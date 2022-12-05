Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

Diese Versicherer sind als Ausbildungsbetriebe besonders attraktiv

13.8.2025 – Die Huk-Coburg gilt im Dienstleistungssektor als attraktivster Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Dahinter folgt die Debeka. Die Allianz belegt den geteilten dritten Platz. Dies hat eine Befragung von Servicevalue im Auftrag von Die Welt ergeben. Zahlreiche weitere Versicherer dürfen sich ebenfalls mit dem Prädikat „sehr hohe Attraktivität“ schmücken.

Die Servicevalue GmbH hat zum fünften Mal in Kooperation mit der Zeitung Die Welt die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ durchgeführt. Zur Bewertung standen 3.956 „größere“ Unternehmen (gemessen an der Mitarbeiterzahl) aus den drei Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie.

So wurden die Bürger gefragt ...

In einem ersten Schritt wurden „Bürgerinnen und Bürger […] gefragt, welche der gelisteten Unternehmen ihnen als Ausbildungsbetrieb bekannt sind und welche Unternehmen sie als Ausbildungsbetrieb tatsächlich beurteilen können. Die Antwortmöglichkeit ‚ist mir nicht bekannt/kann ich nicht beurteilen‘ gilt als Filterfrage“, wird im Studiensteckbrief (PDF, 187 KB) hervorgehoben.

Im zweiten Schritt sollte dann folgende Frage beantwortet werden. „„In der folgenden Befragung möchten wir das Image beziehungsweise die Attraktivität von Unternehmen als Ausbildungsbetrieb erfassen. Das Image bezeichnet das Stimmungsbild von dem jeweiligen Unternehmen und die Attraktivität ist die Anziehungskraft als Ausbildungsbetrieb.

Bewertungen sind immer individuell und hängen von den Erwartungen und Erfahrungen des Betrachters in seiner jeweiligen Rolle ab. Positive und negative Assoziationen können den Gesamteindruck mitprägen, allgemeine Kenntnisse und konkrete Informationen von Anderen ebenso. Wie bewerten Sie für [Unternehmen X] das Image beziehungsweise die Attraktivität als Ausbildungsbetrieb?“

... und die Ausbildungsbetriebe bewertet

Die zu vergebenden Noten reichten von „ausgezeichnet“ (1) und „sehr gut“ (2) über „gut“ (3) bis hin zu „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5). Für die Auswertung wurde der ungewichtete Mittelwert herangezogen.

Die überdurchschnittlichen Testkandidaten erhielten die Auszeichnung „hohe Attraktivität“. Wer besser als der Durchschnitt diese Gruppe war, darf sich mit dem Prädikat „sehr hohe Attraktivität“ schmücken.

Fast 600.000 Urteile

Insgesamt kamen den Angaben zufolge rund 590.000 Urteile zusammen. Zur Stichprobengröße je Prüfling wird mitgeteilt, dass es mindestens 62 und in der Spitze 517 Bewertungsstimmen waren. Zu den 1.684 Dienstleistern gehören unter anderem auch die Versicherer.

Am besten unter allen Dienstleistern schnitten die Huk-Coburg Versicherungen ab (Mittelwert: 2,46). Noch besser war nur die Merck-Gruppe aus dem Industrie-Sektor (2,45). Auf dem Siegerpodest im Segment Dienstleistung landeten auch die Debeka Versicherungen (2,47) und die Allianz Versicherungen (mit 2,48 auf dem geteilten Bronzerang).

20 Branchenvertreter mit „sehr hoher Attraktivität“

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 14.8.2024) verbesserte sich die Huk-Coburg um zwei Positionen. Die Debeka fiel von eins auf zwei zurück, während die Allianz ihren dritten Platz verteidigte.

Ebenfalls eine „sehr hohe Attraktivität“ besitzen aus dem Kreise der Assekuranz-Unternehmen unter anderem

Das vollständige Ranking der Dienstleister kann auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.

Björn Wichert

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese privaten Kranken- und Direktversicherer überzeugen mit ihrem digitalen Service
29.7.2025 – Die Note „sehr gut“ wurde im Ranking von Chip nur ein einziges Mal vergeben – viele Versicherer erreichen aber gute Ergebnisse. Stark verbessert oder verschlechtert haben sich unter anderem die Bayerische, Cosmos, DBV, Debeka, Ergo, Huk-Coburg, Inter, Hallesche und Nürnberger. (Bild: Chip) mehr ...
 
Dies sind die Digital-Champions aus der Versicherungsbranche
23.7.2025 – Wer in Sachen digitale Kundennähe seinen Job am besten macht, wurde in einer Verbraucherumfrage ermittelt. 15 Marktteilnehmer aus der Assekuranz schafften es unter die 200 Besten der über 2.100 Testkandidaten. Welche Akteure in den Versicherungskategorien den Branchensieg holten. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
KI im Versicherungsvertrieb: Wie Maklerpools Vermittler unterstützen
5.3.2025 – Künstliche Intelligenz kann auch im Versicherungsvertrieb helfen, die Hände für das Kerngeschäft frei zu haben. Was große Maklerpools hierzu jetzt angeschlossenen Vermittlern anbieten, hat VersicherungsJournal bei Jonathan Posselt, KI-Teamleiter bei Fonds Finanz, nachgefragt. (Bild: Fonds Finanz) mehr ...
 
Diese Versicherer bieten mit ihren Kunden-Apps den größten Vorteil
19.2.2025 – Viele Marktgrößen spielen auch bei der mobilen Ansprache ganz vorn mit. Aus Sicht der Kunden werden die besten Apps jedoch nicht von den privaten Akteuren oder den Insurtechs aufgelegt. Krankenkassen schneiden mit ihren mobilen Angeboten noch besser ab. (Bild: Pixabay CC0/Geralt) mehr ...
 
Dies sind die Digital-Champions aus der Versicherungsbranche
24.7.2024 – Wer in Sachen digitale Kundennähe seinen Job am besten macht, wurde in einer Verbraucherumfrage ermittelt. 16 Marktteilnehmer aus der Assekuranz schafften es unter die 200 Besten der fast 2.100 Testkandidaten. Welche Akteure in den sieben Versicherungskategorien den Branchensieg holten. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Die Anbieter mit der besten Kundenkommunikation via Telefon und E-Mail
29.8.2023 – Eine telefonische Anfrage oder eine elektronische Nachricht wollen beantwortet werden. Wie zuverlässig die Assekuranz für Verbraucher in dieser Beziehung ist, wird in einer Disq-Analyse untersucht. Dafür werden 64 Akteure in den Fokus genommen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Die Versicherer mit den besten Auftritten im Netz
5.12.2022 – Der AMC untersucht die Qualität von 122 Online-Auftritten der Versicherungsbranche. Zehn Unternehmen gehören zur Elite und erhalten das Siegel „Top-Website 2022“. (Bild: AMC) mehr ...