Diese Versicherer, Makler und Vertriebe sind Top-Ausbilder für ein duales Studium

22.5.2025 – Servicevalue und das F.A.Z. Institut haben die Top-Ausbilder für dual Studierende ausgezeichnet. Bei den Versicherern liegt die Allianz vorn. MRH Trowe und die Formaxx können sich bei den Versicherungsmaklern und Finanzvertrieben durchsetzen.

Welche Unternehmen sind Deutschlands Top-Ausbilder für ein duales Studium? Das haben die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH und die Servicevalue GmbH in einer gemeinsamen Auswertung ermittelt. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Nennungen zu etwa 13.500 Unternehmen ausgewertet, die sich 101 Branchen zuordnen lassen.

„Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis können Unternehmen ihre zukünftigen Mitarbeiter schon während des Studiums an das Unternehmen binden und sie optimal auf die Anforderungen im Berufsalltag vorbereiten. Außerdem profitieren sie von frischen Ideen und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Studierenden mitbringen“, heben die Autoren die Vorteile eines dualen Studiums hervor.

So wurden die Daten erhoben

Die Bewertung der Ausbildungsqualität erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden im Rahmen eines Social Listenings öffentliche Online-Inhalte analysiert. Grundlage dafür waren automatisch erfasste Beiträge von Nachrichtenseiten, Social-Media-Kanälen, Bewertungsplattformen, Foren und Blogs.

Die Inhalte wurden bestimmten Themenfeldern, sogenannten „Eventtypen“, zugeordnet. Dabei wurde zum einen die Tonalität der Beiträge erfasst – also ob ein Textfragment inhaltlich eher positiv, neutral oder negativ gefärbt war –, zum anderen die Reichweite, also wie häufig ein Thema in welcher Tonalität genannt wurde. Die vier Eventtypen waren:

Arbeitgeber: Beiträge, die sich allgemein mit dem Unternehmen als Arbeitgeber befassen – etwa mit der Arbeitsplatzsicherheit, der Vergütung oder dem Umgang mit Beschäftigten.

Karriere: Inhalte, die sich auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten beziehen, etwa Aufstiegschancen, Weiterbildungsangebote oder die Perspektiven nach einem Studienabschluss.

Unternehmenskultur: Erwähnungen zur Atmosphäre im Unternehmen, zum kollegialen Miteinander, zur Führungskultur oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Duales Studium: Beiträge, die konkret duale Studiengänge im Unternehmen betreffen – etwa die Studienorganisation, Praxisphasen, Betreuung oder die Bewertung durch aktuelle oder ehemalige Studierende.

Für die erste Teilnote wurde der Eventtyp „Duales Studium“ mit 50 Prozent gewichtet. Die übrigen drei Eventtypen – „Arbeitgeber“, „Karriere“ und „Unternehmenskultur“ – flossen gemeinsam mit den verbleibenden 50 Prozent ein.

Schritt zwei: Fragebogen an Unternehmen

Im zweiten Schritt wurden zusätzlich Fragebögen an die Unternehmen versendet. Diese enthielten strukturierte Fragen zu Ausbildungsvergütung, Zusatzleistungen sowie zu organisatorischen Aspekten des dualen Studiums – etwa zur Kooperation mit Hochschulen oder zur Wohnraumbeschaffung für Studierende. Auch diese Angaben wurden in Punkte umgerechnet.

Die Ergebnisse aus Online-Auswertung und Fragebogen flossen anschließend in einen gemeinsamen Punktwert ein, der branchenintern normiert wurde.

Die Bewertung erfolgte getrennt nach Branchen und auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Innerhalb jeder Branche setzte das jeweils bestbewertete Unternehmen den Referenzwert von 100 Punkten, an dem sich die übrigen Anbieter orientierten und entsprechend abgestuft wurden.

Unternehmen, die im Gesamtergebnis über dem Durchschnitt ihrer Branche liegen, erhalten die Auszeichnung „Dual Studieren: Deutschlands Top-Ausbilder 2025“.

Allianz triumphiert bei den Versicherern

Bei den Versicherern erhielten insgesamt 17 Gesellschaften diese Auszeichnung. Das Feld liegt eng beieinander: Zwischen den erstplatzierten Allianz Versicherungen und den Ergo Versicherungen auf Rang zehn liegen nur rund neun Punkte.

Die Debeka Versicherungen platzieren sich auf Platz zwei mit 99,2 Punkten und die Zurich Versicherungen auf dem dritten Rang mit 98,7 Punkten.

Dahinter kommen die VHV Versicherungen, Huk-Coburg Versicherungen und die Swiss Life Lebensversicherung SE auf den Rängen vier bis sechs ein. Ihre Punkte liegen zwischen 97,6 und 95,5.

MRH Trowe bei den Versicherungsmaklern vorn

Branchensieger bei den Versicherungsmaklern ist mit 100 Punkten die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe). Dahinter platziert sich die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH auf Rang zwei (98,3 Punkte). Die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH erzielt mit 97,5 den dritthöchsten Punktwert.

In dieser Wertung wurden sechs weitere Unternehmen zu Top-Ausbildern gekürt. Diese sind die BDJ Versicherungsmakler GmbH (93,8), Fidessecur Versicherungsmakler GmbH (92,3), Funk-Gruppe (85,8), Dr. Ellwanger & Kramm Versicherungsmakler GmbH & Co. KG (82,5), Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG (80,9) und die Artus-Gruppe (80,2).

Formaxx AG bei Finanzvertrieben vorn

Bei den sogenannten Finanz- und Anlageberatern werden fünf Unternehmen als Top-Arbeitgeber für Studenten ausgezeichnet. Die Formaxx AG erringt den Branchensieg mit 100 Punkten. Ihr folgen die Finum.Finanzhaus AG (97,6), die MLP SE (91,4), die Swiss Life Select Deutschland GmbH (90,1) sowie die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (88,5).

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.