Diese Versicherer sind Deutschlands Top-Arbeitgeber

24.3.2025 – Die Initiative „Great Place to Work“ will vorbildlichen Brötchengebern eine große Bühne bieten. Basis der Auszeichnung sind Kulturaudits und Mitarbeiterbefragungen. In diesem Jahr schneidet unter den deutschen Versicherern die Bayerische am besten ab: Hier bewerten 94 Prozent der Befragten ihren Arbeitsplatz als sehr gut. Ebenfalls auf der Siegerliste stehen die Allianz Versicherungen, die Deutsche Rück/VOV und der Volkswohl Bund sowie die Siemens-Betriebskrankenkasse und die Techniker.

WERBUNG

Galaabend für „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025“: Die 100 Sieger des gleichnamigen Wettbewerbes erhielten am Donnerstagabend in der Kölner Flora eine hölzerne Trophäe, die sie als Vorbilder in Sachen Personalpolitik auszeichnet.

Zum Vergrößern Bild klicken.Von links: Nathalie Schellinger, Employer Branding Managerin, und Felicitas Eckert, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Versicherungsgruppe die Bayerische (Bild: Gero Breloer)

Ziel der 2002 ins Leben gerufenen Initiative „Great Place to Work“ (GPTW) ist es, zukunftsorientierte Arbeitsbedingungen herauszustellen. Die Juroren des Forschungs- und Beratungsinstituts GPTW Deutschland GmbH prüften hierfür die jeweilige Firmenkultur der insgesamt 1.080 Teilnehmer.

Beschäftigte beurteilen ihre Vorgesetzten

Außerdem gaben Unternehmensverantwortliche Auskunft über Maßnahmen und Instrumente der Personalarbeit im vorigen Jahr und stellten sich dem Urteil ihrer eigenen Beschäftigten: Insgesamt 561.891 Mitarbeitende wurden repräsentativ und anonym zu ihren Kollegen und Vorgesetzten befragt.

Schwerpunkte der freiwillig beauftragten Analyse waren die Ansichten der Umfrageteilnehmer zu den Themen Führungskompetenz, Vertrauen, Anerkennung, Förderung, Fürsorge, Zusammenarbeit, Teamgeist und Identifikation mit dem Unternehmen.

Etliche Versicherer unter den 100 Preisträgern

Eine hierauf basierende Firmenkultur sei ein „entscheidender Schlüssel für den Erfolg“, sagte GPTW- Geschäftsführer Frank Hauser. Diese finde man bei den deutschlandweit verstreut ansässigen Preisträgern aus sechs Größenklassen, die aus sieben sehr unterschiedlichen Branchen stammen:

Dienstleistungen,

Finanzdienstleister,

Gesundheits- und Sozialwesen,

Handel, Verkehr, Gastronomie,

Industrie, Energie, Bau, Umwelt,

Information und Kommunikation,

Sozialversicherungen, öffentlicher Dienst, Erziehung und Unterricht.

In der Kategorie Finanzdienstleister sind diese Versicherer vertreten:

Die besten Arbeitsplätze der deutschen Assekuranz

Bei den zwei erstgenannten Allianz-Firmengruppen mit knapp 4.589 beziehungsweise 21.137 Mitarbeitenden bewerten jeweils 83 Prozent der Befragten ihren Arbeitsplatz als sehr gut. Zum Vergleich: Bei den 880 Mitarbeitenden des Volkswohl Bunds sind es 88 Prozent.

Noch besser ist die Zustimmung bei der 283-köpfigen Belegschaft der Deutschen Rückversicherung /VöV Rückversicherung mit 92 Prozent. Den Spitzenwert von 94 Prozent unter den deutschen Versicherern erreicht die Bayerische, die etwa 700 Menschen beschäftigt.

Für den internationalen Wettbewerb werden jährlich Befragungen in 170 Ländern mit mehr als 20 Millionen Beschäftigten aus 21.000 Unternehmen durchgeführt. Der bundesweite Arbeitgeberwettbewerb findet jährlich seit 2002 statt.

Nicht alle Versicherer lassen sich jährlich zertifizieren

Im vorigen Jahr (VersicherungsJournal 26.3.2024) hatte es nur die Allianz und die SBK unter die Top 100 der beliebtesten Brötchengeber Deutschlands geschafft. Allerdings teilten zum Beispiel 2023 die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. sowie der Volkswohl Bund mit, dass sie nur im Zwei-bis-Drei-Jahres-Turnus an dieser Befragung teilnehmen.

Auf der Siegerliste fand sich auch 2024 die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, von deren 2.011 Beschäftigten aktuell 80 Prozent ihren Arbeitsplatz als sehr gut empfinden. Als weiterer gesetzlicher Krankenversicherer im diesjährigen Ranking vertreten: die Techniker Krankenkasse (15.346 Mitarbeitende, 85 Prozent Zustimmung).

Weitere Arbeitgeber der Finanzbranche dürften sich zwar ebenfalls den Tests und Umfragen gestellt haben, aber daran gescheitert sein. Wie viele und welche dies betrifft, wollte eine Sprecherin des Veranstalters GPTW auf Anfrage des VersicherungsJournals nicht mitteilen.