einem Handelsblatt-Ranking der besten Ausbildungsbetriebe erreichten die Allianz und die Sparkassen-Versicherungen Sachsen den besten Wert aller ausgezeichneten Versicherer. Bei den Versicherungsmaklern heimste Leue & Nill das beste Ergebnis ein. Auf den vorderen Plätzen im Gesamtranking dominieren Bankinstitute.

Das SWI – Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. KG hat im Auftrag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH die besten Ausbildungsbetriebe nach Unternehmensgröße ermittelt.

An der Studie „Arbeitgeberkompass: Beste Ausbildungsbetriebe 2025“ beteiligten sich von Mai bis Juni 2025 exakt 2.094 Ausbildungsbetriebe. Eingeladen waren knapp 40.000 Unternehmen – die Rücklaufquote lag damit bei lediglich fünf Prozent.

So wurde die Ausbildungssituation gewertet

Für die Studie des SWI wurden ausschließlich die Unternehmen selbst befragt – Rückmeldungen von Auszubildenden flossen also nicht in die Bewertung ein. Die teilnehmenden Betriebe beantworteten unter anderem standardisierte Fragen zu Ausbildungserfolg, Betreuung, Alltagsgestaltung und zur Struktur des Ausbildungsprogramms.

Abgefragt wurde beispielsweise, ob es freiwillige Zusatzleistungen für Azubis gibt, wie diese in den Arbeitsalltag eingebunden sind oder ob individuelle Unterstützung bei Leistungsschwächen angeboten wird. Auch Zukunftsaussichten spielten eine Rolle – etwa, ob eine Übernahme nach Ausbildungsende in Aussicht gestellt wird.

Je nach Erfüllungsgrad erhielten die Unternehmen null bis 100 Punkte pro Kriterium. Ausgezeichnet wurden nur Betriebe, die mindestens 70 Prozent der maximalen Punktzahl erreicht haben.

Viele Personalverantwortliche beobachten negative Tendenzen

Im Rahmen der Onlinebefragung konnten die Ausbildungsbetriebe zusätzlich ihre allgemeine Einschätzung zur Ausbildungssituation und zur Eignung der Nachwuchskräfte abgeben. Diese Angaben flossen nicht in die spätere Bewertung ein. Die Einschätzung erfolgte auf einer Skala von minus zwei (sehr negativ) bis plus zwei (sehr positiv).

Die Antworten zeigen dabei ein durchwachsenes Stimmungsbild unter den Ausbildungsbetrieben:

43 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, dass die Eignung der Auszubildenden in den letzten Jahren abgenommen hat.

40 Prozent berichten von einer sinkenden Leistungsbereitschaft, wobei ein Viertel dieser Aussage widerspricht.

Fast 60 Prozent der Unternehmen stellen fest, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Auszubildenden deutlich kürzer geworden ist.

Ein Drittel der Unternehmen spricht von stark rückläufigen Bewerberzahlen. Besonders betroffen sind kleine Unternehmen.

Mehr als zwei Drittel der Unternehmen haben digitale Lern- und Kommunikationsmedien fest in den Ausbildungsalltag integriert. Bei mittelgroßen und großen Unternehmen liegt der Anteil sogar bei 80 Prozent.

Die besten Ausbildungsbetriebe im Gesamtranking

Insgesamt wurden 210 Unternehmen als „Beste Ausbilder 2025“ ausgezeichnet. Unter den zehn bestplatzierten Betrieben findet sich zwar kein Ausbildungsunternehmen aus der Versicherungswirtschaft, die drei Erstplatzierten lassen sich jedoch der Finanzbranche zurechnen.

Das beste Ergebnis erreichte mit 97,5 Prozent die Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG. Das Finanzinstitut aus Waren an der Müritz fällt nach Unternehmensgröße in die Kategorie „100 bis 500 Mitarbeiter“ und bietet auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an.

Dahinter folgen auf den Plätzen zwei und drei die Rhön-Rennsteig-Sparkasse mit 96,8 Prozent sowie die Sparkasse Kraichgau mit 96,7 Prozent. Erstere zählt zur Kategorie „bis 500 Beschäftigte“, Letztere zur Kategorie „bis 1.000 Beschäftigte“. Ein duales Studium bietet allerdings nur die Drittplatzierte an.

Es folgt mit der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) auf Rang vier eine Vertreterin der Immobilienbranche. Das Chemnitzer Unternehmen, das der Kategorie „bis 500 Mitarbeiter“ angehört, erreichte 96,5 Prozent. Mit der Hamburger Volksbank eG (96,3) ging auch der fünfte Platz an ein Bankinstitut beziehungsweise einen Finanzdienstleister.

Beste Versicherer auf den Rängen 16 und 17

Die Allianz SE und die Sparkassen-Versicherungen Sachsen erzielten das beste Ergebnis unter den Unternehmen der Versicherungsbranche. Sie konnten sich jedoch im Gesamtklassement aller Unternehmen mit erreichten 93,6 Prozent nur auf den Rängen 16 und 17 platzieren.

Das drittbeste Ergebnis unter den teilnehmenden Versicherern kann die WWK Lebensversicherung a.G. mit 93,5 Prozent vorweisen. Die Hansemerkur Krankenversicherung AG belegte mit 93,3 Prozent Rang vier. Die Branchenzuordnung erfolgt hierbei abweichend vom Handelsblatt, das Versicherer und Versicherungsvermittler teils unterschiedlichen Branchen zuordnet.

Der Versicherungsmakler Leue & Nill GmbH + Co. KG erreichte 92,8 Prozent und schob sich damit auf Rang fünf der Versicherungsbranche. Es folgen mit der Provinzial Holding AG und der Generali Deutschland AG erneut zwei Versicherer auf den Plätzen sechs und sieben.

Insgesamt wurden in der aktuellen Studie neun Versicherer, drei Versicherungsmakler und mit der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. ein Maklerverbund ausgezeichnet. Die DHS Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ist hierbei das einzige Unternehmen der Branche, das weniger als 100 Beschäftigte zählt.

Beste Ausbildungsbetriebe der Versicherungsbranche 2025 Ergebnis Unternehmen Unternehmensgröße Duales Studium 93,6 Allianz SE mehr als 1.000 ja 93,6 Sparkassen-Versicherungen Sachsen 500 bis 1.000 ja 93,5 WWK Lebensversicherung a.G. mehr als 1.000 ja 93,3 Hansemerkur Krankenversicherung AG mehr als 1.000 ja 92,8 Leue & Nill GmbH + Co. KG 500 bis 1.000 ja 92,2 Provinzial Holding AG mehr als 1.000 ja 89,5 Generali Deutschland AG mehr als 1.000 ja 88,8 VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. mehr als 1.000 ja 88,1 Debeka Krankenversicherungsverein a.G. mehr als 1.000 ja 87,6 Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) mehr als 1.000 ja 85,8 Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. 100 bis 500 nein 82,7 Debeka Versicherungen mehr als 1.000 ja 73,5 DHS Versicherungsmakler GmbH & Co. KG weniger als 100 nein

Eine Tabelle mit den ausgezeichneten Preisträgern aller Branchen ist im Handelsblatt-Artikel zur Studie abrufbar. Das SWI präsentiert auf seiner Webseite eine Zusammenfassung zu den Ergebnissen der allgemeinen Umfrage.