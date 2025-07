Die Top-Ausbilder unter den Versicherern und Finanzdienstleistern

17.7.2025 – Die Allianz wird in einer neuen Servicevalue-Studie zum „Ausbildungs-Champion“ unter den deutschen Versicherern gekürt. Bei den Versicherungsmaklern hat die Leue & Nill GmbH die Nase vorn – die Vema wird als bester Ausbilder unter den Maklerdienstleistern geführt.

Die Servicevalue GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH Deutschlands „Ausbildungs-Champions 2025“ ermittelt. Dabei wurden jeweils die besten Unternehmen aus 98 Branchen gekürt.

Für die Versicherungsbranche sind insbesondere die Bereiche Finanzvertriebe, Maklerpools, Versicherer, Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter von Interesse.

Offene Ausbildungsplätze oft nicht besetzt

Zur Motivation für die Studie schreibt Servicevalue: „In vielen Regionen Deutschlands übersteigt die Anzahl der offenen Ausbildungsplätze die Anzahl der möglichen Bewerberinnen und Bewerber. Um dennoch motivierten und talentierten Nachwuchs für sich zu interessieren, müssen Unternehmen als attraktive Ausbildungsbetriebe wahrgenommen werden“.

Das betrifft auch die Versicherungsbranche. Laut einer Umfrage des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) können nur etwa die Hälfte der deutschen Versicherer alle ihre offenen Ausbildungsplätze besetzen (10.8.2023). Statistische Auswertungen für den Vertrieb liegen hierfür nicht vor.

So wurden die Daten erhoben

Die Ausbildungs-Champions wurden mit einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst fand ein sogenanntes Social-Media-Monitoring statt. Dafür wurden Suchbegriffe mit Ausbildungsbezug definiert, mit denen relevante Beiträge aus dem Netz identifiziert und in einer Datenbank gesammelt wurden.

Auf diese Weise wurden im Untersuchungszeitraum vom 1. Juni 2023 bis zum 31. März 2025 circa 2,6 Millionen Nennungen zu 15.000 Unternehmen zusammengetragen. Als Quellen dienten Nachrichtenseiten, Blogs, Bewertungsportale, Pressemitteilungen sowie Social-Media-Kanäle.

So wurde gewertet

Nachdem die Wortmeldungen den einzelnen Unternehmen zugeordnet wurden, wurden sie hinsichtlich ihres Eventtyps und ihrer Tonalität ausgewertet. Zur Bewertung jedes Unternehmens werden zwei Faktoren herangezogen:

Tonalität: Sie misst, wie positiv oder negativ über ein Unternehmen gesprochen wird.

Reichweite: Sie berücksichtigt die Häufigkeit der Nennungen. In die Berechnung fließt die Differenz aus positiven und negativen Nennungen je Eventtyp ein.

In der Studie wurden darüber hinaus zwei sogenannte Eventtypen unterschieden:

„Ausbildung“: Umfasst Aussagen zur Berufsausbildung, zur Lehrstelle, zum Ausbildungsplatz und so weiter.

„Arbeitgeberperformance“: Bezieht sich auf Themen wie Work-Life-Balance, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Betriebsklima oder den Berufsalltag.

Der Eventtyp „Ausbildung“ ging mit 75 Prozent Gewicht und der Typ „Arbeitgeberperformance“ mit 25 Prozent in die Teilwertung des Social-Media-Monitorings ein.

Zweite Stufe: Onlinefragebogen an Unternehmen

In einem zweiten Schritt wurden Onlinefragebögen an die Unternehmen versendet. Abgefragt wurden fünf Themenblöcke mit insgesamt bis zu 500 erreichbaren Punkten: Qualifikation, Weiterbildung, Ausbildungserfolg, Übernahme und Vergütung.

Für beide Untersuchungsstufen – Social-Media-Monitoring und Fragebogen – wurden die Ergebnisse normiert: Das jeweils beste Unternehmen erhielt 100 Punkte, das schlechteste null. Anschließend wurden beide Punktzahlen zu einem Gesamtpunktwert zusammengeführt, der ebenfalls auf dieselbe Weise normiert wurde.

Das jeweils beste Unternehmen einer Branche wird als „Branchensieger“ gewertet. Darüber hinaus erhalten alle Unternehmen eine Auszeichnung als „Ausbildungs-Champion 2025“, die überdurchschnittliche Punktwerte in der Gesamtwertung ihrer Branche erreichen.

Die Ausbildungs-Champions unter den Versicherern

Bei den Versicherern kann sich die Allianz-Gruppe als Branchenbester mit einem Gesamtwert von 100 Punkten durchsetzen. Ihr folgen auf den Rängen zwei und drei die Provinzial Versicherungen mit 98,7 Punkten und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit 97,6 Punkten.

Dahinter folgen die ADAC Versicherungen auf Rang vier mit 96,1 Punkten und die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG mit 95,3 Punkten auf dem fünften Platz. Insgesamt wurden 19 Versicherer zu Ausbildungs-Champions gekürt.

Nur je drei Versicherungsmakler und Finanzvertriebe ausgezeichnet

Bei den Versicherungsmaklern und Finanzvertrieben ist das Feld der Ausbildungs-Champions überschaubarer. Nur jeweils drei Unternehmen erhalten in diesen Branchen eine entsprechende Auszeichnung nach Interpretation von Servicevalue.

Bei den Versicherungsmaklern wird die Leue & Nill GmbH + Co. KG Branchensiegerin mit 100 Punkten. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt derzeit nach eigenen Angaben 500 Mitarbeiter an sechs bundesweiten Standorten und ist auch in Österreich und der Schweiz aktiv.

Auf Rang zwei folgt die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe). 99,6 Punkte erreichte der Gewerbe- und Industriemakler. Was verdeutlicht, dass es ein sehr knappes Rennen um den Branchensieg war. Den dritten Rang belegt mit der Domcura AG ein Assekuradeur – was zeigt, dass die Branchen bei Servicevalue nicht immer trennscharf sind. Die Kieler erzielten 91 Punkte.

Bei den Finanzvertrieben heißen die Champions RWS Vermögensplanung AG (100 Punkte), Tecis Finanzdienstleistungen AG (93,8) und MLP SE (91,0), die mit Zulassung als Versicherungsmakler ebenfalls der Allfinanz zugeordnet werden.

Vema triumphiert bei den „Maklerpools“

Auch in der Branche der Maklerpools werden nur drei Unternehmen ausgezeichnet. Als Branchensiegerin erhält die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. 100 Punkte, gefolgt von der Wifo GmbH mit 93,1 Punkten. Die VFM-Gruppe, die Versicherungsvertreter auf dem Weg zum Versicherungsmakler begleitet, wird gleichsam dieser Branche zugerechnet – und erhält 88,9 Punkte.

Bei den Versicherungsvertretern werden sogar nur zwei Unternehmen als Ausbildungs-Champions genannt. Branchensieger ist die Lampe & Schwartze KG – und damit ein Unternehmen, das auf Underwriting, Broking und Risiko- und Schadenmanagement spezialisiert ist. Die Dual Deutschland GmbH erhält ebenfalls eine Auszeichnung (92,7) – sie ist ein Underwriter und international tätiger Managing General Agent.

Die jeweiligen Branchensieger sowie ein Studiensteckbrief können auf der Webseite von Servicevalue eingesehen werden.