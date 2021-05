Die „Traum-Arbeitgeber“ in Deutschland

5.5.2021 – Die modernsten Dienstherren in Deutschland kürte das F.A.Z.-Institut gemeinsam mit dem IMWF. Aus der Versicherungsbranche gingen Netfonds, die Deutsche Vermögenberatung, die Universa, die Allianz und Aon als Sieger vom Platz.

Was macht für Beschäftigte einen Top-Arbeitgeber aus? Dieser Frage geht die Studie „Deutschlands Traum-Arbeitgeber – Innovativ. Digital. Nachhaltig.“ der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH in Zusammenarbeit mit der IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH nach.

Angaben zur Methodik

Untersucht wurden in einem Social-Listening die Bereiche Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Karriere, Unternehmenskultur und Gehalt. Die sechs Kriterien flossen zu gleichen Teilen in die Bewertung ein.

Hierzu wurden insgesamt 438 Millionen Onlinequellen wie Blogs, Websites, Foren und Nachrichtenseiten zu 20.000 Unternehmen ausgewertet. Den Untersuchungszeitraum geben die Autoren vom 1. Februar 2020 bis 31. Januar 2021 an. Weitere Informationen zur Methodik und den Platzierten in ihren Branchen stehen hier zur Verfügung.

Das Zertifikat „Deutschlands Traum-Arbeitgeber“ wird anhand der erreichten Punktzahl pro Branche auf einer Skala von null bis 100 vergeben. Der jeweilige Sieger erhält 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. Das Siegel erhalten Firmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen.

Fünf Branchenvertreter aus der Assekuranz ausgezeichnet

Aus der Versicherungswirtschaft zeichnete das F.A.Z.-Institut Arbeitgeber aus folgenden Zweigen aus: Finanzdienstleister, Finanzvertriebe, private Krankenversicherer, Versicherer und Versicherungsmakler.

In der Kategorie Finanzdienstleister konnten die DKV Euro Service GmbH & Co. KG, die Netfonds AG und Volkswagen Financial Service punkten. Branchensieger mit 100 Punkten ist Netfonds. Bei den Finanzvertrieben bieten der Untersuchung zufolge die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) und MLP SE ihren Mitarbeitern ein traumhaftes Arbeitsumfeld. 100 Punkte erreichte die Deutsche Vermögensberatung.

Bei den privaten Krankenversicherern geht die Universa Krankenversicherung a.G. als Sieger vom Platz. Insgesamt vier Gesellschaften setzten sich gegen den Wettbewerb durch:

Gewinner bei Versicherern und Maklern

In der Rubrik „Versicherungen“ platzierten sich ausschließlich die Allianz Versicherungen und erreichten die volle Punktzahl von 100. Im Wirtschaftszweig „Versicherungsmakler“ ist die Aon Holding Deutschland GmbH Branchensieger. Insgesamt erhielten folgende vier Unternehmen die Auszeichnung als „Traum-Arbeitgeber“: