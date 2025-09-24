Diese Versicherer und Vermittler sind die familienfreundlichsten Arbeitgeber

19.11.2025 – In einem Ranking der familienfreundlichsten Arbeitgeber von Servicevalue und F.A.Z. erzielte die WWK bei den Versicherern das beste Ergebnis. Unter den Versicherungsmaklern führt Fidessecur das Feld an. In der Kategorie der Finanzvertriebe belegte Global Finanz den Spitzenplatz.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH die familienfreundlichsten Arbeitgeber aus 88 Branchen ermittelt.

So wurden die Daten erhoben

Die Gesamtpunktzahl wurde mit einem sogenannten Social-Listening-Verfahren ermittelt. Es sollte Aufschluss darüber geben, welchen Ruf im Internet die Unternehmen als familienfreundliche Arbeitgeber haben.

Dazu wurde zunächst ein sogenanntes Crawling anhand definierter Suchbegriffe durchgeführt: Die Studienautoren sammelten 3,2 Millionen Textfragmente aus rund 100 Millionen Online-Quellen, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 20. September 2025 abgegeben wurden. Die Suchanfragen erfolgten anhand von drei Eventtypen, die unterschiedlich gewichtet wurden:

Familienfreundlichkeit (50 Prozent): Aussagen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der grundsätzlichen Familienpolitik des Unternehmens sowie Boni für Familien,

Arbeitsklima (25 Prozent): Arbeitsbedingungen, Kollegenzusammenhalt, Arbeitsauslastung, Möglichkeit von Homeoffice und mobiler Arbeit,

Arbeitgeber (25 Prozent): Arbeitsplatzsicherheit, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Aussagen zur Work-Life-Balance und zum Berufsklima.

Tonalität und Reichweite entscheidend

Im nächsten Schritt wurde ausgewertet, wie und in welcher Verbreitung über die Unternehmen gesprochen wurde. Dazu ermittelten die Studienautoren zunächst, ob die Textfragmente eher positiv oder negativ ausfielen.

Aus der Differenz entstand für jedes Unternehmen ein Tonalitätssaldo, getrennt nach den drei Eventtypen und entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet.

Parallel wurde auch berücksichtigt, wie weit diese Aussagen tatsächlich reichten: ob sie nur auf wenig beachteten Plattformen erschienen oder größere Resonanz fanden. Beide Werte – Tonalität und Reichweite – wurden zu einer ersten Gesamtpunktzahl zusammengeführt.

Diese Punktzahl wurde anschließend innerhalb der jeweiligen Branche normiert: Das bestbewertete Unternehmen setzte mit 100 Punkten den Maßstab, alle übrigen wurden daran gemessen. Im letzten Schritt wurde der Durchschnittswert aller Unternehmen der Branche berechnet. Nur wer diesen übertrifft, wird als familienfreundlich ausgezeichnet.

WWK bei Versicherern als familienfreundlichster Arbeitgeber gewertet

In der Branchenwertung der Versicherer erhielten 19 Anbieter eine Auszeichnung als familienfreundliche Arbeitgeber. Den Höchstwert von 100 Punkten erzielten die WWK Versicherungen, die damit als Branchensieger den Benchmark setzten.

Doch die Spitzengruppe liegt dicht beieinander: Die Hansemerkur Versicherungen folgen mit nur 0,1 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz. Die drittplatzierte Versicherungsgruppe die Bayerische verfehlte die Spitzenposition lediglich um 0,2 Punkte.

Dahinter folgen auf den Rängen vier und fünf die Provinzial Versicherungen mit 96,6 Punkten und die Signal Iduna Versicherungen mit 95,6 Punkten. Die Swiss Life Deutschland-Gruppe platzierte sich mit 94,8 Punkten auf Rang sechs.

Fidessecur triumphiert bei den Versicherungsmaklern

In der Branche der Versicherungsmakler wurden nur sechs Unternehmen für ihre überdurchschnittliche Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Der Branchensieg mit 100 Punkten ging hier an die Fidessecur Versicherungsmakler GmbH.

Dahinter folgen mit 97,5 Punkten die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) auf dem Silberrang und auf dem dritten Platz die Helmsauer-Gruppe (92,8). Die weiteren ausgezeichneten Versicherungsmakler sind:

Global Finanz bei „Finanz- und Anlageberatern“ vorn

Servicevalue weist in der Studie zusätzlich die Branche der „Finanz- und Anlageberater“ aus. Darunter fallen in der Regel Allfinanz- und Strukturvertriebe. Ausgezeichnet wurden in dieser Kategorie elf Unternehmen für ihre Familienfreundlichkeit. Wie bereits bei früheren Studien zeigt sich, dass diese Kategorie nicht immer trennscharf gegenüber Versicherungsmaklern abgegrenzt ist.

Den Benchmark mit 100 Punkten bildet die Global Finanz AG, gefolgt von der OVB Holding AG mit 98,7 Punkten auf dem zweiten Rang. Die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH kann sich mit 96,4 Punkten über das drittbeste Ergebnis freuen. Weitere ausgezeichnete Finanzdienstleister sind:

Die weiteren Ergebnisse können auf der Webseite von Servicevalue eingesehen werden.