Diese Arbeitgeber werden von Azubis am besten bewertet

8.11.2023 – Wer junge Talente überzeugen kann und von Beschäftigten weiterempfohlen wird, hat die Wochenzeitung Die Zeit gemeinsam mit dem Bewertungsportal Kununu untersucht. Zur Spitzengruppe in der Versicherungsbranche gehören die Barmenia, die Concordia und Allianz Trade.

Wer kann junge Menschen als Arbeitgeber überzeugen? Und welche Unternehmen sind für Auszubildende überhaupt attraktiv? Diesen Fragen ist die Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG in Kooperation mit der Bewertungsplattform Kununu GmbH in einer aktuellen Auswertung nachgegangen.

Zum ersten Mal erhielten 500 Unternehmen die Auszeichnung „Most wanted Start 2024“. Bereits im Juni hatte das Hamburger Verlagshaus zum zweiten Mal die 1.000 Top-Arbeitgeber in Deutschland gekürt (VersicherungsJournal 15.6.2023).

Angaben zur Methodik

Basis der Erhebung bilden 258.000 Arbeitgeberprofile und über 2,9 Millionen Bewertungen auf dem Portal von Kununu. Um in die engere Auswahl zu kommen, mussten die Firmen folgende Kriterien erfüllen:

Das Unternehmen hat eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten auf Kununu (auch im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten). Die Skala reicht von eins bis fünf, eins steht für „sehr schlecht“ und „fünf“ für „sehr gut“.

Die Weiterempfehlungsrate beträgt 70 Prozent.

Die Firma hat mindestens sieben Azubi-Bewertungen, davon eine in den vergangenen zwölf Monaten.

Das Unternehmen hat ein deutsches Kununu-Profil.

Das finale Ranking basiert auf folgenden Kriterien: Weiterempfehlungsrate (vierfach gewichtet), Mitarbeiter-Bewertungsscore der vergangenen zwölf Monate (vierfach gewichtet) und der Anzahl der Bewertungen im vergangenen Jahr (zweifach gewichtet).

Diverse Versicherer unter den Top-100

500 Arbeitgeber schafften es in die finale Auswertung für Auszubildende, alle platzierten Firmen erreichten eine Bewertung von über vier Sternen und kamen aus zehn verschiedenen Wirtschaftszweigen. Das Gesamtranking der beliebtesten Ausbildungsplätze finden Interessenten hier (PDF, 1,2 MB).

In die Top-100 der Auswertung schafften es diverse Arbeitgeber der Versicherungsbranche. Folgende Gesellschaften konnten sich als beste Ausbilder platzieren:

Die Gewinner in der Kategorie Versicherung

Entsprechend der Platzierung im Gesamtranking sieht die Aufstellung nach Branchen geordnet in der Einzel-Kategorie „Versicherung“ (in der Überkategorie „Finance – Law- Tax – Insurance“) aus. Das heißt, für die Versicherungswirtschaft ist die Barmenia bei den Azubis am beliebtesten, gefolgt von der Concordia und der Allianz Trade. Die DVAG sowie Tecis werden der Kategorie „Finanzen“ zugeordnet und spielen dort vorne mit.

In der Branchenauswertung „Versicherung“ belegt die Deutsche Versicherungsmakler den 17.Platz. Danach kommen die folgenden Gesellschaften:

Die Assekuranz hat ein Nachwuchsproblem

Divers, digital, innovativ, so sehen die Erwartungen junger Talente an ihren künftigen Arbeitgeber aus. Und genau diese Anforderungen erfüllt die Mehrheit der in der Versicherungsbranche aktiven Unternehmen nach eigener Wahrnehmung nicht.

„Für junge Leute sind wir Grufties“, brachte es Axa-Deutschlandchef Thilo Schumacher in einer Diskussionsrunde auf der diesjährigen Vermittlermesse DKM auf den Punkt (26.10.2023). Erstmals hat die Assekuranz in Dortmund öffentlich debattiert, dass sie ein Nachwuchsproblem hat.

Vieles ist dabei hausgemacht, aber es gibt Auswege, wie der Kongress „Young DKM for Professionals“ zeigte (27.10.2023).