Diese Versicherer sind als Ausbildungsbetriebe besonders attraktiv

13.8.2025 – Die Huk-Coburg gilt im Dienstleistungssektor als attraktivster Ausbildungsbetrieb Deutschlands. Dahinter folgt die Debeka. Die Allianz belegt den geteilten dritten Platz. Dies hat eine Befragung von Servicevalue im Auftrag von Die Welt ergeben. Zahlreiche weitere Versicherer dürfen sich ebenfalls mit dem Prädikat „sehr hohe Attraktivität“ schmücken.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat zum fünften Mal in Kooperation mit der Zeitung Die Welt die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ durchgeführt. Zur Bewertung standen 3.956 „größere“ Unternehmen (gemessen an der Mitarbeiterzahl) aus den drei Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie.

So wurden die Bürger gefragt ...

In einem ersten Schritt wurden „Bürgerinnen und Bürger […] gefragt, welche der gelisteten Unternehmen ihnen als Ausbildungsbetrieb bekannt sind und welche Unternehmen sie als Ausbildungsbetrieb tatsächlich beurteilen können. Die Antwortmöglichkeit ‚ist mir nicht bekannt/kann ich nicht beurteilen‘ gilt als Filterfrage“, wird im Studiensteckbrief (PDF, 187 KB) hervorgehoben.

Im zweiten Schritt sollte dann folgende Frage beantwortet werden. „„In der folgenden Befragung möchten wir das Image beziehungsweise die Attraktivität von Unternehmen als Ausbildungsbetrieb erfassen. Das Image bezeichnet das Stimmungsbild von dem jeweiligen Unternehmen und die Attraktivität ist die Anziehungskraft als Ausbildungsbetrieb.

Bewertungen sind immer individuell und hängen von den Erwartungen und Erfahrungen des Betrachters in seiner jeweiligen Rolle ab. Positive und negative Assoziationen können den Gesamteindruck mitprägen, allgemeine Kenntnisse und konkrete Informationen von Anderen ebenso. Wie bewerten Sie für [Unternehmen X] das Image beziehungsweise die Attraktivität als Ausbildungsbetrieb?“

... und die Ausbildungsbetriebe bewertet

Die zu vergebenden Noten reichten von „ausgezeichnet“ (1) und „sehr gut“ (2) über „gut“ (3) bis hin zu „mittelmäßig“ (4) und „schlecht“ (5). Für die Auswertung wurde der ungewichtete Mittelwert herangezogen.

Die überdurchschnittlichen Testkandidaten erhielten die Auszeichnung „hohe Attraktivität“. Wer besser als der Durchschnitt diese Gruppe war, darf sich mit dem Prädikat „sehr hohe Attraktivität“ schmücken.

Fast 600.000 Urteile

Insgesamt kamen den Angaben zufolge rund 590.000 Urteile zusammen. Zur Stichprobengröße je Prüfling wird mitgeteilt, dass es mindestens 62 und in der Spitze 517 Bewertungsstimmen waren. Zu den 1.684 Dienstleistern gehören unter anderem auch die Versicherer.

Am besten unter allen Dienstleistern schnitten die Huk-Coburg Versicherungen ab (Mittelwert: 2,46). Noch besser war nur die Merck-Gruppe aus dem Industrie-Sektor (2,45). Auf dem Siegerpodest im Segment Dienstleistung landeten auch die Debeka Versicherungen (2,47) und die Allianz Versicherungen (mit 2,48 auf dem geteilten Bronzerang).

20 Branchenvertreter mit „sehr hoher Attraktivität“

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 14.8.2024) verbesserte sich die Huk-Coburg um zwei Positionen. Die Debeka fiel von eins auf zwei zurück, während die Allianz ihren dritten Platz verteidigte.

Ebenfalls eine „sehr hohe Attraktivität“ besitzen aus dem Kreise der Assekuranz-Unternehmen unter anderem

Das vollständige Ranking der Dienstleister kann auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.