Die häufigsten Ausbildungsberufe

17.8.2021 – Die Zahl der Auszubildenden ist im vergangenen Jahr genauso wie die Zahl der neuen Azubi-Verträge weiter zurückgegangen. Dies belegen aktuelle Destatis-Zahlen. Die meisten neuen Kontrakte gab es für „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“. Bei den Jungs hatte der „Kraftfahrzeug-Mechatroniker“ die Nase vorn, bei den Mädchen die „Kauffrau für Büromanagement“. Das Berufsbild „Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen“ landet insgesamt nicht unter den 20 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen, ist aber insbesondere bei den weiblichen Azubis sehr beliebt. Zudem wurden gegen den Gesamttrend jeweils mehr neue Azubis angestellt.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in Deutschland um rund drei Prozent auf deutlich unter 1,3 Millionen zurückgegangen. Dies geht aus kürzlich vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Daten hervor.

Nach einem zweijährigen positiven Trend (VersicherungsJournal 8.8.2019, 16.8.2018) war es bereits im Vorjahr (13.8.2020) wieder zu einem leichten Minus von knapp 0,2 Prozent gekommen. Zuvor hatte sich die Zahl acht Mal in Folge vermindert. Im Vergleich zu 2008 ist eine Verminderung von über einem Fünftel zu beobachten.

Weniger neue Ausbildungsverhältnisse

Die Reduzierung ist insbesondere auf die Zahl der neu abgeschlossenen Azubi-Verhältnisse zurückzuführen. Diese ging um über neun Prozent auf einen neuen Tiefststand von 465.700 zurück.

Damit zeigt sich nach Destatis-Angaben ein deutlicher Effekt der Coronakrise auf den Ausbildungsmarkt – noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1977 habe es in einem Jahr weniger als 500.000 neue Auszubildende gegeben. Letztmals über 600.000 neue Azubiverhältnisse wurden 2008 registriert. Seitdem hat sich die Zahl um fast ein Viertel reduziert.

Zum Hintergrund erläutert das Statistikamt Folgendes: „Besonders deutlich gingen die Neuabschlüsse im Gast- und Verkehrsgewerbe zurück, also in sehr stark von den Corona-Maßnahmen betroffenen Branchen“. Im handwerklichen Bereich habe es allerdings auch positive Entwicklungen gegeben.

Frauen wählen immer seltener eine duale Ausbildung

Wie Destatis weiter mitteilte, verteilen sich die Neuabschlüsse zu knapp zwei Dritteln auf männliche (minus neun Prozent auf 296.700 Personen) und zu gut einem Drittel auf weibliche Azubis (minus zehn Prozent auf 168.700).

„Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Trend fort, dass Frauen immer seltener eine duale Ausbildung ergreifen. Im Jahr 2010 hatte der Frauenanteil noch bei 41,8 Prozent gelegen“, so das Amt.

Kaufmann/-frau im Einzelhandel häufigster Ausbildungsberuf 2020

Bei den neu abgeschlossenen Ausbildungskontrakten ist das Berufsbild „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ am häufigsten vertreten. Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr 24.894 Personen eine Ausbildung in diesem Berufsbild auf. Dahinter folgen „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ mit 22.938 sowie „Verkäufer/in“ mit 21.279 neuen Azubi-Verträgen.

Die Kaufleute für Versicherungen und Finanzen landeten mit insgesamt 4.824 (plus 1,8 Prozent) neuen Azubis nicht unter den 20 am häufigsten gewählten Berufsausbildungen. An 20. Stelle liegt „Elektroniker/in für Betriebstechnik“ mit 6.327 neuen Kontrakten (minus 10,4 Prozent)

Deutlich mehr neue Auszubildende konnte die Bankenbranche verbuchen. 8.370 neu abgeschlossene Kontrakte zum/zur „Bankkaufmann/-kauffrau“ (minus 7,5 Prozent) bedeuten Rang 14.

Frauen entscheiden sich eher für Versicherungsbranche

Bei den männlichen Azubis ist die Top 20 für die Versicherungsbranche relativ weit entfernt. Für die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen weisen die Statistiker 2.619 (plus 1,2 Prozent) neue Lehrlinge aus.

Für den aus der Spitzengruppe herausgefallenen Bankkaufmann waren es 4.035 (minus 8,9 Prozent). An der Spitze liegt bei den Jungs mit großem Abstand der „Kraftfahrzeug-Mechatroniker“ (minus 12,3 Prozent auf 21.174). Dahinter folgt der „Fachinformatiker“ (minus 6,9 Prozent auf 14.895).

Bei den weiblichen Azubis reichte es für die „Kauffrau für Versicherungen und Finanzen“ mit 2.205 neuen Verträgen (plus 2,7 Prozent) immerhin für Platz 16. An der Spitze liegt die „Kauffrau für Büromanagement“ (minus 12,1 Prozent auf 16.536) gefolgt von der „medizinischen Fachangestellten“ (minus 3,1 Prozent auf 15.222). Bankkauffrauen landeten mit 4.335 (minus 6,2 Prozent) an neunter (Vorjahr: elfter) Stelle.